紓困金騙局花招不少 短信、電郵、推特信息都有詐

聯邦政府正發出第三輪紓困款，每個合格者最高可獲得1400元，而騙子也四出活動，伺機騙取無辜者的個人信息，進而竊取受害者的金錢。

國稅局 說，如果接獲「the IRS」或「Internal Revenue Service」名義的緊急短信、電郵或推特，不要回覆；接獲直接發給你的推文消息（DM），也不要回覆。國稅局說：「#IRS不會發送不請自來的文本。如果有人要你提供銀行帳戶信息，以便發送紓困款給你，這就是騙局。」

許多人收到短信說 ，「你已經獲准取取紓困金 1400元直接存款」，然後要你點擊一個鏈接「接受付款」，這就是騙局。

騙子可能會承諾加快支付

如果要求你通過電話、電郵或短信來驗證或提供財務信息，以加快付款速度，那也是騙局。IRS說，國稅局不會打電話或發送電子郵件來驗證你的信息。國稅局僅接受從IRS官網提交信息。

國稅局使用的官方詞彙是「經濟影響支付」（economic impact payment），騙子可能會說成「紓困支票 」（Stimulus Check）或是「紓困支付」（Stimulus Payment）。即使在任何聲稱來自IRS的信息中出現了「經濟影響支付」一詞，也不要相信，因為國稅局不會發電郵或短信給你。

多數情況下，無需採任何措施即可獲紓困金

如果你是退休者，過去未提交稅表，若有人要替你提供信息，或者聲稱須在收到紓困支票之前，先驗證信息，那是騙局。國稅局表示，如果退休者通常不提交稅表的話，他們無需採取任何行動，即可獲得紓困金。

收到偽造的紓困金支票怎麼辦？

若是收到不是整數的金額（特別是幾元幾分的零頭），並要求你撥打電話或在線驗證個人信息，以兌現支票。國稅局說，這是騙局。

財政部會通過直接存款發出紓困金，或者在不掌握你銀行信息的情況下，郵寄支票或EIP卡給你。與前兩次紓困措施一樣，大多數人不需要填寫申請表就可收到紓困金。

了解常見騙局 可避免上當

沒有人能為你申請快速付款任何要求替你申請並承諾可以快速付款的人（無論是當面承諾還是在網上）都是騙子。此外，國稅局表示，任何人也不應要求你簽署紓困支票後交給其他人。

千萬不要點擊電郵的附件，這些郵件中的鏈接可能是危險的惡意軟件或網絡釣魚詐騙。

無需支付任何費用 即可獲紓困金

一些騙子會要你先用支票支付「手續費」，國稅局說，不會要求任何人先存入支票然後再寄出紓困金。國稅局會直接存入你在2020或2019年提交的最新稅表中的同一銀行帳戶。如果國稅局沒有你的直接存款信息，那麼會把紓困金支票寄到稅表上的地址。

懷疑被騙了 可以這樣做

如果你認為個人信息可能已遭人竊取，國稅局建議你訪問 IdentityTheft.gov網站，可以同時向IRS和FTC報告身分盜用並制定恢復措施。 要追蹤你的第三次紓困金，可以查看IRS官網的「獲取我的付款」（Get My Payment）頁面。