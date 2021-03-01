OASDI稅是什麼？

問：我是殘疾人士，有政府的OASDI保險，聽說必須納OASDI稅，請問這是什麼？

答：OASDI中文是「老人、喪偶者及残疾人保險」，是聯邦政府 專為退休 及喪偶、殘疾人士而設的保險，雖名為「保險」，事實上是您本人和雇主都要支付的稅，挹注到社安基金，所以OASDI稅通常又稱社安稅（Social Security tax）。

如果平常不仔細看薪資單，恐怕就不知道有OASDI稅。

更複雜的是，OASDI稅是FICA稅的一部分，而FICA這幾個字代表著「聯邦保險繳納法案」（Federal Insurance Contributions Act），依該法案，相關人須從薪資預扣稅款，用以資助社會保障和醫療保險 計畫。

根據社安局（Social Security Administration），OASDI稅每1元中的85分存入一個信託基金，該基金每月支付給退休人員及其家人，以及已故工人的配偶和子女， 約15美分投入另一基金，進而支付給殘疾人及其家人，扣除前兩項用途後，剩下的一小部分用於管理社會保障計畫。

那麼，要從薪資扣多少OASDI稅？以自由工作者為主要服務對象的會計公司The Freelance CFO 創辦人馬格努森（Katelyn Magnuson）說，員工支付工資的6.2%、雇主也搭配支付6.2%，共繳納給聯邦政府12.4%。

如果是自雇人士，從技術上看，稅款不會自動從您薪資扣除，但您應該自行支付12.4%的OASDI稅，如果不支付，等於欠稅。馬格努森進一步說明，身為自雇人士，可在納稅時將原本該由雇主支付的那部分6.2%申報扣抵，直到收入達14萬2800元為止。

馬格努森補充，14萬2800元是OASDI稅應稅收入的最高額，年年會變，2021年是14萬2800元，2020年則是13萬7700元（也就是，OASDI稅額最高為13萬 7700元的12.4%）。

馬格努森又說，超過該最高應稅收入後，超過的收入都不必繳納OASDI稅，所以，許多企業家和單人有限責任公司一旦收入達一定級別便會選擇S公司型態（S-corporate），主要理由是，OASDI稅按工資收入計算，而S公司僅按W2表提報的工資付稅，之後就不必針對從公司拿取的收入付稅。

這麼說來，如果2021年收入超過14萬2800元，是否就不必支付OASDI稅款？話雖不錯，但要注意，新上任的拜登總統（Joe Biden）競選期間曾提出一項計畫，將社安稅應稅收入最高額提高到40萬元， 依此推估，未來10年可增加7400億元社會金收入。

有什麼辦法避免OASDI稅呢？

原則上沒辦法避免。但如果您填寫國稅局4029表格，也就是《豁免社會保障和醫療保險稅以及免除福利申請書》（ Application for Exemption From Social Security and Medicare Taxes and Waiver of Benefits），而且國稅局審核通過，也許就可免納OASDI稅。

假如您是合格宗教團體的一員，或許可免付這筆稅，但這非常罕見。您和雇主都必須隸屬該宗教團體，而且該團體最晚1950年12月31日以來便存在至今、又有其他合格者。

非居民外國人，以及外國政府雇員也可免納OASDI稅。

絕大多數人都年年繳這筆稅款，雖然是一筆費用，但至少在您開始領收社安金支票時，政府等於把錢還給您，到頭來，這還是一項社會福利。