我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是否加倍擴大歐記健保或紅藍卡 拜登面臨黨內施壓

猶如「死亡之吻」 專家警告投票權改革案恐傷移民權益

孩子名下有投資 要繳「兒童稅」

文／周芳苑

問：聽說有些情況下，小孩子也要報稅，請問這是什麼稅？如何申報？

答：您所提的這種稅稱為兒童稅「Kiddie Tax」。

1986年，美國通過一項法律，阻止父母將投資轉移到孩子名下來避稅。在那之前，孩童名下的投資是依孩童低稅率課稅，一些富裕的父母刻意將投資轉移到孩子名下，減少應納稅額，於是，「孩童稅」應運而生。

這項法律第一版1987年生效，規定多數14歲以下兒童的投資收入依父母稅率徵稅，父母避稅好處大縮水。從那時起，法規多次變更。

變化之一是，兒童稅課稅年齡上限提高，新規定2018年生效，2020年再次變化。美國註冊會計師協會（American Institute of CPAs）稅務實踐和道德操守經理香農豪斯（Sarah Shannonhouse）說，兒童稅課稅對象的範圍擴大，如今適用年齡上提至18歲的被撫養人和 19至23歲大學生。

何謂「兒童稅」？

「兒童稅」是針對兒童非勞動收入所徵收的稅，加州爾灣稅務公司Wertz & Company 註冊會計師暨個人財務專家特蘭克（Michael Trank）說，孩子非勞動收入超過2200元就必須繳兒童稅，非勞動收入是指來自工作以外的其他收入，例如從託管帳戶獲得投資收入、或從繼承的個人退休帳戶（IRA）和應納稅獎學金獲得非勞動收入。

兒童的投資和其他非勞動收入超過2200元就必須課兒童稅，並依父母稅率納稅；孩童工作的收入依兒童自己稅率納稅。

兒童稅如何計算？

根據2020年兒童稅規則，兒童非勞動所得收入1100元以下不課稅，下一個 1100元依兒童稅率課稅，一旦非勞動收入超過 2200元就要依父母稅率課稅。

至於申報方式，鑰匙銀行（KeyBank）執行副總裁曼德菲爾德（Chris Manderfield）說，可用孩子本身名義提交納稅申報表，也可由父母在其申報表上提列孩子利息、普通股息和資本收益分配，無論哪種方式，都要依父母邊際稅率計稅。

兒童何時必須單獨申報所得稅？取決於孩子靠自己勞力賺多少、以及投資收入賺取多少而定。

以2020年納稅年度看，兒童收入只要超過1萬2400元，無論是否為勞動所得，都必須單獨提交自己的所得稅申報表。假如孩子的唯一收入是利息、股利和資本收益分配，且總額少於1萬1000元，可由父母填寫8814表將孩子收入附在自己的納稅申報表中。

父母親將孩子所得納入申報表還必須符合其他一些條件，其中包括不為孩子預扣或預付稅款、孩子必須19歲以下，假如孩子24歲以下，必須是全日制學生、而且未與配偶共同報稅。

將孩子收入納入父母報稅單有利有弊。 特蘭克說，最大好處是方便，缺點則是，可能讓孩子的收入涉及淨投資所得稅、讓孩子的逐項扣除額損失、以及資本收益和合格股息稅額增加。

重報2018、2019年兒童稅

根據《減稅和就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act），兒童稅是依遺產和信託稅率計，而不是孩子父母的稅率，因此，2018-19年一段時期內，受撫養人可能會以高於父母邊際稅率的稅率納稅。

2019年底實施另一法律，將兒童稅回歸依父母稅率計；2018、2019年採用遺產稅率的父母可選擇修改申報表，改用父母親稅率。香農豪斯總結，針對2018、2019年納稅申報表，可選用遺產稅率或父母親稅率來計算兒童稅，從2020年起則適用父母親稅率。

如果決定回頭修改申報表，必須在納稅截止日後三年內修改；父母應分析，確定省稅金額夠大，值得耗神修改。

投資 報稅 美國

上一則

諾貝爾獎得主 反對政府課徵富人稅

下一則

Fed：通膨若居高不下 利率或調

延伸閱讀

男子冤獄44年 北卡州僅賠償15年75萬

男子冤獄44年 北卡州僅賠償15年75萬
稅務漫談／報稅身分 影響免稅優惠

稅務漫談／報稅身分 影響免稅優惠
逾期停留期間有延期待審申請 有利於保證身分合法

逾期停留期間有延期待審申請 有利於保證身分合法
First 5 California免費工具包

First 5 California免費工具包

熱門新聞

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
給優惠不認帳 德州速食店員爬出得來速窗口打顧客

給優惠不認帳 德州速食店員爬出得來速窗口打顧客