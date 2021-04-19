理財Q&A／我失業了 健保怎麼辦？

問：我失業了，該怎麼辦理健保 ？

答：失業就連帶失去原雇主提供的健保，必須自己另外買保險，通常很貴，幸好2021年3月11日政府簽署「美國救援計畫」（ American Rescue Plan），自費健保變得負擔得起。

有了補貼和援助，目前最好的保險選擇可能與過去完全不同；可考量以下重點：

透過COBRA繼續保險

COBRA通常是失業後最簡單的健保選擇，拜救援計畫之賜，其價格比過去便宜很多。

COBRA是聯邦法律，要求雇主在員工離職後繼續承保期限達18個月；這個法律適用於員工至少20人的公司，在多數州，較小公司也有類似法令。離職員工將保有相同承保範圍和醫療網絡，已為當年支付的自付額仍有效。

「美國救援計畫」幫了大忙，4月1日起至9月30日止六個月內100%補貼COBRA保費 ，100%新補貼僅適用於非自願失業者。

通常，失去雇主保險後最多有60天選用COBRA，但聯邦緊急法規延長期限，去年夏天被解雇時沒參加COBRA，如今仍有時間選用。

無論何時註冊，COBRA保險只能在失業或失去雇主健保等事件發生後持續使用18個月，例如某人2020年3月1日失業，可使用COBRA直到2021年8月。

透過州健保市集投保

通常必須等到11月1日至12月15日公開註冊期才能在居住州市集或政府市集HealthCare.gov選購健保，但如果因失業而失去健保，有資格享用特殊註冊期，失去雇主健保後最多有60天可透過市集投保。此外，今年人人都有額外機會投保，HealthCare.gov在2021年2月15日至8月15日間對所有人開放特殊註冊期，多數有健保市集的州也提供類似的特殊註冊期。

根據您家中人數和當年收入，也許還會獲得保費補貼，美國救援計畫增加2021、2022年補貼規模，值得花時間查看是否有資格。

凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的健保市場計算器可幫您快速估算補貼後的保費，可在所在州健保市集上獲得每個保單編號。政府補貼以全年收入為依據，假如失業，必須預估2021年全年收入以推算補貼額。

如果已有保單可返回HealthCare.gov或各州市集，根據增加的補貼調整保費稅收抵免，可降低保費；有些州可能需要更長時間更新系統，假如保費一年中未調整，明年春天報稅可能獲得更多退稅。

美國救援計畫還為2021年領失業金的人提供額外補貼，如選用第二便宜的白銀級健保，也許可獲全額補貼。

即使長期沒買保險，8月15日前可在HealthCare.gov和多數州市集的特殊新冠註冊期內選購健保，也許可購買或更換負擔得起的保險。

COBRA和健保市集比較

失業後究竟該選用COBRA還是健保市集？視情況而定。

如果非自願失業並有資格獲得COBRA補貼，可能比使用保費稅收抵免的市集更便宜；如自願辭職，將沒資格獲COBRA補貼，卻可能為補貼市集的健保支付少得多的費用。

保費只是考量要素之一。如果今年已產生一些醫療費，並為2021年自付額支付一些費用，在COBRA下，這些帳單可得到信用額度，但如果切換到健保市集，通常要重新起算免賠期。

此外，還要考慮您的醫生、醫院和其他醫療提供者是否涵蓋在新健保計畫內，並比較費用分攤。

考慮其他選擇

如果配偶有工作、而且雇主提供健保，可用被扶養者身分加入。如果屆滿65歲或身有殘疾，可申請使用聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡），到社安局網站申請最方便。

針對低收入等資源不足者而設的醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）也是另一選項。全美36州依「平價醫療法案」（Affordable Care Act）擴大醫療補助資格，成年人收入資格為聯邦貧困線的138%，月收入計而非年收入，即使某幾個月薪水高、之後被解僱，可能也有資格。