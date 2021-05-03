千禧世代退休儲蓄 專家建議月存薪水15%「積少成多」

在美國，一個人存款多寡取決於所得、儲蓄 習慣、乃至於家鄉落腳哪一州，此外，能夠為將來保留多少錢也與年紀息息相關。

財務管理平台Personal Capital針對200多萬位用戶進行退休 儲蓄分析，推算出不同世代的平均退休儲蓄；皮尤研究中心（Pew Research Center）定義，千禧世代出生於1981年至1996年，X世代出生於1965年至1980年，戰後嬰兒潮出生於1946年至1964年，比千禧世代年輕的Z世代則是1997年或之後出生。

這項分析以各世代的傳統401(k)和個人退休儲蓄（IRA）帳戶為研究重點，將一般儲蓄帳戶及重複的配偶帳戶排除在外。

毫不意外，年紀愈大，存款時間愈長、愈可看到投資增長。Personal Capital表示，該平台的全美平均退休儲蓄大約為40 萬7500元，年輕人往往還要存款好幾年才能達到這個金額。

各世代帳戶存款 相差懸殊

目前，各世代為未來預留的存款金額依序是（從年輕到年長）：Z世代平均3萬 5197元、千禧世代16萬 6430元、X世代56萬8750元、戰後嬰兒潮102萬9840元。

這些數據與退休計畫供應商富達國際（Fidelity）最近的各世代401(k)帳戶調查不謀而合。

根據富達統計，截至去年第四季，20至29歲族群的401(k)帳戶平均存款為1萬5000元，30至39歲的成人平均5萬800元，40至49歲平均12萬800元，50至 59歲平均有20萬 3600元。

年紀較長的人往往可比年輕人多存一些，年輕人也許要在努力達成買房等人生里程碑之餘還學生貸款、或者支付育兒費用，相對沒有那麼多餘力存款。

理財業者Offit Advisors稅務財務顧問、同時也是會計師和財務規畫師的蔣梅（May Jiang, 音譯）說，年輕人即使每次只能存一點點錢，還是要了解，耐心和自律有助於打造舒適的退休生活，時間站在他們這一邊，長時間的複合成長力道非常可觀。

疫情 下收入減 有人吃老本

新冠疫情讓不少人財務重創，一整年市場動盪、收入短少、失業迫使許多人將退休老本領出來支應帳單和生活費，理財網站MagnifyMoney最近一項調查發現，約三分之一（或30%）受訪者在疫情期間動用退休帳戶，提領出來的平均金額是6757元。

國會「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）准許因疫情受困的人提早支領401(k)帳戶裡的錢，不必繳納罰款，富達國際的報告顯示，2020年3月至2021年1月間，全美超過100萬人依循這項法案從401(k)領錢應急。

疫情下，許多人財務受困，但另一方面，被迫待在家裡有助於降低生活開銷、反而增加儲蓄。根據美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis），去年四月，全美個人儲蓄率或美國人可支配收入的百分比達到驚人的33%，2021年3月跌至13.6%，但仍高於新冠疫情爆發前。

過去一年，市場表現也不錯，連帶推升退休儲蓄餘額。富達表示，2020年最後一季，401(k)平均餘額飆升至12萬1500元，比去年同期增長8%，再創新高，工人存入401(k)的金額平均為薪資9.1%，加計雇主搭配款之後，儲蓄比例是13.5%。

退休儲蓄之路 宜按部就班

對年輕人來說，為退休存老本也許很困難，他們往往為了眼前的債務或其他財政義務而掙扎。

不過，假如一次只跨出一步，整個過程可能容易一些。財務顧問業者Safran Wealth Advisors負責人兼財務長賽弗蘭（Erika Safran）建議，設定目標每月將一部分薪水存入退休基金，並充分享用雇主提供的所有配合款。

賽弗蘭說，假如雇主提供401(k)搭配款，個人退休帳戶IRA和401(k)帳戶都是最佳退休理財工具；他更提醒，一旦雇主有搭配款，至少要存入與搭配款等額的錢，等於投資報酬率達100%。

職業生涯中定期撥款到退休帳戶將衍生可觀複利。專家建議將薪資約15%存入退休帳戶。

賽弗蘭建議「從一小步開始」，一開始每月先從支票帳戶自動轉帳少量資金存入儲蓄或經紀帳戶，幾個月後如果覺得這麼做並不影響生活，可增加每月儲蓄金額，關鍵是要系統化，持之以恆。