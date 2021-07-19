理財Q&A／創造被動收入 不必費力工作

問：有什麼辦法可不耗費太多勞力而有收入？

答：確實可善用策略，不必朝九晚五工作也有收入，稱為被動收入(passive income)。

以下幾種方法不妨參考：

1、出租房間

可出租閒置房間。每月平均賺1萬元，但要採取預防措施並仔細篩選租客。

2、出租車道

Neighbor.com、Spacer.com幫人們出租閒置車道，月租50到150元不等，最多200元；適合停車位難求的都會區。

3、出租儲物空間

將閒置儲藏室或地下室一角出租也有收入。Neighbor.com、ShareMySpace.com和StoreAtMyHouse.com等網站都讓人們張貼照片招租。每年約賺300至3000元，取決於地點及存儲區大小。

多數情況很順利，有時可能碰到租戶存放被盜商品或毐品。最好先與保險代理討論，

4、在車上打廣告

有些廣告公司會付錢給車主，在車上掛廣告板；較知名的公司包括Carvertise、Wrapify、StickerRide、Free Car Media、ReferralCars。據稱有人每月賺百元，甚至1000元。唯一較棘手的是獲廣告公司批准。

5、聯盟行銷

阿姆賈德（Hamna Amjad）是家庭安全自動化業者Smith Thompson顧問，業餘時經營博客，推廣其他公司的產品和服務，每當有人點擊附屬鏈接買產品或註冊服務，她便收佣金。不需有網站就可賺錢，也可透過社群媒體、播客和其他平台來做。阿姆賈德每月約賺100到150元外快。

6、線上開課

這是阿姆賈德下個目標，還可製作電子書、線上教學指南或任何其他數位產品，可重覆銷售並持續有收入。Digital Chalk、Click4Course等網站代為銷售線上課程。

7、出租舊屋

買房或搬進新房子時，將舊屋出租而非出售，可有穩定的被動收入。

聖地亞哥企業家威倫（Alex Willen）在舊金山有幾套公寓，雇用一名全職人員管理，有重大開支或問題時他才介入， 每月有可靠收入。但因為疫情，租戶無法全額付款，租金收入受影響。

8、寫書

威倫寫了幾本短篇書在亞馬遜（Amazon）出版，其中一本書教人透過買公寓成為房地產投資 者。每月收入約150到200元，在亞馬遜廣告花20、30元，幾乎不必做什麼事。

9、打造產品

威倫最近開始從事名為Cooper's Treats的冷凍狗零食業務；目前是初期，生產和物流一手包辦，不久後應可將生產和物流轉移到第三方製造和物流公司，之後將聘請虛擬助理處理客戶服務和基本營銷，他不必做什麼事。

10、找人合夥

可考慮與能幹、野心勃勃並希望創業的朋友或家人合夥創業，您主要負責出資，夥伴投注精力和時間經營，公平分配利潤。

11、設計棉衫

喜歡藝術便可這麼做，交由Spreadshirt、Designhill、Zazzle和CafePress等代售，一旦售出，可收佣金約10%到15%。

12、當寵物保母

可在Fetch!、PetSit.com和Rover等網站找到寵物看護工作，也可透過臉書或Nextdoor等社群網站 找機會。就業網站ZipRecruiter建議每小時收取9到45元。

13、在退休 帳戶投資

把錢放入退休投資帳戶，便在賺取被動收入。在退休帳戶投資也許目前無法支付帳單，未來就能使用。

14、製作YouTube影片

紐約居民Ryan Scribner在2017年開設一個YouTube頻道，還共同擁有個人理財博客，每個月收入約5萬元；如今，他擁有為博客提供內容的作家，他本人每周上傳一個視頻。每周工作15小時，2019年時收入略高於50萬元。

15、還債或降低費用：等同於增加被動收入。