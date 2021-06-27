理財／靠股市發財？沒那個命

股市波動，學問很大，要想發財除了看眼光，還要有勇氣。（美聯社）

我終於退休了；這次是第二次退休。

50年前我跟所有留學生一樣，單身一人搭乘華航飛來美國深造，全部家當都在兩口皮箱裡。五年寒窗苦讀，拿到學位，就開始找事。70年代初期臺灣經濟起飛，留在台灣的同班同學一畢業就有四、五個工作可以挑；而美國經過越戰，長期經濟衰退，我又沒綠卡，求職到處碰壁；幸虧是學工的，最終還是找了個滿意的工作。

做過幾家中型科技公司，大到足夠支持先進技術的開發，且雇主精簡人事，不隨便大量用人或裁員，所以30多年遇到幾次經濟大衰退，並沒被裁過，反而升過三級。美國公司裁員是家常便飯，我認識的老中朋友，有很多在50多歲就被裁了，高齡高薪已不可能再找到事，只能吃老本。一輩子只知努力做事保住飯碗，誰都知道美國是萬萬稅，靠一份死薪水，存不出錢；只有靠老婆儉省過日子。家有兩個孩子，太太也認為上班的薪水抵不上托兒的開銷，所以辭職在家做全職媽媽。我一份薪水養活四口之家已捉襟見肘，沒有閒錢投資 ，只能望股生嘆。

80年代，除公司的401k之外，我還有個私人退休金 帳戶，由美林（Merrill Lynch）代管，投資組合除保守的基金外，有40%公債。1986年微軟上市，我打電話問美林的理財專員「微軟股票 值不值的買？」他説退休金是個人老來的生活依靠，不可用來賭運氣。微軟當時的P/E是56，告訴我「太高了，不可買」，我説那只買5000元，萬—跌了，也不至於傷筋動骨，他仍不同意。微軟35年來股價翻了多少倍，當年這個電話，真是終身遺憾。

80年代電腦企業剛起步，後來我才了解，科技股的P/E不是買股的唯—標準，科技公司像特斯拉、優步，連年虧損，但股票—路漲。

1993年，戴爾電腦一度生意不好，股票跌到3元，我又問理財專員；那時退休金帳戶錢多了些，可以買幾萬股，但他仍不同意。無獨有偶，隔日達拉斯晨報頭版標題是「戴爾電腦會不會破産」。因戴爾是德州公司，報紙分析，一旦破產後對當地經濟的影響，所以我不敢買了。誰知戴爾鹹魚翻生，從1993年到2000年泡沫前漲了1000倍。只能說，人就是沒這個命。

富達投資公司（Fidelity）旗下麥哲倫基金（Magellan Fund）操盤手彼得林區（Peter Lynch）之成為「股神」也是靠他的—個大賭注。在1982年經濟衰退，克萊斯勒車廠幾乎破產，股票跌到3元以下，他買了上億股。幾年後克萊斯勒漲到40多元，他就憑這一把聲名鵲起。我沒有他的勇氣及眼光，自我安慰說，他用的是別人的錢，而我卻要賭下半生的老本。

2007年第一次退休，公司的401k帳戶只有12種共同基金可選，不准個人仼意買單獨股票，以求安全。一輩子都未與股市打交道的我，退休時第一件事就是要把公司的401k存款，轉入富達投資公司，新開一個私人退休金帳戶（IRA），經理一看是個幾十萬元的客戶，介紹説他們有理專，專門幫客戶理財，爭取客戶的最大回報，而且拿了—大堆過去紀錄來證明，所以我就答應給他們管，不用自己操心了。

2008年股市開始大跌，我問理專，他會不會脫手換現保值，他説不會。只見他在各種基金中轉來轉去，結果到2009春，我的老本跌掉40%，他仍收我每季1500元的管理費，氣得我立刻把帳戶轉為自理。2009年股市開始回升，所有理財的理論都是「要分散投資，以減低風險」；但有朋友説，一個人不可能分析很多公司的表現，只要集中一、兩支好股就行。所以我把全部資金買了福特汽車股票，8元一股，兩年後漲到超過19元，紙上一算，終於前兩年的損失都收復了。我設了20元的賣點，結果福特股票一路漲到19.91元，到頂後就開始跌。世界最知名的股神巴菲特的成功祕訣就是「買個好股長期抱住」，所以我就打算長期抗戰，但福特股票一路跌破12元。看到道指、史指—直在漲，福特仍不見起色，最後還是脫手了，小賺一些。

二次就業做到66歲，可以拿全額社安金，就考慮退休了；但公司留我，給我加了薪，且社安金不領的話，每年可漲8%，而公司退休金每年加11%，所以就多做了四年，到70整才退休。現在有空可以全天研究股票，所有的退休帳戶我都自己打理，希望將來不致像以往的無知，能讓我的存款穩定增長，接下來就是要好好打理自己的健康了。