日用雜貨 花費多少才合理？

問：我向來隨性花錢，不知道日常雜貨用品費用多少才合理？

答：對許多家庭來說，為日用雜貨訂出合理預算 確實要費心。根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics），2019年全美平均每年日用雜貨費為4643元，平均每月387元，對某些家庭來說合理，但對有些家庭而言太高了；就算同一家人，費用也會變動。

雖然數字有種種變因，仍可盡量依循一些通則妥善規畫。

根據農業部 最新數據， 2019年全美家庭的食物、雜貨日用品、餐廰花費各占可支配個人支出的9.5%、4.9% 、4.6%，疫情影響下，這些數字可能隨之變動，但差異不致於太大。

農業部按月發行食物預算，列出每月、每周合理支出，依預算鬆緊程度概分為「節儉」(thrifty plan)、「低成本」(low-cost plan) 、「中成本」(moderate-cost plan) 和「自由」（liberal plan）四類。例如，孩子各6至8歲、9 至11歲的四口之家若採行中成本預算，雜貨日用品每周合理花費是256.7元、一個月1112.2元，孩子年紀小一點，數字低一些。

農業部也針對青少年及各年齡的人們提供花費指南，好比說，14至18歲青少年大男孩每周雜貨中等預算為74.5元，節儉預算40.6、自由預算86.1元；青少女的預算少一些；又如19至50歲成人的雜貨中等預算，男子每周72.9元、女人61.9元。

如何控制預算？

亞利桑那州規畫專家羅斯（Eileen Roth）出版專書《Organizing for Dummies》教人如何井井有條的生活，對於預算管理，提出以下建議：

第一點，列出購物清單。到超市購物前先查看家中存貨，把僅剩三分之一的物品、或者只剩一罐的食物列入清單，一旦養成習慣，便永不會斷貨，也不致於過度花費。

第二，建立飲食規律。好比每周三晚餐吃義大利麵、周五吃魚、周日吃雞肉、周一吃牛排；固定下來後，每星期買菜較有依據。

第三點，建立購物規畫。假如每周同一天在同一家店採買，便很清楚店裡有哪些商品、各擺在哪個位置，省時又省錢。

第四，不要被折價券牽著鼻子走。折價券是為了省荷包，但如果只為了用折價券而買某些商品、或者加量購買就本末倒置。

第五點，如果可以，於非周末時購物，可避開人潮，省時省事。

第六．選擇折扣日購物。許多店周三打出折扣廣告，但各店不同，可密切注意報紙廣告；大型節日一過馬上到店購買， 也可享大折扣，例如情人節過後買糖果、感恩節過後買火雞。

外食如何省錢？

根據農業部指南，每月外食費用應不超過收入的5%。不妨結算過去一個月外食費用，決定該維持、還是刪減。

雜貨用品省錢有道

首先，網購取代到店採購。家用食譜 網站The Forked Spoon創辦人蘭達瓦（Jessica Randhawa）是一位主廚，一直透過亞馬遜應用程式網購全食品（Whole Foods）食物和用品。她覺得，網購比到店購物方便得多，可在規畫食譜、發現食材快用完時便將商品加入購物車，而且減少開車、排隊的時間，又可避免衝動性購物，大幅節省時間和金錢。

此外，可從容瀏覽、定期返回網站、仔細尋找便宜食物等等。

其次，善用折扣券。加州健身指導專員普雷特（Audrey Del Prete）建議查看郵件、或上網搜尋電子折扣碼；但他提醒，不要為了用折扣券而買不需要的物品，免得花更多錢。

第三點，列購物清單，將馬上需要的物品列入。

最後一點，善用商店回饋方案。這是另一種典型策略，假如經常在大型零售店購物，這樣的商店往往有忠實顧客獎勵方案，多數商品可享自動折扣，省很多錢，一定要申請，別錯過。