節能減碳8妙招 省錢又環保

地球溫度越來越高，導致全球各地乾旱、颶風、森林野火越來越普遍，令人擔憂。不過，只要用心，每個人都可在日常生活中用簡單方法改善氣候變遷。

天氣變熱，主要是因為人類透過開車、燃油取暖或用電而大量排放二氧化碳等吸熱溫室氣體。永續系統中心（The Center for Sustainable Systems）分析住宅節能效果。在密西根州比較兩個住屋，都是中型單戶住宅，其一是典型住屋，另一採用節能設計，結果，節能屋碳排放量減少60%以上，而且平均每年可省1560元。

以下八個生活習慣既可省錢、又能力行環保：

第一招：使用LED燈泡

根據美國能源部 ，LED燈泡至少比標準白熾燈泡耗能少75%，使用壽命長25倍。美國消費者聯合會（Consumer Federation of America）數據顯示，將五個常用燈泡換成能源之星LED燈泡，每年可省75元能源成本。

能源部更預估，到2027年，以目前電價推算，全美普遍用LED可累計省300億元以上。

密歇根大學永續系統中心（Center for Sustainable Systems at the University of Michigan）主任科萊安（Gregory Keoleian）建議「馬上」換燈泡以求最大經濟和環保效益，不要等白熾燈泡燒壞才換。

一個家庭更換所有燈泡相當於從道路上移除530萬到640萬輛汽車 。

第二招：電器不用時拔插頭

根據永續系統中心，電器待機模式耗能占家庭能源用量的5%到10%，平均每年100元。

第三招：調整控溫器

省能大原則是：冷天裡將溫度設定低一些，暖天裡將溫度設定高一些。

能源部指出，將恆溫器從正常值調整華氏7至10度，每天八小時，家庭每年最多可省能10%；根據美國消費者聯合會主管霍爾-克勞福德（Mel Hall-Crawford），每年約可省90元。

第四招：以冷水代替熱水

環保專家說，洗碗機和洗衣機以冷水代替熱水、溫水可省能源。

美國綠色和平組織（Greenpeace USA）主任霍斯瓦（John Hocevar）說，將水加熱很耗能源，根據永續系統中心，每周一次用冷水洗衣服，每年碳排放量可減70多磅，這相當於普通車輛行駛80哩。

專家又說，可考慮以晾衣架代替烘乾機，永續發展聯盟（Sustainability Consortium）估計，每洗一次衣服，烘乾所需電力占71%。

洗碗前可確定洗碗機裝滿碗盤，淋浴時可設定計時器以避免過量用水。

第五招：塑膠用品減量

可用矽膠袋代替塑膠三明治袋、善用蜂蠟布（beeswax wrap）代替塑膠保潔膜、以可重複使用的瓶子或濾水器替代一次性塑膠瓶等。可減少日用雜貨成本，對地球更好。

霍斯瓦說，超過95%的塑膠包裝不可回收，即使是可回收的塑膠用品，也只能回收一次，之後燃燒或放入垃圾填埋場，都會導致地球暖化。

霍斯瓦補充，量購不易腐爛的物品不僅省錢，也可減少塑膠包裝。

第六招：調整飲食

專家提到，多吃植物性飲食並減少紅肉攝取更省錢、環保、也更健康，有助於減少長期醫療費。

根據資料，生產牛肉的碳排放量大約是魚類（飼養）的七倍、是雞肉的十倍，若與植物性食物和蛋白質相比，差異更明顯，生產牛肉碳排放比栽種堅果或根莖蔬菜高230倍。

大家可考慮採行「無肉星期一」（meatless Mondays），少吃紅肉。

根據2020年初蓋洛普民調（Gallup），全美約四分之一說過去一年少吃牛、豬或雞肉，環保是第二大考量，僅次於健康。

此外，大家也該盡量減少扔掉食物。

全美生產的食物約30%到40%最終未被消費，主要在消費者手上被浪費，食物不吃而腐壞將產生溫室氣體，最好先訂飲食計畫，避免買過多食物。

第七招：選購節能電器

冰箱、洗碗機、微波爐和空調用品等都可選購有能源之星（Energy Star）標籤的高效產品。

有人覺得應盡量延長舊電器使用壽命才能省錢，科萊安認為，舊電器效率低，持續使用反而浪費錢。

假如全美銷售的乾衣機都獲能源之星認證，每年公用事業可省超過15億元、相當減少約200萬輛汽車的碳排放量。

第八招：減少車輛碳排放

消費者可用電動汽車替換舊汽車。FuelEconomy.gov 可幫消費者判別、比較高效能車輛。

也可採取其他簡單作法；人們開車約五分之一是為了購物，因此，整併待辦事項可減少開車。確保輪胎正確充氣、與人共乘車輛，也都大有幫助。