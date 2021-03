OASDI稅是什麼？

問:我是殘疾人士,有政府的OASDI保險,聽說必須納OASDI稅,請問這是什麼?

答:OASDI中文是「老人、喪偶者及残疾人保險」,是聯邦政府 專為退休 及喪偶、殘疾人士而設的保險,雖名為「保險」,事實上是您本人和雇主都要支付的稅,挹注到社安基金,所以OASDI稅通常又稱社安稅(Social Security tax)。

如果平常不仔細看薪資單,恐怕就不知道有OASDI稅。

更複雜的是,OASDI稅是FICA稅的一部分,而FICA這幾個字代表著「聯邦保險繳納法案」(Federal Insurance Contributions Act),依該法案,相關人須從薪資預扣稅款,用以資助社會保障和醫療保險 計畫。

根據社安局(Social Security Administration),OASDI稅每1元中的85分存入一個信託基金,該基金每月支付給退休人員及其家人,以及已故工人的配偶和子女, 約15美分投入另一基金,進而支付給殘疾人及其家人,扣除前兩項用途後,剩下的一小部分用於管理社會保障計畫。

那麼,要從薪資扣多少OASDI稅?以自由工作者為主要服務對象的會計公司The Freelance CFO 創辦人馬格努森(Katelyn Magnuson)說,員工支付工資的6.2%、雇主也搭配支付6.2%,共繳納給聯邦政府12.4%。

如果是自雇人士,從技術上看,稅款不會自動從您薪資扣除,但您應該自行支付12.4%的OASDI稅,如果不支付,等於欠稅。馬格努森進一步說明,身為自雇人士,可在納稅時將原本該由雇主支付的那部分6.2%申報扣抵,直到收入達14萬2800元為止。

馬格努森補充,14萬2800元是OASDI稅應稅收入的最高額,年年會變,2021年是14萬2800元,2020年則是13萬7700元(也就是,OASDI稅額最高為13萬 7700元的12.4%)。

馬格努森又說,超過該最高應稅收入後,超過的收入都不必繳納OASDI稅,所以,許多企業家和單人有限責任公司一旦收入達一定級別便會選擇S公司型態(S-corporate),主要理由是,OASDI稅按工資收入計算,而S公司僅按W2表提報的工資付稅,之後就不必針對從公司拿取的收入付稅。

這麼說來,如果2021年收入超過14萬2800元,是否就不必支付OASDI稅款?話雖不錯,但要注意,新上任的拜登總統(Joe Biden)競選期間曾提出一項計畫,將社安稅應稅收入最高額提高到40萬元, 依此推估,未來10年可增加7400億元社會金收入。

有什麼辦法避免OASDI稅呢?

原則上沒辦法避免。但如果您填寫國稅局4029表格,也就是《豁免社會保障和醫療保險稅以及免除福利申請書》( Application for Exemption From Social Security and Medicare Taxes and Waiver of Benefits),而且國稅局審核通過,也許就可免納OASDI稅。

假如您是合格宗教團體的一員,或許可免付這筆稅,但這非常罕見。您和雇主都必須隸屬該宗教團體,而且該團體最晚1950年12月31日以來便存在至今、又有其他合格者。

非居民外國人,以及外國政府雇員也可免納OASDI稅。

絕大多數人都年年繳這筆稅款,雖然是一筆費用,但至少在您開始領收社安金支票時,政府等於把錢還給您,到頭來,這還是一項社會福利。