孩子名下有投資 要繳「兒童稅」

問：聽說有些情況下，小孩子也要報稅 ，請問這是什麼稅？如何申報？

答：您所提的這種稅稱為兒童稅「Kiddie Tax」。

1986年，美國 通過一項法律，阻止父母將投資 轉移到孩子名下來避稅。在那之前，孩童名下的投資是依孩童低稅率課稅，一些富裕的父母刻意將投資轉移到孩子名下，減少應納稅額，於是，「孩童稅」應運而生。

這項法律第一版1987年生效，規定多數14歲以下兒童的投資收入依父母稅率徵稅，父母避稅好處大縮水。從那時起，法規多次變更。

變化之一是，兒童稅課稅年齡上限提高，新規定2018年生效，2020年再次變化。美國註冊會計師協會（American Institute of CPAs）稅務實踐和道德操守經理香農豪斯（Sarah Shannonhouse）說，兒童稅課稅對象的範圍擴大，如今適用年齡上提至18歲的被撫養人和 19至23歲大學生。

何謂「兒童稅」？

「兒童稅」是針對兒童非勞動收入所徵收的稅，加州爾灣稅務公司Wertz & Company 註冊會計師暨個人財務專家特蘭克（Michael Trank）說，孩子非勞動收入超過2200元就必須繳兒童稅，非勞動收入是指來自工作以外的其他收入，例如從託管帳戶獲得投資收入、或從繼承的個人退休帳戶（IRA）和應納稅獎學金獲得非勞動收入。

兒童的投資和其他非勞動收入超過2200元就必須課兒童稅，並依父母稅率納稅；孩童工作的收入依兒童自己稅率納稅。

兒童稅如何計算？

根據2020年兒童稅規則，兒童非勞動所得收入1100元以下不課稅，下一個 1100元依兒童稅率課稅，一旦非勞動收入超過 2200元就要依父母稅率課稅。

至於申報方式，鑰匙銀行（KeyBank）執行副總裁曼德菲爾德（Chris Manderfield）說，可用孩子本身名義提交納稅申報表，也可由父母在其申報表上提列孩子利息、普通股息和資本收益分配，無論哪種方式，都要依父母邊際稅率計稅。

兒童何時必須單獨申報所得稅？取決於孩子靠自己勞力賺多少、以及投資收入賺取多少而定。

以2020年納稅年度看，兒童收入只要超過1萬2400元，無論是否為勞動所得，都必須單獨提交自己的所得稅申報表。假如孩子的唯一收入是利息、股利和資本收益分配，且總額少於1萬1000元，可由父母填寫8814表將孩子收入附在自己的納稅申報表中。

父母親將孩子所得納入申報表還必須符合其他一些條件，其中包括不為孩子預扣或預付稅款、孩子必須19歲以下，假如孩子24歲以下，必須是全日制學生、而且未與配偶共同報稅。

將孩子收入納入父母報稅單有利有弊。 特蘭克說，最大好處是方便，缺點則是，可能讓孩子的收入涉及淨投資所得稅、讓孩子的逐項扣除額損失、以及資本收益和合格股息稅額增加。

重報2018、2019年兒童稅

根據《減稅和就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act），兒童稅是依遺產和信託稅率計，而不是孩子父母的稅率，因此，2018-19年一段時期內，受撫養人可能會以高於父母邊際稅率的稅率納稅。

2019年底實施另一法律，將兒童稅回歸依父母稅率計；2018、2019年採用遺產稅率的父母可選擇修改申報表，改用父母親稅率。香農豪斯總結，針對2018、2019年納稅申報表，可選用遺產稅率或父母親稅率來計算兒童稅，從2020年起則適用父母親稅率。

如果決定回頭修改申報表，必須在納稅截止日後三年內修改；父母應分析，確定省稅金額夠大，值得耗神修改。