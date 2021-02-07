想在理財藍海勝出 靠DIY還是請專業？

股市不是超市，數據表明專家的績效高於普通人。（美聯社）

新年伊始，許多人都會許願，其中一個願望就是希望新的一年自己的財務狀況有所改善。於是，就像媒體上有文章講的，有朋友認為自己打理財務完全可以DIY（Do It Yourself），如投資 、退休金和子女大學教育投資管理，無需outsource花錢雇用專業人士，自己就可搞定。

就像中國國內有位很火的脫口秀演員，畢業於美國 哥倫比亞大學金融專業的呼蘭所說，金融就像醫學一樣，並不是每個人都能搞明白其中的奧祕，不少人對金融沒有敬畏之心，認為自己有所謂的「金融直覺」。

情況果真如此嗎？美國知名的大型金融資產管理公司「先鋒集團」（Vanguard Group）經過多年跟蹤調查和研究發現，只有大約25%的布衣百姓投資者（retail investors）可以搞定自己的財務計畫與投資。換句話說，大多數人自己折騰的結果是「勞己傷財」！金融投資不是遊戲，更不是疫情宅家催生的另類消遣時光。

先鋒集團研究了從2008年金融危機伊始到2012年這一階段的5萬8000人。五年期間，自己管理自己退休金的人比有金融理財顧問（Financial Advisor）管理的退休帳戶淨值要少8%以上。羅素投資（Russell Investment）的研究則發現，一個訓練有素合格的金融理財顧問為顧客理財，可以比自己理財的人要平均多出3.75%的回報。

一般而言，理財顧問的平均費用是你資產的0.5%到1%（由於技術和資料管理進步，現在不少公司的管理費用更低）。如此，是自己理財還是聘請專業人士，哪個更好，一目了然。一個理財顧問或專業人士助你投資，就像是一個醫生為你看病問診。

我們再看看，為什麼大多數人最好聘請專業人士為自己理財？專家認為有以下幾個因素必須予以考慮，否則得不償失。

時間

興趣

自律

專業知識

膽識

說到時間是一個因素，那是因為這裡涉及到投資者的時間投入和機會成本。興趣因素很重要。如果對投資不感興趣，沒有興趣，充其量認為不得不做，那你如何做好。第三是自律，即不要受自己的情感左右，不要受無處不在的商業媒體和自媒體的影響，有時要堅持自己的判斷，就像投資大師Franklin Templeton所說，對自己持有股票下跌20%的心理準備（條件是有合理的理由認為自己持有的股票將來會上漲），否則不要投資。有學者認為，自律是一切成功因素的因素。可見自律多麼重要。

第四是專業知識。這一點往往被太多的人不自覺地忽視，沒有認識到自己不知道的部分。專業知識有時就像我們看到浮在海上的冰山，我們看到的只是冰山的10%。切不可犯瞎子摸象的錯誤。自媒體和媒體中登載的資訊有説明，但不能代替專業知識，更談不上系統和全面。這就像汽車，我們都或多或少懂一點汽車的知識，但修理時大多數情況下還是找專業修車的一樣。心理學上的認知偏見（cognitive bias）一定要設法克服。

另一方面，不要認為自己讀了一些有關投資的書，背過一些投資方法與技巧，如MACD與RSI方法，就認為自己找到「向錢進」的路徑，因為投資中的投資產品，如股票的估值是一種藝術而非科學。更準確地說，估值是包裝在科學外衣下的藝術，非常主觀。有鑑於此，專業人士的判斷長期而言通常優於業餘選手，他/她會幫助你價值被低估的便宜股票，而非價格便宜的、審時度勢下對的股票。

最後一個膽識。我個人認為與個人情感有很大關係。美國久負盛名的評級機構Morning Star研究認為，投資者常常投資回報率低，那是因為投資者在市場變化和媒體的蠱惑下，被一時的焦慮的影響，損失恐懼的驅使，買高低賣，往往在市場深度下跌時退出市場，市場漲到高點時進入。投資時不受情感左右有悖人的本性，而感情的影響往往使投資回報低於預期。專業理財顧問恰恰在很大程度上糾正了投資人的不理性和感情因素的影響。

美國網路《投資百科》（Investopedia）認為，長期而言，理智、邏輯和自律的結果肯定比受情感影響的結果要好。

再者，投資理財顧問往往依附一家專業公司工作，他/她看似一個人工作，其實服務於你的是理財顧問公司的集體智慧，集體經驗和研究結果。他/她能提供金融深度分析而非道聼塗説和人云亦云，能從長期而言為投資者把關。例如，投資風險的防範是分散投資（diversification），但分散得太散，其實是不知道自己究竟需要購買什麼。專業公司的專業人士在這方面可以説明有目的，有目標和有比率地，有「藝術」地分散投資！

一言以蔽之，充分利用專業人士理財，在經濟上是個划算賺錢省力的買賣。

美國有一個經典案例。當麥當勞與漢堡王 （Burger King）分別是美國速食連鎖店第一和第二時，在選址建店方面，漢堡王的效率和費用曾經是領先麥當勞的。祕笈是：麥當勞耗資有時幾百萬元選好位址開始建店時，漢堡王就會在街對面立刻也建一家店面，因為地址的優越已經被麥當勞證實，漢堡王只需拷貝複製就好。其實，投資者與理財顧問的關係有時就像當年的麥當勞和漢堡王！

再者，沒有專業人士引導的投資，對於許多人而言其實是投機，幻想著一夜暴富。對此，建議切記巴菲特的投資名言：「我從不尋求一下越過7英尺高的高度。相反，我找1英尺高的，我可一步邁過。」由於暴富和投機的急切心態，許多最終被割韭菜者混淆了投資的是與非。

索羅斯說，投資中「對與錯不重要。重要的是你對的時候賺了多少，錯的時候，賠了多少。」正因為如此，不少投資者不知道及時止損，潛意識把投資市場視為了賭場。

最後，給朋友們舉例說明回報率高低的重要性。假如你投資10萬元，回報率平均每年在7.81%，財富複利累計，20年間後差不多有45萬元；如果回報率3.4%，20年後只有19萬多元。差額是25萬元！還記著本文上面提到的自己理財與靠專業人士理財的差距嗎？

3.75%。

什麼意思，45萬元與19萬元的區別其實就是大多數人自己理財與專業人士幫你理財的區別！25萬元肯定使一個人的生活產生不同的結果！

基於以上分析和明辨是非，我們必須明白，真正的技能往往會持續下去；而運氣則不會。許多人自己所謂理財效果不錯，說實在的是運氣，是在「風口的豬也可以飛」的結果，不是自己技能表現的必然。如果你不屬於那25%的人，找個專業人士助你投資，盡可能地避開「熊樣子」，2021年趕「牛」向前進！

畢竟，普通人很難有專業理財顧問的「阿爾法」（Advisor's Alpha）。（作者為註冊理財師）