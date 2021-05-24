早點替孩子存錢 省許多麻煩

問：我有個兒子，今年七歲，該怎麼做才能幫他及早開始儲蓄 ？

答：養兒育女很花錢，而且一輩子為子女操心，如能及早幫孩子存錢，可減少很多煩惱。

不妨參考幾種方式，為兒女盡早開始儲蓄：

第一，開立兒童儲蓄帳戶（Children's Savings Account）

多數銀行和信用合作社提供兒童儲蓄帳戶，父母可聯名持有；這類帳戶可幫孩子養成存錢習慣，不會把大人給的零用錢或過節禮金花光光。父母親與其把零用錢交到子女手中，不如定期轉帳到帳戶，孩子可練習理財，又從中賺利息；長大一些時，可把錢轉到支票帳戶、申辦銷帳卡，父母繼續共同持有帳戶，從旁監督協助。

第二，開設託管帳戶（Custodial Account）

想為子女存款、又希望等到他們成年後才動用，開設託管帳戶是上上策。這筆錢在孩子名下，但父母可在孩子達到某個年齡前存錢並管理帳戶。

可到美國銀行（Bank of America）等銀行或嘉信理財（Charles Schwab）和Franklin Templeton這類經紀公司開戶，依法 孩子可在帳戶裡擁有證券或其他資產，在帳戶外，孩童不得擁有這些資產。

假如子女將來不確定要不要上大學，便適合開設託管帳戶；子女屆滿設定年齡，帳戶裡的資產便自動轉由子女管理。

第三，善用529大學儲蓄（529 College Savings）或預付學費計畫（Prepaid Tuition Plan）

529計畫是為孩子上大學的最佳存錢方法，有稅收優惠，而且很多計畫收費低廉。

529計畫有兩種，一種是普通大學儲蓄計畫，父母將錢存入帳戶，用來支付任何學校費用，包括K-12私校。有些州的529計畫供款有稅收減免，提款只要用在合格教育費用便可免聯邦稅。

另一種是預付學費計畫，等於依公校當前學費預先支付小孩將來上大學的學費；相較之下，529計畫提供更大靈活性。

第四，使用羅斯IRA帳戶

為子女動用退休帳戶乍聽之下似乎非明智之舉，但如果有完善計畫，不失為一個方法。

羅斯IRA帳戶可隨時提取本金而無需繳稅或罰款。您可將帳戶裡部分或全部資金提領出來支付孩子大學教育相關費用，但如果要花光帳戶裡的錢，應確保另有退休帳戶如401(k)。

第五，開立健康儲蓄帳戶（Health Savings Account）

如果高扣除額健保計畫被保險人包括成年子女，便可考慮健康儲蓄帳戶，線上健康儲蓄帳戶供應商Lively聯合創辦人烏拉里爾（Shobin Uralil）說。這是當今美國唯一的三重免稅儲蓄工具。

若擁有合格高扣除額家庭健康保險計畫，2021年可向健康儲蓄帳戶存入達7200元，可抵扣稅款、投資 報酬免稅、提領款用於合格醫療費可免稅，屆滿65歲時可提領款項，僅需繳納常規所得稅，與傳統的401(k)或IRA相同。

已婚夫婦只能開設一個健康儲蓄帳戶，但一家庭健保計畫裡的每個成年子女都可開設自己的儲蓄帳戶。這筆錢的用途受限，但這類帳戶可幫孩子順利過渡到成年期。

第六，將錢存入信託基金

開立信託基金沒有最低額規定，但除非有大量現金存入，否則沒意義。 律師須草擬信託文件、還要任命某人管理這筆錢。對富人來說，信託基金可妥善控制支出、確保債權人不碰基金裡的錢、並確保離婚期間孩子的資產不被分割。

第七，教導孩子儲蓄的價值

除了開設兒童儲蓄帳戶，還可帶著孩子學習投資。

購買股票 時讓孩子參與有意見，是不錯的作法，許多投資公司允許投資人買零股；對某些孩子來說，投資股票可能比買玩具更令人興奮。

此外，Stockpile應用程式發行禮卡，孩子可用以兌換喜歡的公司股票， 程式附帶的託管帳戶允許孩子自行登錄管理帳戶、請求股票交易再由父母批准，隨著時間流逝，孩子可看到投資變化。