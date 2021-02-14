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想節省利息 是否該重辦學生貸款？

梁源

新冠疫情仍然嚴峻，拜登政府宣布，今年9月底之前，聯邦學生貸款停止計息，借款人也可暫停還款。財務專家建議，背負學生貸款的人可以利用這個機會，思考一下是否重新貸款，以節省成千上萬元的利息，並且更早的還清貸款。

由於聯準會把短期利率維持在接近零的水平，今年要提高利率的機會也不高，信譽良好的借款人，不妨比較一下自己貸款的利率，決定是否重新辦理學生貸款。

重新辦理學生貨款的優點主要有四個：

1. 降低利率

借款人選擇較低利率的新貸款代替舊貸款，可以節省更多錢，在利率上升之前，今年應是重貸的好時機。

2. 降低每月付款

對於財務狀況良好，目前有穩定收入的借款人，可以考慮重新辦理聯邦學生貸款。如果背負的是私營機構的學生貸款，那麼現在應該是重新融資的好時機。

3. 合併數筆貸款

對於擁有數筆非聯邦學生貸款的人，更應該考慮重新辦理學生貸款。

4. 減少貸款年限

重新辦理學生貸款的另一個好處是，可以縮短貸款年限，以便更早地還清貸款。通過較低的利率和更短的還款計畫，最終可以減少借款人的負擔。

重新辦理學生貸款，最大的缺點有：

1. 失去聯邦優惠

由於《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（CARES）擴大了對由聯邦政府擔保學生貸款的自動寬容優惠，對於那些需要這種優惠的人來說，現在不是重貸的最佳時機。

如果重新辦理聯邦學生貸款，借款人會失去的聯邦優惠包括：無法享受固定利率、不適用公共服務貸款免除（PSLF）、無法選擇不同的還款計畫，例如以收入為導向的還款計畫、延期和寬容計畫。

2. 重新貸款費用

重新辦理學貸前，要先確定要支付的重貸費用。信用評分下降或信用水平不高的人通常會發現，他們很難獲得最佳利率，因為低利率是為信用評分優良的借款人預留的。

3. 很難享受超低利率

貸款公司常常提供誘人的超低利率，但這種低利率通常只有一小部分借款人能適用，一般借款人會發現他們不符合低利貸款條件，必須額外支付費用。

財務專家說，重新辦理學生貸款時，擁有合格的信用評分始終很重要，因此在重辦貸款時，務必要解決任何過期的欠款或不正確的紀錄，因為這些可能會損害信用評分。

在與貸方聯繫之前，先獲得一份免費的信用報告副本，這樣當貸方做出回應前，自己心裡有數。如果無法同時負擔信用卡和房屋貸款，那麼可在重辦學生貸款前，可尋求非營利性信用諮詢機構的幫助。

重辦學生貸款前，還應確保不會過度消費，也不超過信用卡的信用額度，因為這會降低信用評分。高信貸利用率可能會向貸方發出信號，表明這個人可能難以償還餘額，或者他們依靠信貸來度日，貸方在核准貸款前可能三思。

貸款 利率 信用卡

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