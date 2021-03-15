失業金延遲入帳 6個原因

問：我失業在家，靠政府失業金 過生活，最近常延遲入帳，為何這樣？該怎麼辦？

答：領失業金，接入帳到銀行帳戶更快、更簡便，不過，自從新冠疫情 爆發以來，不少人跟您一樣總覺得失業金入帳延遲。

舉凡領失業金人數增加、技術問題、以及和支付系統過時等，都是原因。

各州紛紛指責要求失業救濟人數眾多、工作人員卻有限。

賓州巴克內爾大學（Bucknell University ）會計學副教授馬斯特羅里亞（Stacy Mastrolia）說，許多州提出失業救濟金處理積壓的問題，造成延誤的原因很多，其中只有一部份是由申請者個人可控制。

直接入帳到銀行帳戶的延遲原因也不一而足，分述如下：

第一，未正確填寫調查表。

申請失業救濟金時必須填表回答問題，多數人上網完成，也許未正確回答。

馬斯特羅里亞舉例，最近，新申請失業救濟金時要回答一個新問題：「新冠疫情是不是失業的主要原因？」坦白說，許多人無法確定失業是否百分百直接由疫情造成，但應該回答「是」，如果回答「否」，結果可能沒辦法得到前總統川普和國會去年12月通過的失業救濟金增補。

假如您填錯了，應致電當地失業辦公室，與相關人員交談，可藉此重新正確填寫調查表，獲得失業金。

第二，未提供所有必要文件。

例如，可能忘記駕照號碼或社會安全碼，未正確填寫線上表格的情況遠比想像來得多。馬斯特羅里亞說，缺少文件或訊息是導致失業申請延遲的常見原因。如果打電話到當地失業辦公室，就會發現問題出在這裡。

第三，遇到人力瓶頸。

馬斯特羅里亞表示，由於失業金申請人數眾多、衍生的各式問題更多，向政府機構撥打的電話比平時多得多，連帶造成大量申請案積壓，需要人力介入，靠人一一驗證申請訊息（而非自動檢視）可能需要更長時間。

在這種情況下，必然出現人力瓶頸，尤其工作人員在家遠程工作，人力不足。

第四，系統過時。

如今是2021年，但失業金直接入帳的支付系統可能數十年前就建立；老舊系統在失業金申請人不那麼多時還能勝任，但疫情爆發後失業率大增，系統不勝負荷、腳步跟著緩慢下來。許多人除了提到人力瓶頸，也承認處理系統過時。

第五，發生技術性混亂。

例如去年九月份，一個編碼錯誤導致俄亥俄州 就業保險系統（Ohio Job Insurance system）發送直接存款時漏掉受款人姓名；銀行收到這些款項後不得不弄清楚這些錢要給誰、或者乾脆拒收，有些人因此未及時收到直接入帳的失業金，您可能就是其中之一。

第六，您的申請案可能涉及欺詐而被擱置。

並非您被懷疑行騙，而是，您的失業金可能被詐轉給騙子。

全美欺詐失業申請增加。 過去幾年，全美約有數十起欺詐性的失業金申請，過去幾個月，便一下子發生數萬起案件。俄亥俄州、賓州、伊利諾州、華盛頓州和亞利桑那州只不過是欺詐案激增的其中幾個州。

根據俄亥俄州副州長赫斯特（Jon Husted）的說法，如果您不幸受害，可能還是能拿到錢，這一點很重要。

為避免失業金延遲領取，可採取以下步驟：

首先，盡量選擇直接存款到銀行帳戶，雖然也可能延遲，總比通過郵政系統寄支票快。

其次，打電話給當地失業辦公室，及早發現問題、及早解決。密歇根州金融業者Foguth Financial Group創辦人福格斯（Michael Foguth）說，可能還要打電話給銀行。即使州失業機構解決問題並保證馬上可收到失業金，仍要密切查看銀行帳戶，確保不會在失業金未入帳前就被自動扣款付帳單、造成帳戶餘額不足。

假如帳戶超支被收費，可跟銀行情商註銷。