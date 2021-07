節能減碳8妙招 省錢又環保

地球溫度越來越高,導致全球各地乾旱、颶風、森林野火越來越普遍,令人擔憂。不過,只要用心,每個人都可在日常生活中用簡單方法改善氣候變遷。

天氣變熱,主要是因為人類透過開車、燃油取暖或用電而大量排放二氧化碳等吸熱溫室氣體。永續系統中心(The Center for Sustainable Systems)分析住宅節能效果。在密西根州比較兩個住屋,都是中型單戶住宅,其一是典型住屋,另一採用節能設計,結果,節能屋碳排放量減少60%以上,而且平均每年可省1560元。

以下八個生活習慣既可省錢、又能力行環保:

第一招:使用LED燈泡

根據美國能源部 ,LED燈泡至少比標準白熾燈泡耗能少75%,使用壽命長25倍。美國消費者聯合會(Consumer Federation of America)數據顯示,將五個常用燈泡換成能源之星LED燈泡,每年可省75元能源成本。

能源部更預估,到2027年,以目前電價推算,全美普遍用LED可累計省300億元以上。

密歇根大學永續系統中心(Center for Sustainable Systems at the University of Michigan)主任科萊安(Gregory Keoleian)建議「馬上」換燈泡以求最大經濟和環保效益,不要等白熾燈泡燒壞才換。

一個家庭更換所有燈泡相當於從道路上移除530萬到640萬輛汽車 。

第二招:電器不用時拔插頭

根據永續系統中心,電器待機模式耗能占家庭能源用量的5%到10%,平均每年100元。

第三招:調整控溫器

省能大原則是:冷天裡將溫度設定低一些,暖天裡將溫度設定高一些。

能源部指出,將恆溫器從正常值調整華氏7至10度,每天八小時,家庭每年最多可省能10%;根據美國消費者聯合會主管霍爾-克勞福德(Mel Hall-Crawford),每年約可省90元。

第四招:以冷水代替熱水

環保專家說,洗碗機和洗衣機以冷水代替熱水、溫水可省能源。

美國綠色和平組織(Greenpeace USA)主任霍斯瓦(John Hocevar)說,將水加熱很耗能源,根據永續系統中心,每周一次用冷水洗衣服,每年碳排放量可減70多磅,這相當於普通車輛行駛80哩。

專家又說,可考慮以晾衣架代替烘乾機,永續發展聯盟(Sustainability Consortium)估計,每洗一次衣服,烘乾所需電力占71%。

洗碗前可確定洗碗機裝滿碗盤,淋浴時可設定計時器以避免過量用水。

第五招:塑膠用品減量

可用矽膠袋代替塑膠三明治袋、善用蜂蠟布(beeswax wrap)代替塑膠保潔膜、以可重複使用的瓶子或濾水器替代一次性塑膠瓶等。可減少日用雜貨成本,對地球更好。

霍斯瓦說,超過95%的塑膠包裝不可回收,即使是可回收的塑膠用品,也只能回收一次,之後燃燒或放入垃圾填埋場,都會導致地球暖化。

霍斯瓦補充,量購不易腐爛的物品不僅省錢,也可減少塑膠包裝。

第六招:調整飲食

專家提到,多吃植物性飲食並減少紅肉攝取更省錢、環保、也更健康,有助於減少長期醫療費。

根據資料,生產牛肉的碳排放量大約是魚類(飼養)的七倍、是雞肉的十倍,若與植物性食物和蛋白質相比,差異更明顯,生產牛肉碳排放比栽種堅果或根莖蔬菜高230倍。

大家可考慮採行「無肉星期一」(meatless Mondays),少吃紅肉。

根據2020年初蓋洛普民調(Gallup),全美約四分之一說過去一年少吃牛、豬或雞肉,環保是第二大考量,僅次於健康。

此外,大家也該盡量減少扔掉食物。

全美生產的食物約30%到40%最終未被消費,主要在消費者手上被浪費,食物不吃而腐壞將產生溫室氣體,最好先訂飲食計畫,避免買過多食物。

第七招:選購節能電器

冰箱、洗碗機、微波爐和空調用品等都可選購有能源之星(Energy Star)標籤的高效產品。

有人覺得應盡量延長舊電器使用壽命才能省錢,科萊安認為,舊電器效率低,持續使用反而浪費錢。

假如全美銷售的乾衣機都獲能源之星認證,每年公用事業可省超過15億元、相當減少約200萬輛汽車的碳排放量。

第八招:減少車輛碳排放

消費者可用電動汽車替換舊汽車。FuelEconomy.gov 可幫消費者判別、比較高效能車輛。

也可採取其他簡單作法;人們開車約五分之一是為了購物,因此,整併待辦事項可減少開車。確保輪胎正確充氣、與人共乘車輛,也都大有幫助。