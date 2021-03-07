淺談保險／德州凍房與1978年的芝加哥冬天

最近大半個美國因北極渦漩南移，多地氣溫創最低紀録，連德州都成了大凍房。想起1978年底經歷的那個冬天，寒流襲擊美國北半部，真正領教了什麼是芝加哥的冬天。

1978年12月末開始下大雪，一天可達二、三十吋；過了幾天，又來二、三十吋，再過幾天，再來二、三十吋，前後降雪共約100吋。對芝加哥而言，冬天下大雪本不是問題，因為一場大雪過後，過幾天太陽出來，雪就融化了；再降大雪，雖然討厭，但也容易熬過；然而那個冬天的氣溫極低，下的雪一直没有融化，近百吋的雪一直往上叠，結果馬路邊的積雪堆成冰牆，有一個人高。很多屋頂給厚雪壓塌或大風摧毀，水管結冰爆裂，屋內冰天雪地。

春天稍暖，河流給厚冰塊擋住，大量積雪融化，排水不及，造成洪澇，很多房子被淹。一般來說，水淹造成的損失，房屋保險大多是不賠的；但屋頂受損、水管凍裂，大多會得到保險賠償。每份保單各有細節，但籠統來說，天上飛來的會賠，地上來的或地下冒出的不賠。

那時我租住在芝加哥郊區一個老美家，大風將大雪堆在大門口，門堵住打不開，走後門出來，看到前門的雪堆積到連接屋簷，真的可以從屋頂滑雪下來，那時我要踏著深達膝蓋的積雪走一英里的路上班，平時走15分鐘可到，雪地要多花一倍時間。

芝加哥平均氣溫大約65˚F（約18˚C），但那個冬天氣溫長時間在零下幾十度，加上大雪，造成幾百人死亡。有一年夏天，氣溫超過100˚F（約40˚C），有100多人熱死。對凍死或熱死的人，那65˚F平均氣溫是沒多大意義的。

有些人推銷投資性的浮動壽險（VUL, Variable Universal Life）或指數壽險（IUL, Index Universal Life），說買這些保險很划算，尤其IUL，股市上升你發財，股市下跌你不虧。推銷者引用過去的統計數字，股市投資和有關的指數，平均每年增值10%，這就如同說「芝加哥平均氣溫65˚F，十分舒服」一樣。有句話說：統計數字本身不會騙人，但不當的運用統計數字，卻是徹頭徹尾的騙人。19世紀英國政治家Benjamin Israeli說過一句名言：世上有三種謊言：就是謊言、徹頭徹尾的謊言以及統計數字。

很多人買保險，不知道保單也暗藏風險。例如股市下跌，VUL和IUL都會受重創，但IUL更易出問題，因為所謂「股市上升你發財，股市下跌你不虧」，容易使買家失去警覺性，等知道保單出問題時，已經太遲了。其實即使股市不下跌，很多VUL和IUL也不能長期保下去，一旦投保者年紀漸長，保險開支大幅上升，但保單帳戶卻不見得賺了大錢，屆時入不敷出，帳戶被扣光、掏空而失效，投保者才明白沒有穩賺不賠的事。所以投保時一定要睜大眼睛，問清楚保單細節。（作者為資深保險從業員）