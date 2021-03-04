這方法賺的錢都不用繳稅？稅務講座專家傳授投資心法

世界日報推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列，首支影片主題為「稅務規劃」。

新冠肺炎不僅直接衝擊全球經濟，也間接地影響每個人原本的理財觀念，身處於「後疫情時代」的美國華人，到底該如何選擇或重新調整個人及家庭的理財規劃呢？

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報特別推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規劃師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規劃。講座內容將涵蓋稅務規劃、退休規劃、業主商業規劃、教育基金規劃、地產投資與產業保障、跨國資產規劃、遺產規劃及壽險信託，以及華人最關注的投資規劃，共八個主題的最新資訊與知識，關心以上議題的讀者們切勿錯過。

首支影片將邀請到對於稅務規劃非常熟悉的專家張毓笙Tracy Chen作為主講。她不僅是紐約州執照律師及高端財務規劃專家，也擁有豐富業界知識及執業經驗。她將在這支影片探討新舊政府的執政理念，以及在後疫情時期，對於自己與家人的稅務丶財務有何影響？同時也會帶領大家瞭解：在稅法改變之前，應該如何規劃自身的財務需要，並提前佈署資產保護的相關措施。

特別提醒各位讀者，觀影完畢後別忘了參加首期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎，本期總獎金高達$500，名額有限切勿錯過！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。

完成問卷後，亦可自行報名紐約人壽於3/3/2021周三東岸時間下午4點舉行的Zoom線上研討會，針對相關議題作更深入的探討。