理財Q&A／為子女存大學學費 529計畫六迷思

問：529計畫可用來幫子女存大學學費，但是，很多人跟我提到的規定、細節不一，無所適從怎麼辦？

答：讓子女讀大學，往往是每個家庭最大的投資之一，529計畫可助一臂之力，但如果誤解了，將無法妥當使用。

529計畫讓家庭和個人把錢存入稅收優惠帳戶裡，日後拿出來支付教育 費用。但許多人壓根不知道有這個工具。新墨西哥州 教育信託委員會執行董事米勒（Theodore Miller）說，調查顯示，全美大約只有30%家庭知道529計畫是什麼。

有些人知道529計畫，但是存有誤解，應及早糾正，以充份發揮為子女儲存教育費的效用。

以下是529計畫六迷思：

迷思一，529計畫僅用於子女大學費用

為子女大學教育存錢永不嫌早，專家鼓勵盡早開始。

事實上，529計畫不限用在孩子身上，也可拿來支付成年存款人自己的大學或研究所費用，指定自己為529計畫持有人和受益人，近年來，529計畫用途更進一步擴大。

加州 529計畫機構ScholarShare 529 Investment執行董事馬丁內斯（Julio Martinez）說，一年半前國會通過「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act），擴大529計劃適用範圍。

家家戶戶還可將529資金用於K-12私立學校學雜費、以及四年制和社區大學等大專院校學雜費。

迷思二：必須存入一定金額

大多數529計畫不會要求存入多少金額、也沒有家庭收入要求。馬丁內斯以ScholarShare 529為例，只需要 1元就可開戶，之後沒有硬性規定要再存入多少錢，各家庭可量力而為，存多存少自行決定。

迷思三：贈與稅不算存入款

把錢存入529帳戶時，應聯想到可能衍生贈與稅。

2021年，每個人最多可贈與1萬5000元到529帳戶給單一個人、單一受益人，一對已婚夫婦加計最高贈與金額是3萬元。但富國顧問公司（Wells Fargo Advisors）計畫與生活事件專家格林（Tracy Green）另外指出變通之道，可選用五年提前付款原則（five-year front-load rule），一開始就一口氣存入五年份的金額，在不產生贈與稅的前提下存入更多資金。

格林說，透過這個辦法，只要接下來五年沒有其他贈與，就可在一年內存入五倍的免稅投入金額，也就是，單身7萬5000元或已婚夫婦15萬元。

迷思四：529計畫沒有存入款上限

每個家庭超過贈與稅限制的存入金額有上限，限額因計劃供應商而異。

529計畫最高供款限額與年度贈予限額不同，如果家裡有好幾個529帳戶，父母、祖父母每次存入款項時應與家人溝通，避免超額存入。

迷思五：529計畫所有權無關緊要

如果以孩子名義為所有權人，日後申請學生補助款可能不利。

一旦申請聯邦學生補助款FAFSA，審查資格必然會考慮529帳戶持有的資金，帳戶資產所有權若歸屬於學生，可能受到更嚴格的審查。

帳戶所有權還會影響納稅。

格林說，擁有社安碼或稅號的人通常都可成為529計畫的所有者， 但從州稅的角度來看，帳戶所有權屬於哪個人至關重要，因為，有些州只對帳戶持有人提供稅賦抵減或減免，而存款人。

迷思六：只能在居住州開設529計畫

多數529計畫允許外州人開戶，既然可跨州開戶，應四處比較再做決定；而且，帳戶裡的錢還可跨州使用，在加州開戶，帳戶裡的錢可支付紐約州的大學學費，有時甚至適用於海外學校，唯一的要求是，適用的學校必須參與聯邦學生補助方案（federal student aid programs）。

避免種種迷思有助於做出最佳選擇。

529計畫有種種規則，但仍存有彈性。例如可隨時更改受益人，學生獲獎學金而不再需要帳戶裡的錢，就可更改受益人，萬一行不通，可從529帳戶提取與獎學金等額的錢，只需支付所得稅，不必繳罰金。