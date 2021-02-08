理財Q&A／「全民基本收入」 人人有錢拿？

問：去年底總統大選有候選人提到「全民基本收入」，請問這是什麼？

答：2020年民主黨總統初選候選人楊安澤（Andrew Yang）建議每月提供1000元給屆滿18歲的公民，當時被稱為「自由紅利」（Freedom Dividend ），這是「全民基本收入」（universal basic income，UBI）的一種形式。

什麼是全民基本收入？

積極主張世界公民概念的潘恩（Thomas Paine）早在1795年著作中推廣「全民基本收入」； 隨著新冠疫情 導致數以百萬計人失業，保證人人有基本收入的想法特別吸引人。

支持者認為這是援助弱勢族群的簡便方法，其他人則擔心成本高昂、也讓人提不起勁工作。有些國家嘗試使用UBI系統、也獲成效。

舊金山太平洋研究所（Pacific Research Institute）高級研究員懷恩加登（Wayne Winegarden）解釋，UBI系統下，政府每月發給每個人支票 ，不論收入或需求如何。

UBI的早期提議者之一潘恩曾出版《農業正義》（Agrarian Justice）小冊子，建議歐洲領導人創建國家基金，從基金中撥款，給屆滿21歲的人每年15英鎊、50歲以後每年10英鎊。

潘恩致力尋找方法補償沒有土地的人，現代UBI計劃以減輕貧困和提供經濟安全為重點，被視為糧食券（SNAP / Food Stamps）等公共援助方案的替代品。

UBI主要優勢是「簡單」。 沙阿家族基金會（Shah Family Foundation）總裁吉爾·沙（Jill Shah）說，這是把錢分發給個人的快速有效方法。

向所有人直接供款也可消弭官僚陋習，政府不必費時花錢審查申請案、也無須監控收益，也確保沒有人被遺漏、不會被貼上接受援助的標籤。

此外，提供UBI可能讓人安心創業或換工作、甚至重新接受教育。

UBI隱憂：成本、削弱工作動力

美國經濟研究所（American Institute for Economic Research）經濟學家厄爾（Peter C. Earle）說，全美各地生活費用差異大， UBI也許讓某些地區的人不工作就能舒適生活，從而迫使企業遷移到高成本地區以尋找工人，最終導致物價上揚。

厄爾並認為，人們將爭相調整個人收入或地區生活成本等因素，進而使UBI不可避免的成為政治足球。

此外，政府為什麼要供款給有足夠錢養活自己的人？ 雖然一視同仁很方便，但對不需要幫助的人供款毫無意義。

全民基本收入 v.s.負所得稅

負所得稅（negative income tax）是緩解貧困的另一方法，1962年由芝加哥大學教授弗里德曼（Milton Friedman）提出，呼籲政府通過稅制向低收入族群支付現金。

人們相信，透過負所得稅制度，政府援助觸角可遍及更多人、減少開支和複雜度、消除高稅率對工作的不利影響；1960至1970年代曾進行負所得稅實驗，最著名的是新澤西州 ，但未正式採用。

UBI消除了管理政府計劃的許多官僚機構，對某些人極具吸引力。

UBI行動實例

阿拉斯加長久以來每年都動用石油收入基金，對居民配發支票；在巴西，2013年以來，馬里卡市向4萬2000名居民定期撥款，在愛爾蘭，16歲以下的孩子每月可領取140歐元。

疫情下，人心惶惶，有人再次呼籲推廣UBI，厄爾坦言，幾年前他絕不同意，現在則不確定是否反對到底。

在切爾西，波士頓沙阿加族基金會首筆每月200至400元款項已於去年底發放給2000位參與者； 該基金會說，沒有跡象顯示現金發放讓人失去工作動力，反而預料將刺激經濟。

即便新冠疫情過去，UBI仍適用。紐約市聖約翰大學（St. John's University）經濟學教授克拉克（Charles Clark）說，工資停滯了30年，政府提供金錢補充工資不太可能使人失去工作動力。