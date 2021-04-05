理財Q&A／2021年3000元育兒抵稅額 不可不知

問：請問今年的育兒抵稅額有什麼不同？

答：育兒抵稅額（Child Tax Credit）並不是新項目，但《2021年美國 救援方案法》（American Rescue Plan Act of 2021）做了重大改變，增加抵稅額、可全額退還，各家庭今年稍晚可獲得款項。

國際諮詢和會計公司Prager Metis合夥人卡魯索（Robbin Caruso）說，對有資格獲得育兒抵稅額的人來說，2021年利益增加；目前這些變更僅適用於2021納稅年度，但政府已開始討論是否永久固定。

育兒抵稅額最初是1997年《納稅人減免法》（Taxpayer Relief Act of 1997）的一部分，一開始為500元，不可退款，納入聯邦稅申報；金額多次提高，2021年該抵稅額全數可退還，最高達3600元。

過去幾年，每個合格兒童的抵稅額上看2000元。所謂合格兒童，是指17歲以下的受撫養人，年齡較大的受撫養人（包括17、18歲及讀大學的孩子）有資格獲500元抵稅額。較年長孩子的500元抵稅額不予退還，但2000元抵稅額中最多1400元可退，如果抵稅額超過應繳稅額，超過的部份可視同退稅入帳。

今年情況特別，《2021年美國救援方案法》大幅增加抵稅額、擴大合格兒童年齡至滿17歲，而且百分百可退還。

2021納稅年度的育兒抵稅額是，每個合格孩子（包括17歲）可獲3000元抵稅額，未滿6歲抵稅額更達3600元；依年底的年齡計。

由於抵稅額可全額退還，父母應有更多現金；哥倫比亞大學（Columbia University0貧困與社會政策中心預估，綜合美國救援計畫法所提供的其他家庭援助後，2021年全美兒童貧困率將減半。

會計公司Fiske & Company邁阿密辦事處稅收會計服務高級總監高德威茲（David Goldweitz）說，2021年育兒抵稅額與以往大不同。

其中值得注意的是，依法要求國稅局 對有資格獲抵稅額的家庭預付款項（advance payment），預付金額應等於預估抵稅額的一半，按月或加快發送，目標是盡快讓納稅人拿到錢。

●如何發送預付款？

由國稅局決定如何發放，可能透過去年發放紓困金 的類似系統；去年是依前幾年納稅申報單確定紓困金發放資格。

如果一切順利，國稅局最慢2021年7月1日開始發送預付款。

為發送預付款，國稅局被指示建立入口網站，讓各家庭更新資料。

等到2022年申報2021年所得稅時，納稅人必須將收到的款項與欠稅比對，假如收入大增、或者再無資格申請育兒抵稅額，便不得不償還收到的超額付款。

例如，今年度抵免擴大到17歲的受撫養人，是以2021年12月31日孩子年齡計，如果2021年某一個月滿18歲，便不符資格，一旦入口網站建立，父母應上網更新孩子資料，以免誤收抵稅款項。

●誰有資格申報育兒抵稅額？

端視收入而定，調整後總收入（AGI）是最重要的依據，必須低於以下數值才能獲全額育兒抵稅額：

單身申報者20萬元、已婚合併收入40萬元。可獲得正常2000元育兒抵稅額。

單身申報者7萬5000元、戶主11萬2500元、已婚合併收入15萬元，每個6-17歲的兒童額外可獲得1000元抵稅額、6歲以下金額增至1600元。

如果收入高於前述金額，每多賺1000元，抵稅額便減少50元。

除了收入要求，孩子必須與報稅父母至少同住半年、有社會安全碼、依靠父母生活。

●如何申報？

必須提交聯邦報稅表，2021年收到預付款的人還需要提交2022年聯邦報稅表，將實收金額與應繳稅款金額比對。

照理說，《2021年美國救援方案法》種種利多只適用今年，但許多人開始討論是否將這些改變固定為永久規定，其中包括將屆滿17歲的大孩子納入合格範圍。

有些人認為，國會近年願意多次通過重大稅制改革，任何事都可能，永久增加育兒抵稅額也許就是下一個改革。