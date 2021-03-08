理財Q&A／標準扣除還是列舉扣除 怎麼報稅更有利

問：請問，報稅 時用標準扣除額還是逐項列舉扣除較有利？

答：過去，納稅人可為自己和每位受撫養人申報「免稅額」（exemption）4050元，但根據《減稅和就業法》（Tax Cut and Jobs Act），2018納稅年度取消了這些免稅額，取而代之，扣除額(deduction）成了降低應稅收入的主要工具。

扣除額有二大類，分別是「標準扣除額」（standard deduction）、逐項列舉扣除額（itemized deductions）。 標準扣除額是政府稅單上的內定減項，逐項扣除額則有各個扣除項目，加在一起可減少應稅所得金額。

這兩大類扣除額各有優缺點。

●標準扣除額

為彌補個人免稅額的損失，2018納稅年度的標準扣除額幾乎倍增，2019、2020年進一步上調。各種報稅身份的扣除額如下：單身或已婚單獨申報1萬2400元、一家之主1萬8650元、已婚聯合報稅或配偶身亡者2萬4800元。

任何人都可享用標準扣除額，稅改後提高扣除額特別適合低收入 家庭、有房貸者、以及向來無法採用逐項扣除額的家庭。密歇根州註冊會計師拉吉尼斯（Daniel Laginess）說，這確實對很多老年人有幫助。

優點一：簡單，方便、省時

線上諮詢公司Betterment稅務主管布朗內肯特（Eric Bronnenkant）認為，標準扣除額讓多數人生活更簡單；平日不必苦苦保留收據、追蹤費用，免除提供文件、填寫Schedule A表格或需要了解稅法細微差別的麻煩。

優點二：有些人可獲得更大扣除額

根據年齡或殘疾情況可增加扣除額。例如屆滿65歲或盲人便可根據納稅申報狀況，額外增加 1300元到1650元扣除額。

優點三：任何人可申報

雖然有以上優點，但未必人人適用，主要缺點如下：

缺點一：有申報限制

如果已婚卻與配偶分開報稅，而且配偶採用逐項扣除額，就無法使用標準扣除額；此外，非居民外國人、雙重身份外國人或報稅少於一年的人，無法享用標準扣除額。聲稱自己是某人的被扶養人，扣除額也可能受限。

缺點二：扣除額可能縮小

標準扣除額可能低於逐項列舉扣除的總額。例如，標準扣除額可能低於已支付並可扣除的房貸利息、房地產稅和慈善捐款總額，但這通常是少數人。

●逐項列舉扣除額

每個納稅人採用這個工具可得到不同扣除額，在附表A逐項列出；所列費用概分四大類，包括醫療和牙科費用、稅款、利息、慈善捐贈、傷亡和盜竊損失，另外還有一些項目涵蓋較不常見的成本，諸如賭博損失和某些未收回的養老金投資，多數報稅軟體可提供完備協助。

對多數人來說，州和地方稅、房貸利息和慈善捐款是主要項目。

優點一：可扣抵更多費用。

房貸利息、財產稅和醫療費 用只是逐項列舉的幾個項目。對慷慨捐贈、房貸金額較大的人而言，逐項列舉的扣除額較大。

第二項優點是可省更多錢

因為扣除額多，自然省得多。

至於缺點，主要是需要更多文書工作、某些項目有限制。

州和地方稅（包括財產稅）的逐項扣除上限定為1萬元，而且，房貸信用借款如果用在裝修之外，利息不得扣除，至於房貸利息，只有新貸款的前75萬元利息可扣除，醫療和牙科費用的扣除也有限制。

可扣除費用超過標準扣除額的人都應採用逐項列舉法，多半是有很多房貸利息或財產稅可扣除的人，或者慈善捐贈、醫療費用特別多，否則還是採用標準扣除額比較划算。有些人可將捐款集中在某一年，一口氣列舉扣除額，可明顯受益。