理財Q&A／迎接新生兒 財務先就緒

問：我和先生計畫生育，財務如何準備就緒？

答：疾病控制預防中心（CDC）數據顯示，2019年至2020年全美出生人數下降4%，創歷史新低，越來越多婦女延遲、甚至放棄生育。

為人父母需要負擔的成本和經濟責任令人生畏；為了信心十足向養兒育女之路邁步向前，理財規畫人員建議先確認是否達到財務里程碑，萬事俱備後再讓新生兒報到。

●想生孩子 先編列預算

根據農業部2017年報告，對於年收入5萬9200元至10萬7400元的二子家庭來說，養育一個孩子平均要1萬2350元至1萬3900元，費用金額與家庭收入和孩子年齡相關。

為因應新開支，華盛頓特區理財業者Dream Financial Planning創辦人兼財務規畫師沃森（Lamar Watson) 說，迎接新成員，恐難免要有所犧牲。

沃森說，必須從編列預算開始，而且誠實面對；誠實想想自己願意做出哪些犧牲。例如，想在華盛頓地區或全國其他地方養育孩子？這將攸關房貸負擔，此外，有了孩子後，將無法再常去酒吧和餐館，只要認真將這些視為生活上的改變，預算內容將隨之調整。

專家表示，最起碼，夫婦兩人應明訂計畫償還債務，而且備有三至六個月生活費用的應急金。

●寶寶四歲前 開銷最大

孩子出生最初三到四年間，育兒費可能是家庭最大開支。

美國兒童保育協會（Child Care Aware of America）主管卡多納（Mario Cardona）說，許多家庭計畫生育時必須考慮這一點，應該要在附近找到負擔得起、品質好的育兒服務。育兒費非常高。超過全美幾乎所有家庭開支項目。

美國兒童保育協會報告，2019年全美托兒服務費平均一年9100元至9600元，各州差異大。在加州，中心制的托兒服務年均價格為1萬6452元，占該州家庭收入中位數的17.5%；在阿肯色州，中心制托兒服務年均價僅6443元，占家庭收入中位數8.9%。

●有無育嬰假 先查清楚

在所有聯合國成員中，美國是少數無法定帶薪育兒假的國家之一。

儘管如此，全美許多雇主為主要育兒者提供帶薪假，有些甚至計畫為次要照顧者提供帶薪假，新生兒父母可在孩子出生最初幾周和幾個月善用這些假期福利。

明尼蘇達州理財業者Voyage Wealth Architects聯合創辦人埃德（Brian Eder）說，為育兒階段編預算時，知道雇主是否提供育兒帶薪假至關重要，假如無法選擇帶薪假，應搜索其他短期選擇如殘疾保險。

●分娩費貴 保險要有賠

生育小孩，除了針對生孩子相關的醫院費用準備預算，還必須考量定期產前檢查、以及日後為孩子進行兒科檢查。

埃德說，分娩費約1萬1000元到1萬5000元，可能因家庭健保計畫和可能出現的任何分娩併發症而生變。

因此專家強調，事先查看醫療保險 有助於降低成本，假如夫婦能在兩人雇主的保險計畫中選擇，更值得仔細查看、比較。

新生兒父母還應考慮買其他形式保險，以因應最壞情況。沃森說，有人完全沒有壽險和殘疾保險、或者保險嚴重不足，既然將新生命帶到這個世界，就必須好好照顧，更新壽險是一件大事。

●教育 費用 愈早存愈好

許多夫婦在買房、退休儲蓄與組建家庭等成本項目間力求平衡，妥善預算大有幫助，也可藉此在孩子出生時定目標存教育費用。

如果打算為孩子付教育費，可考慮設529大學儲蓄帳戶，以支付大學學費和其他教育相關費用，越早開始越好。

每對夫婦的財務目標不同，涵蓋財務基礎知識並盡早為優先目標列預算有助於管理鮮明的成本變化。

埃德認為，準備、存錢、獲得適當保險和寫遺囑的最佳時間就是迎接新生兒之前的幾個月，小寶寶帶回家後，再沒時間進行這些重要工作。