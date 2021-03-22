理財Q&A／合法減稅 15大祕招一次學

問：請問該如何合法省稅？

答：美國聯邦所得稅稅率介於10%到37%之間，辛苦賺得的收入要繳一大筆稅，但如果精通申報稅收抵免（deduction）和抵稅額（credit），就可少繳一些稅，而且完全合法。

2017年稅改法案通過後，可通過以下15種方式降低2020年度納稅金額：

第一是將存款到退休 帳戶：將部分收入存到傳統401(k)和IRA帳戶，可減少聯邦稅額；帳戶裡的獲利在退休前也免稅。職場401(k)必須在年底前存入，但個人退休帳戶IRA可在4月15日報稅截止日前存入。

第二是開設健康儲蓄帳戶（Health Savings Account）：存入款可立即扣減應稅收入、獲利可延稅，提款支付合格醫療費又可免稅。帳戶餘額可無限期遞延。

第三是以兼職申報企業抵稅： 自雇人士（全職或兼職）有資格申報應稅收入抵減，所以，正職之外身兼自由業如司機，可節省大筆稅款。可扣抵項目很多，就連自費買健康保險或長期護理保險，保費 也可扣抵。重點是務必保持紀錄。

第四是申報家用辦公室抵減（Home Office Deduction）：如果是自雇或有副業，應勇於申報；例如用一個額外臥室作家庭辦公室，約占居住空間的五分之一，就可抵減五分之一房租和水電費。

第五是註銷商業差旅費用，度假期間也適用：將度假與商務旅行結合起來，可扣除商務支出百分比來減少假期費用，包括機票和部分旅館帳單，應與商務活動的時間成正比。

第六是扣抵一半自雇稅（Self-Employment Taxes）：政府針對所有收入徵收15.3%「聯邦保險繳款法」稅，用以支付社會保障和醫療保險 計畫（Social Security and Medicare programs）。通常雇主與員工分擔費用，自雇者則全數自付，為補償所支付的額外費用，政府允許從所得稅中扣抵已付金額的50%，甚至無需列舉。

第七是接受高等教育：大學頭四年可使用美國機會稅抵免（The American opportunity tax credit），每人每年最多可用2500元抵免，如果超過欠稅額，最多可退稅1000元；另外還有終身學習抵免（lifetime learning credit），每年最多2000元。

第八是收入抵稅額（Earned Income Tax Credit）：即使不需繳納聯邦所得稅，也可望獲得退稅。2020年度最高可退6660元。但設有適用的收入上限，無子女單身納稅人以1萬5820元為限、家有至少三個子女的夫妻共同申報以 5萬6844元為限。

第九是逐項列舉州營業稅：可在附表A中納入州所得稅或州銷售稅。可輕易填表申報，而且可從買車或船等大型商品中增加銷售稅。所有來源的聯邦稅抵稅上限為1萬元。

第十是扣抵私人房貸保險費：如果房屋權益少於20%，可能需要支付私人抵押貸款保險，向來可逐項列舉扣除保費，2017年稅改取消這項扣除額，但2019年底又恢復，2020年度也適用，並溯及2018年。

第十一是捐款：稅改後提高標準扣除額，多數人採用，不再有機會透過逐項列舉提列慈善捐款，但疫情下種種救濟方案都准許未採行逐項列舉的人扣抵2020年12月31日前的慈善捐款，最高300元。

第十二是調整資本所得稅的成本基礎：出售金融資產後要計算成本基礎時，務必將所有再投資股息都加進去，以便增加成本基礎、降低資本收益率。出售房屋最終也要繳納資本利得稅。單身最多可免除房屋增值中25萬元的資本利得稅，已婚夫婦可免稅50萬元。國稅局僅允許兩年申請一次豁免。如果進行房屋翻建，可降低欠稅額。任何投資都可從資本收益中扣抵。

第十三是捐股票避免資本所得稅。

第十四是申報軍方人士減免：如果與軍方勤務有關，出門在外超過100哩、並需要過夜，可扣除交通、餐飲和住宿等未報銷的旅行費用。若是現役成員，可扣除與永久更換駐紮點有關的所有費用。

第十五是各州／地方稅賦優惠：例如在新澤西州，納稅人可扣除超過其調整後總收入2%的醫療費用。