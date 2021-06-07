簽婚前協議 不是有錢人專利

問：我打算今年底結婚，請問，該不該簽婚前協議？

答：婚前協議（prenuptial agreement）並非有錢人才需要，任何人的伴侶如果負債累累或者在家族企業中持股，都該考慮在步入禮堂前簽署。

婚前協議主要列明簽約兩人一旦離婚、或者其中一人死亡該如何處理資產，攸關金錢。

對於婚前便坐擁大量財富或負債累累的人來說，婚前協議格外重要，此外，如果婚前曾離過婚、或者與前一個伴侶育有子女，也值得費神簽署婚前協議。

對於比較可能遠離職場，專注照顧小孩或老人家的婦女來說，婚前協議也很重要；正如紐約 律師雷索（Lauren P. Raysor）所說，並不是因為覺得會出車禍才買保險，重點是，人們進入婚姻前應該先知道離婚規則，藉此知道如何保護自己。

●婚前協議是什麼？

婚前協議除了將兩人的財產畫分清楚，也可概述配偶贍養和繼承等有關的處理規則。簡而言之，可為夫婦兩人防患為未然，萬一必須分離，最終能在情感和經濟上挽救彼此。

律師事務所Greenspoon Marder紐約婚姻與家庭法小組主席埃丁格（Arthur D. Ettinger）透過電郵說，透過婚前協議，可明列婚姻破裂該如何解決財務問題，將離婚費用減至最低。

對於婚前有大量財產、或者過去曾離婚而發誓再也不要經歷離婚難題的人來說，簽署婚前協議很普遍；更明確的說，這些人包括有大量資產的人、在家族財產或企業持有相當比例的人、百分之百或部份擁有企業的人、與之前配偶共有子女的人、之前離過婚的人、婚前負債累累或可預見將負債的人。

●如何簽婚前協議？

簽協議前，務必要找一天和伴侶誠實對話。

維吉尼亞州 律師、並且是美國 婚姻律師學會（American Academy of Matrimonial Lawyers）研究員的雷諾爾（Steve Raynor）建議人們好好溝通，兼顧自己的合理關切、和另一半的感受，這是結為好伴侶的第一步，公平相待，在婚姻中，這是積極的態度。

一旦雙方達成共識，接著就該找律師並提供必要財務證明文件。每一對最終簽署的婚前協議都是獨一無二。雷諾爾說，假如有20對準夫婦找他辦理婚前協議，便可能出現20個完全不同的協議內容。

雖然協議內容互異，準備婚前協議的步驟大致相同，主要包括以下步驟：

第一步，儘早坦承交流。

第二步，找律師諮詢。

第三步，收集財務資料，包括資產和負債。

第四步，再三評估並確定婚前協議是否真的必要。

第五步，概述協議的財務和婚姻目標。

第六步，起草並溝通協議內容。

第七步，檢視協議最終版內容。

第八步，婚前協議生效。

●婚前協議的成本

即將步入禮堂的雙方處境複雜程度將攸關婚前協議成本。亞利桑納州律師事務所Moshier Law預估，準新人的婚前協議平均成本約2500元，對某些情況特殊的人來說，成本可能高得多。

●婚前協議替代方案

除了婚前協議，另有幾種替代方法可幫助準夫妻為財務預做準備。埃丁格舉例，「婚後協議」（postnups）便是其中之一，不像婚前協議那麼普遍，但近年來越來越流行。

埃丁格說，如果夫婦兩人的財務狀況發生重大變化、或者遇到婚姻問題，簽署婚後協議可充份反映各種變化；婚後協議也可針對離婚、分居或其中一人死亡等情況，明列處理計劃，其功能跟婚前協議一樣。

婚前協議的其他替代方案還包括共同遺產規劃、以及單純依夫婦兩人居住州現行法律處理。

雷諾爾說，如果在沒有婚前協議的情況下離婚，將依法律處理，某些情況下，這個過程只是在教育客戶離婚時會發生什麼問題。