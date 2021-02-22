專家提3重點 離婚時少傷財

夫妻鬧離婚，金錢問題往往是核心問題。

假如您恰巧正與配偶分居、或者考慮分居，提醒您，一旦走上離婚之途，除了離婚手續本身要花錢（根據網站Nolo，每一離婚案法律成本中位數約7500元）外，其他環節也可能付出代價。

有律師和財務顧問為您辯護最理想，但即便如此，最重要的是，您本人必須了解所有金錢相關決定究竟代表什麼意義。

科羅拉多州理財業者Wealth By Design負責人、同時也是認證金融規畫師霍華德（Danielle Howard）建議，先靜下心來，這樣才能真正了解各種可能的選擇，做出恰當決定。

霍華德提醒，離婚程序一旦開始，許多牽動情緒的事項一一浮現，這時，打理財務相關議題可能會面臨挑戰。她自己本人才剛結束長達28年的婚姻。

兼具財務專業與離婚經驗的霍華德對準離婚人士提出基本建議是：務必做功課、了解相關訊息；最好找到合適的專業團隊從旁指導，一步步完成財務方面的技術性作業，此外，要妥善管理情緒，整個過程很費力，必須提起精神克服。

此外，霍華德提出以下是需牢記的幾個重點：

首先，並非所有資產的價值都相等

不同資產表面上可能都具有相同價值，可是一旦計入稅收，實質價值未必相等。

康州格林威治市理財業者Wealth Protection Management總裁瓦西萊夫（ Lili Vasileff）是合格的離婚財務分析師，她舉例，現金100元與100元價格的股票 便不同，出售股票有稅收影響。

基本上，任何特定資產一旦出售，不論是長期持有或短期持有，其變賣利潤最終都要被課稅。

Wealth Protection Management紐約 分公司合格理財規畫師湯普森（Sallie Mullins Thompson）進一步說明，即使兩種資產目前有相同價值，其成本基礎可能不同，而且，被課徵的稅額也不一樣。

湯普森表示，假如離婚雙方要精確平分財產，應以資產價值減去稅額，好比說，傳統401(k)退休帳戶裡的資產提取時，必須按普通所得稅率課稅，帳戶資產提領出來勢必會打折扣。

其次，退休帳戶分配要格外謹慎

假如您有401(k)或職場裡其他退休帳戶，而且離婚另一方有資格獲得退休金 ，分拆帳戶資產時務必格外謹慎。

湯普森曾看到有人從401(k)帳戶提領存款，直接交給離異的那方，這麼做將衍生20%預扣稅，假如帳戶持有人提款時年齡不到59歲半，還會因提前提款而被課10%罰款。

該怎麼辦？

專家說，您需要律師協助草擬「適格家庭關係證明書」（qualified domestic relations order, QDRO），這是基於離婚協議而擬的文件，與離婚協議分開，需要得到法院批准，並發送給401(k)計畫管理單位，假如有好幾個公司401(k)帳戶都要分拆，得一一單獨處理。

離婚的另一半可通過若干方式分得401(k)資產，必須在適格家庭關係證明書中闡明；第一種方式是循「受託人與受託人轉帳」，將錢轉存到IRA帳戶，這樣可讓雙方都免稅。

另一方式是，在適格家庭關係證明書明文規定，離婚雙方從401(k)計畫直接獲得資金，這種模式下，收取資金者無需支付10%提早提領的罰款，但任何沒有在60天限期內轉存到IRA帳戶的資金都必須課徵一般所得稅。

儘管分拆IRA帳戶不需要QDRO證明書，但仍必須進行受託人與受託人轉移，並將資金存入接收者的過度帳戶。假如雙方打算各取得退休帳戶資產的某個比例，務必確保在法院的離婚令（divorce decree）和QDRO證明書中標註分配的百分比，而不是美元金額，以免日後升貶值而改變百分比。

第三點，住屋處分多費神

有些人離婚會出售共住的房屋，並依協議分配售屋收益，較單純；有些情況則是，其中一人繼續留住，需要格外注意細節。

對第一次處理這等事的人來說，假如前夫前妻不再是房屋共同持有人、也不負擔房貸，留住的這一方必須以其名義重新貸款。

但在討論離婚、評估財產時，請務必進行估價，並確定財產成本基礎，一旦改為您個人名義、而且打算將來出售，必須自行負擔資本獲利稅（每人有25萬0000元免稅額）。