理財Q&A／夫妻報稅怎麼報？共同申報還是分開好？

問：我今年婚後第一次報稅 ，請問，究竟夫妻共同報稅較好？還是分開報稅？

答：多數情況下，夫妻共同報稅比個別申報好；不過，通則之下有例外。

安侯建業公司（KPMG）合夥人瑞佛斯（A.J. Revels ）說，夫妻個別報稅不常見，但基於特別的法律和策略考量，反而有益。

多數夫妻共同報稅較有利的主要理由如下：

第一點，也許可用較低稅率。

報稅軟體公司TurboTax註冊會計師路易斯（Lisa Greene-Lewis）說，已婚夫妻通常因共同報稅的稅率較低、又因必須共同申報才能獲得一些稅收優惠而採取共同申報。所以，考量共同或分開報稅時，務必考量稅率、收入以及有資格獲得哪些扣除額和抵免額。

第二點，將獲得更多抵稅額和稅收扣除額

一旦已婚，某些稅收減免必須透過聯合申報才有資格享用，主要包括收入抵免額（Earned Income Credit）、美國機會抵免（American Opportunity Credit）和終身學習抵免（Lifetime Learning Credit），個別報稅將失去抵免；此外，分開報稅的已婚人士也不能申報學生貸款 利息或學雜費等稅收減免。

瑞佛斯說，已婚者如單獨報稅，通常無法申報撫養人稅款抵免，但如果是合法分居或者沒有和配偶住在一起，單獨報稅仍可申報撫養人稅款抵免，子女的孩童稅款抵免和資本損失扣抵額將是聯合報稅者的一半。

第三點，退休帳戶存入款可抵免

已婚夫婦共同報稅時，羅斯IRA退休帳戶的存入款上限高得多；以2021年度為例，只要共同申報調整後總收入少於20萬8000元，就可存入羅斯IRA帳戶，收入超過19萬8000元後的供款額開始遞減，相對的，已婚而單獨報稅、一年中都與配偶同住，只有在收入低於1萬元時才可存入羅斯IRA帳戶。

已婚夫婦單獨報稅的主要理由如下：

其一，收入與配偶相當

路易斯說，如果夫妻兩人收入相當、而且偏高，分開報稅較有利；相對的，收入較低的夫婦單獨報稅可能要繳納更多稅。

專家建議用TurboTax的TaxCaster計算器推估聯合或分開報稅的結果。多數報稅軟體會同時進行兩種計算，便於比較。

其二，醫療費 用驚人

單獨報稅也許有資格獲得某些稅收減免，好比逐項列舉扣除額時，可扣除超出調整後總收入7.5%的未報銷醫療費，如果其中一人醫療費較高且收入低，單獨申報可能更容易達到超過收入7.5%的門檻，瑞佛斯提醒， 這些醫療費還必須高於標準扣除額。

稅改大幅提高標準扣除額，2020年夫妻共同申報的標準扣除額為2萬4800元、單身納稅人和已婚個人申報為1萬2400元，已很少人逐項列舉扣除額，假如夫妻一方採逐項列舉，另一人也必須這麼做。

其三，依收入決定學貸還款金額

有些人的學生貸款還款額是根據報稅收入計算，單獨報稅也許收入較低、有助於降低還款額。

其四，夫妻不想對彼此的納稅義務負責

這是夫妻分開報稅最常見的原因之一。佛瑞斯說，配偶間缺乏信任，單獨報稅可幫無辜配偶免受潛在法律或稅收麻煩。

康州註冊會計經紀阿姆斯壯（Morris Armstrong）被授權代表納稅人面對國稅局，他說，如果一方有欠款紀錄、或者一次申報多年，共同報稅會讓兩人所有資產都攤在抬面上，假如妻子401(k)帳戶若有60萬元，即使大部分收入和財務錯誤都來自另一方，國稅局也可能拿妻子的401(k)資產補稅。

夫妻離婚過程中也通常分開報稅。