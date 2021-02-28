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退休族理財 也可利用智能投顧

梁源

自十年前首次亮相以來，智能投顧（Robot Advisor，機器人投資顧問）吸引了大量退休投資者。根據最近調查，使用智能投顧的嬰兒潮一代中，有近一半的人對智能投顧表示滿意；但還有許多人不放心把自己資金的控制權交給機器人，更願意面對面和投資顧問打交道。

1. 智能投顧並不全部把資金交給機器人控制

智能投篢並非簡單的以機器人取代投資顧問；事實上，智能投顧是將自動化和人為因素結合在一起，通常利用簡短的調查表來幫助投資人選擇投資目標、偏好、風險承受能力和投資組合分配。然後機器人可以制定並監控投資組合，並可自動對持股進行重新平衡，以維持分散投資和預期的風險狀況。

有些投資經紀結合兩者，專業投資顧問負責監督投資策略，並在涉及客戶投資組合時，更多的監督機器人的作業；但是要收取顧問費用。

2. 智能投顧不僅針對千禧一代

智能投顧利用電腦技術技術來吸引年輕人投資，但是自動投資不僅僅針對年輕或新手投資者。年長的投資者也對使用技術以更現代的方式管理其財務感興趣，並且他們比年輕的投資者更重視低成本的投資組合。

隨著機器人產品的成熟和擴展，可針對退休需求而提供更多的專用工具，例如弄清投資人每月可以從退休組合提取多少資金，以及如何從應稅、免稅和羅斯賬戶中提取稅款，藉由高效工具來減輕退休族應對退休財務的焦慮感。

3. 智能投顧並未捨棄專業投資顧問

混合式智能投顧提供了人為建議和自動投資的結合，許多諮詢客戶的年齡超過50歲，去年在與COVID相關的市場波動高峰期，尋求混合式投顧的人明顯增加

除了規劃退休計劃外，混合智能投顧的客戶還可與投資顧問合作，規劃一系列近期和長期目標，例如旅行、購車和房屋裝修。

4. 智能投顧建議的投資組合並非一刀切

許多人認為，機器人顧問只為長期投資的年輕人提供基本的投資組合，事實上機器人可提供不同風險模型的多元化投資組合，客戶要求最多的是保持中等風險，而混合式投顧中有四分之一的投資者是保守的。

許多智能投顧可以根據投資人的需求和偏好，提供一定程度量身定製的投資組合，隨著金融服務行業不斷創新和擴大針對日常投資者的個性化產品，這種能力應該還將增長。除了制定投資組合以外，機器人還經常提供一系列理財計劃工具和教育資源，以彌補專業顧問的不足。

為退休族計劃和支付的財務工資很複雜，智能投顧只是其中之一，許多長期投資者發現，他們想要一種更現代，更精簡，更便宜的投資方式，而且他們樂於讓技術來處理平凡的活動，而這些繁雜的決定對於投資者而言，通常十分困擾，也耗費時間，例如，自動平衡以減少繳稅，這些事交給機器人處理，投資人可以有更多時間享受生活。

投資 退休 教育

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