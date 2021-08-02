理財Q&A／免接觸式支付 安全性無虞

問：最近我和朋友談購物付款時，很多人都提到「免接觸式支付」（contactless payment），究竟這是什麼？如何操作？

答：「免接觸式支付」已使用好一陣子，並非新玩意，專售非接觸式付款手環的Purewrist公司執行長帕里帕姆比爾（Suresh Palliparambil）說，這種付款模式在澳洲、加拿大已採用約十年；在美國，信用卡 發行機構直到最近一、二年才搭配採用。

Slide行動支付 應用程式開發商Raise執行長克勞明澤（Jay Klauminzer）說，新冠疫情驅使人們採用免接觸式支付，用戶不限年輕人。

顧名思義，免接觸式支付必然是不經碰觸的一種付款方式，消費者付款時不必刷信用卡、也不必觸摸付款終端設備，操作起來更快、更方便，疫情下還能確保人們有安全距離。

免接觸式支付有哪幾種？

基本上分三大類，分別是免接觸式支付卡（Contactless payment cards）、行動免接觸式支付（Mobile contactless payments）、代碼付款（Payment by code），以店內購買為主。

一、免接觸式支付卡

以免接觸式支付卡付款，不必碰刷卡機等終端設備。不過，零售商的終端收銀系統必須配備近場通訊技術（near-field communication , NFC），顧客必須有相容的信用卡，免接觸支付卡正面或背面有一個帶四條曲線的天線符號。

付款時，顧客用專用卡點觸終端收銀設備，支付卡傳輸的信息經過加密和標記，就跟在付款終端機刷卡或插卡一樣安全。

進一步細分，免接觸式支付卡又有磁條卡（MSD Cards）和Contactless EMV Cards兩種。

磁條卡技術較老舊，很多地方已淘汰；至於EMV Cards，是Europay、萬事達卡（Mastercard）、VISA信用卡三大機構共訂的智慧型支付卡技術標準，通行全球。克勞明澤說，這種支付卡相對安全。

2019年，Visa 和萬事達卡更新免接觸支付規則，將EMV免接觸式支付界定為未來新商店用戶終端唯一支援的付款方式。

二、行動免接觸式支付

由行動裝置進行付款完成交易；所有免接觸式支付的技術都近似，但行動支付落後於支付卡。

Visa一份報告Visa Back to Business Study 2021發現，62%受訪消費者希望以信用卡或銷帳卡付款，僅41%的人希望用行動應用程式付款。

執行付款任務的行動應用程式、行動裝置推陳出新，主要有三種。第一種是行動錢包（Mobile wallets），以Apple Pay、Google Pay最受歡迎，跟支付卡操作類似，把安裝這些程式的行動裝置對準收銀設備便完成付款；第二種是穿戴式裝置，帕里帕姆比爾說，Purewrist的概念是把支付卡壓縮裝入手環，手環與可充值的萬事達卡相連結，內建相容應用程式，一旦遺失可馬上凍結帳戶。

三、掃描代碼付款

零售商和餐館提供二維碼（QR code），顧客以手機掃描，而後便可在手機上輸入或確認付款訊息，完全不必碰現金或信用卡。Slide應用程式採用類似概念，讓顧客在合作零售店結帳處輸入購物金額，而後向收銀員展示手機上的代碼，收銀員掃描代碼後完成付款，如此付款可獲高達5%的現金返還。

帕里帕姆比爾說，行動支付程式或支付卡必須和店家付款終端設備很靠近（一至二公分）才能付款，意外付款的風險微乎其微；而用EMV卡付款往往附有一次性代碼，倍增安全。

非接觸式支付卡或行動設備的數據無法在沒有終端收銀設備的情況下被攔截和破解。

Visa Back to Business Study 2021研究發現，近三分之二受訪者說，未來將更頻繁使用免接觸式支付。（周芳苑）