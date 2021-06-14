離家獨立居住 該如何準備？

問：疫情 期間我搬回家跟父母同住，現在疫情稍見紓緩，我找到工作，但財務仍不穩定，如果打算離家、搬到外面自己住，該怎麼做才好？

答：疫情期間很多人失業，搬到父母家同住，既可省錢又可相互照應，尤其對二、三十歲剛踏入社會的年輕人來說，是明智之舉；如今全美疫情稍見紓緩，該是時候到外面獨立生活。

教育資源網站Education Reference Desk於2021年針對400多位住在父母家的人進行調查，五分之一受訪者提到，疫情爆發後搬回父母家住，雖然疫情好轉，但許多人聲稱，財務更加堪憂。疫情帶來的不確定性似乎是持久影響，不確定性來自失業、收入減少、學校暫時關閉或者生病。

搬回父母家的最常見原因是為了省錢、以及與家人相聚在一起。有些人並且指出，搬家是為了要存錢上大學、找工作不順利或校園關閉。

隨著經濟開始復甦、以及全美大部分地區新冠病毐確診人數下降，疫情期間搬回父母家暫住的人該是時候計畫為自己找落腳處。

專家建議採取以下步驟、準備就緒便可跨出步伐展開新生活。

第一步，解決心理障礙

有些年輕人可能發現，住在家裡久久不想搬，不僅是經濟考量，這波疫情讓大家經歷公衛危機和經濟低迷等困境，尋求住房安全和熟悉感合情合理。

與父母同住在心靈上有依靠，但也會面臨挑戰。Education Reference Desk多數Z世代受訪者提到，在父母家生活會阻礙個人成長、兩性關係和心理健康，與父母同住的千禧世代也有人持相同看法，但比例較小。

麻州財富管理業者Waymark Wealth Management負責人希恩（Brendan Sheehan）說，離家外住獨立，心理和行為都需要調整、準備就緒。

如果準備邁出下一步，先考慮可能碰到哪些心理障礙 ，並尋求朋友、家人甚至專業顧問的協助，一一解決問題。

第二步，查看信用分數

不論離家租房或買房，信用分數幾乎是必備依據；如果尚未建立好的信用分數，應及早開始努力。

專家說，找房之前，要先查看信用分數，如果分數偏低，得想辦法改善，例如更正信用報告錯誤，或者調整消費、花錢行為以累積良好信用。

第三步，編列預算

不妨按月審視帶回家的平均收入，而後估算費用、搜查鄰近地區的住房成本，可藉助預算應用程式及試算表套件，事半功倍。

個人理財業者My Money My Future創辦人兼執行長奧爾特加（Ramona Ortega）說，最高原則是支出不能超過收入；疫情的若干影響之一是，很多人待在家裡，花費減少，對於準備找地方獨立居住的人來說是利多。

此外，疫情結束後許多專業人員將繼續在家遠距工作，可考慮搬到低成本地區，例如較小的城市或郊區。

第四步，將普遍被忽略的成本計入

除了房租、房貸，還有林林總總各項費用，不論是電費、網路服務費或地產稅，都要納入考量，預留資金。此外，也要有儲蓄 計畫，好比說建立應急金，以備不時之需。

第五步，備妥還債計畫

千禧世代和Z世代都可能背負學貸，連帶延遲投資、儲蓄等基本理財規畫以及獨立居住的時間表；只要有還債計畫，這些人生里程可一步步落實。

奧爾特加說，人們不喜歡負債，一有錢就想優先還債，但開始投資和存款也很重要；他創辦的My Money My Future主張50/20/30預算規則，稅後收入的50%支應生活基本費用、20%儲蓄或還債、30%花在自己想要的東西，而20%的儲蓄或還債當中，5%可投資、另15%還學貸。

雖有通則，每個人可根據自己的情況酌量調整。此外，可考慮重新貸款以降低利率，但需要良好信用分數。

第六步，與父母談一談

有些年輕人住在家裡會幫忙看護長者、甚至提供財務協助，搬出去住前勢必要跟父母溝通；有些父母則可能提供財務協助。