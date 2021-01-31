今年報稅遲 退稅會晚多久？

就成千上萬的美國人而言，預扣了一年的聯邦或州稅稅款，在報稅 以後能夠一次領取退稅 ，總是一筆期盼的「收入」，但是今年的退稅，將比往年晚一些，因為今年的報稅季節延遲了。國稅局 開始接受報稅和展開退稅作業從2月12日開始，這比往年都要晚，去年的報稅季節從1月27日開始。

儘管報稅季節延後，但截止日期不變；除非申請延期報稅，否則4月15日就是截止日。通過展延程序，納稅人可以在10月15日之前提交稅表，不過欠稅仍然需要在4月15日之前繳納。去年，財政部將報稅截止日期推遲到了7月15日。

國稅局說，今年報稅季開始較晚開始，會給IRS提供一些喘息的時間來測試系統，並避免發放退稅款時出現延誤。

由於新冠病毒大流行，國稅局不得不暫時關閉辦公室，而國稅局的工作卻比以往更重，去年已分發一輪紓困金並開始發放第二輪紓困金。就在12月初，國稅局還在處理上一個納稅季寄出的100萬份稅表。

國稅局說，急著收到退稅款的人，應該使用電子方式報稅，這樣國稅局可以直接把退稅款打進申報人的銀行帳戶。

由於預扣稅較多，大多數人都可以獲得退稅。上季的平均退稅款為2535元。部分納稅人今年還可申領他們在2020年未領到的紓困金支票。

統計顯示，截至去年2月14日，美國國稅局已經處理了3830萬筆稅表，並發放了1810萬筆退稅，今年這幾千萬人要引頸以盼。雖然報稅開始日期較晚，但IRS免費報稅網站已於1月15日開放。該服務允許年收入不足7萬2000元的納稅人，通過與私營報稅公司合作免費申報。他們將從1月15日開始接受稅表，並於2月12日開始將其轉交給國稅局。

對於渴望退稅款的人，本季的其他重要日期如下：

•2月22日。提交收入所得稅抵免（EITC）和其他兒童稅收抵免的納稅人，可以查閱退款狀態。

•3月的第一周。這些抵免額的退稅，將直接進入報稅人帳戶。

這兩種抵免額都是低收入和中等收入家庭的重要收入來源，今年有特殊的「回溯」規定，這些抵免額將使申報家庭納入其2019年的稅表，以擴大其抵免額。

麻州聯邦眾議員尼爾對今年的報稅季節將比往年開始得晚幾周感到失望，但他知道美國國稅局在整個新冠危機中都面臨著巨大挑戰。儘管在退稅款之外，國稅局克服辦公室關閉及作業障礙，額外進行了兩輪經濟紓困金付款，仍然可以在下個月開始接受報稅，這項努力值得肯定。

推遲報稅季，不是新冠疫情下的首創。自2007年以來，美國國稅局先後有五次將報稅季的開始日期，由1月份推遲到2月。