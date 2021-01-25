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一分鐘看懂401(k)退休儲蓄計畫

財經小詞典

401(k)退休儲蓄計畫是雇主為員工提供的退休福利計畫，加入計畫的員工，固定撥出部分薪資進入退休帳戶，為退休後的生活做準備。加入401(k)計畫有延遲交稅的好處，存放的資金亦可拿去投資生財。

401(k)退休儲蓄計畫創立於1981年，美國政府將相關規定訂在稅法第401(k)條，故簡稱為401(k)計畫。該計畫只用於私人公司的員工，員工可自由選擇是否參與。放入401(k)計畫的資金是稅前，且放進去的錢可以與當年收入抵減少繳所得稅。401(k)計畫帳戶內的資金在59歲半前領取，將面臨10%提前領取的罰金。但在這個年紀之後提領，就沒有提前提領的罰金問題。只是不管那個年紀提領，都須支付所得稅。

多數人在退休期間因收入減少，此時從401(k)計畫提領錢出來，可按照較低稅率繳稅。2020年個人可投入401(k)計畫的上限為1萬9500元，年滿50歲以上可額外多投入6500元。

許多雇主提供員工匹配金額（employer match），作為員工獎勵。假設員工的月收入為3000元，將10%工資存放至401(k)計畫帳戶，每個月將自動存入300元。雇主若選擇匹配50%，每個月則自動轉入150元到員工的401(k）計畫帳戶中。(記者 謝雨珊）

退休 儲蓄 美國

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