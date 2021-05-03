理財Q&A／安裝太陽能電池板要多少錢？值得投資嗎？

問：為了省電我考慮安裝太陽能電池板，請問成本多少？值得投資 嗎？

答：麻州波士頓太陽能業者Relay Power清潔能源經理埃爾加特（Zak Elgart）說，對每個人而言，安裝太陽能電池板的過程不盡相同；只要條件和時間適合，使用太陽能確實明智而令人欽佩。

改用太陽能電力首先要面對的是安裝太陽能電池板。埃爾加特說，安裝之前，應該對安裝現場進行詳盡調查，藉此估算更換屋頂、移除樹木、電力升級和用電情況等要素所衍生的任何外部成本，到頭來，可能發現需要修理或讓屋頂升級才足以支撐太陽能面板。

假如本來就打算在不久的將來（好比五年內）更換屋頂，更要慎重考量成本因素。德拉瓦大學（University of Delaware）電氣與計算機工程教授赫格杜斯（Steven Hegedus）說，太陽能電池模組一旦安裝便可持續25年，正巧也是許多屋頂磚瓦的使用年限，所以，沒有人會想在使用年限只剩五到十年的屋頂上安裝新太陽能板。有些太陽能板安裝公司與當地屋頂業者合作，為居民提供套裝服務。

安裝太陽能電池板與進行其他屋頂工程不同，太陽能工程包商 Powerhome Solar創辦人兼執行長沃勒（Jayson Waller）說，將牽涉許可、連接、系統設計、檢測等等乃至於更多的其他成本，面板安裝後，還需要支付維護費，其中包括每年清潔面板一、兩次。

由於為節省電力盡心力，安裝太陽能板也許有資格獲聯邦稅收抵免、以及州和市政稅收抵免，依居住地而定。聯邦太陽能稅收抵免目前是26%，將沿用至2022年，州和市府稅收抵免不同，有些地方如南卡羅來納州 ，太陽能安裝可享25%州稅抵免，加計聯邦和州激勵方案，共可獲太陽能電池板淨成本51%抵免額。

一旦為了安裝太陽能電池板而支付初始費用，之後隨著時間過去，確實會得到一些經濟利益。赫格杜斯教授說，許多州、城市或公共事業機構有太陽能或可再生能源信用激勵措施，會付一些錢向太陽能板主人收集未用電力，多數州為此制定稱為淨計量的政策，讓太陽能板主人將未用電能賣回給電網，萬一居住州沒有這項政策，最好考慮用電池存儲多餘電量，留待晚上自行使用。

一段時間過後，當初的投資成本多半可回收，還可持續節省電費。 赫格杜斯說，過去五到八年中，住宅太陽能屋頂系統成本已大大降低，至於要等多久才能回收初始投資？取決於所支付的電費和日照量，一般會在六到八年內回收。

太陽能安裝業者可為您估算長期投資價值。密西根理工大學（Michigan Technological University）材料科學與工程學教授皮爾斯（Joshua M. Pearce）建議人們向三家安裝商取得報價， 另外還可用太陽能計算器評估美國 政府提供的長期收益。

如何判定適不適合安裝太陽能板？

假如打算未來十年住在目前這個房屋，可能已有足夠時間回收最初成本、並獲節能收益；搬離或出售房屋的人可特別突顯太陽能電池板這個強項，沃勒說，家有太陽能電池板和儲藏空間都有助於房屋增值。

確定初始費用及付款方式也很重要。好比說，如果您安裝時付現（通常1萬元到4萬元），通常必須一開始就要支付，之後再藉由稅收抵免和其他州或地方福利獲得資金；假如貸款付安裝費，就要考慮利率和其他要素。

太陽能系統適合南部和北部氣候，皮爾斯說，任何環境下，太陽能面板都會保護屋頂並妥善運作，即使在極寒冷環境中，也不必擔心下雪之類的問題。

權衡利弊後，最終決定仍操之在個人、預算和居家計畫。如果暫無搬家計畫，使用太陽能應該有長期的合理報酬率。