理財Q&A／出國玩 如何兌換外幣最好？

問：許多國家疫情好轉，今年暑假我們全家打算到國外旅遊。請問，在哪裡兌換外幣最好？

答：一般來說，最方便但成本最高的兌幣地點包括火車站、機場、旅館及觀光旅遊地區。每個人需求不同，有人注重方便，有人省錢第一；不同考量下，各有適當的兌幣管道。

●旅遊前、後兌幣

兌幣手續費可能只有幾美元，但積少成多，如果要旅行好幾天，累積下來很可觀。出門旅遊前先到平常往來銀行或信用合作社換外幣，以免支付自動櫃員機兌幣費用，甚至可享優惠匯率 。

如果有支票或儲蓄帳戶，信用合作社和銀行會在您旅行前後處理兌幣，帶著歐元旅遊到最後幾天，即使手頭還有很多歐元也不必勉強花掉，回家後可將歐元換成美元。

有些銀行如花旗（Citibank）和美國商銀行（Bank of America）可能不收費用，並提供線上兌幣、將外幣郵寄到家等選項。但如果需要兌換1000美元起跳的金額，多數銀行要求本人到場領取外幣。

兌幣前，可先上網查看匯率，看看哪家銀行提供最佳兌換匯率。

丹佛大學（University of Denver）商學院金融學副教授杜特拉（Vaneesha Boney Dutra）說，並非所有分行都有兌幣服務，而且不同銀行間的匯率差異很大，最好先致電往來銀行，確定有您想兌換的外幣，此外，銀行往往從中賺取利潤，實際換得的外幣金額可能少於預期。

●如何兌幣？

第一步是到往來銀行網站查看是否有兌幣服務，有時基於政經考量，銀行不提供您旅遊目的地的貨幣 ，許多非洲和東歐國家的貨幣只能到當地才換得到。

●其他兌幣管道

到達目的地後，使用銀行直屬或網路中的自動櫃員機、以及Travelex等兌換商服務都很普遍；另一選擇是使用 Wise等公司的專業服務，這家公司專門從事貨幣轉帳並提供銷帳卡（debit card），Wise美洲公司主管倫博（Nicholas Lembo） 說，顧客可在帳戶中保有40多種貨幣，如經常出差，便可輕鬆換取所需貨幣。

網路安全解決方案業者New Net安全研究全球副總裁施拉德（Dirk Schrader）建議，查看信用卡 或銷帳卡機構是否提供額外的安全功能，例如交易完成時發送短訊、當交易金額異常高時要求額外授權。

用自動櫃員機提領外幣，銀行通常會收費，可能定額收費或依兌幣金額百分比（約1%到3%）計費。

出門旅遊前，手機最好先下載銀行應用程式，不論到哪都可方便搜尋附近自動櫃員機；假如銀行收費高，應考慮一口氣大額兌幣，萬一非得用往來銀行網路外自動櫃員機領外幣，恐怕要付更多費用。

●兌幣地點下下選

最不利的兌幣地點是機場、旅館和旅遊中心，匯率不划算。

喬治梅森大學（George Mason University）金融學教授霍斯邁爾（Derek Horstmeyer）說，如果必須在另一國兌幣，得準備支付額外服務費和更大的買賣價差（exchange spread），價差1%到2%。

在國外使用行動應用程式轉帳要格外小心，尤其是靠文字傳訊息的程式，基礎設施不牢靠、可能增加風險，如果在東方或亞洲某些國家，更要注意；此外，不要下載專屬特定國家/地區的金融行動程式，以免面臨更多未知風險。

●兌幣替代方案

信用卡、預付卡、美元都是不錯的替代工具，在不少國家，即使是夜市小吃店或節日小攤都接受電子付款，在墨西哥或法屬波里尼西亞等地可付美金。

以信用卡支付旅館、餐廳和租車費是最佳選擇，還有額外保護、又可累積回饋點數。

許多信用卡或銷帳卡提供0%海外交易費，可多加利用。

也可善用Google Pay、Android Pay或Apple Pay等行動支付服務，可防詐欺。