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共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

為何沒收到二次紓困金

梁源

國會12月底通過的600元紓困金國稅局（IRS）在1月15日之前已將這筆錢發送出去，但是仍有許多人未收到錢。

以下是一些未收到紓困金的原因，某些人可能需要採取進一步措施，才能獲得這筆錢。

1.沒提交2019年稅表

國稅局根據的是2019年稅表來發放紓困金，對於2019年度未申報個人所得稅的民眾，國稅局將無法判定當事人的收入，以及是否有資格獲得紓困金。

對於一些通常不報稅的人來說，除非去年在IRS網站「非申報人付款信息」註冊，否則將會延遲收到紓困金的時間。這項註冊是在去年第一次發放紓困金時，通知國稅局可將紓困金直接存入銀行帳戶或把支票寄到自己住址。

國稅局表示，這次將不提供「非申報人付款信息」工具；但這並不意味著未報稅的人拿不到這筆錢。

如果符合發放資格，那麼在申報2020年稅表時，可以一併申請「追回退款」（recovery rebate credit）。要注意的是，提交文件時，需要附上國稅局在1月下旬或2月時，寄送的「第1444號通知，你的紓困金」。

2.2019年曾報稅 但尚未處理

由於疫情大流行，國稅局仍在處理一些2019年的稅表。如果你的稅表還未處理，那麼申報人可在2020年稅表上獲得「追回退款」抵免額。

申報人可以透過國稅局「我的退款在哪裡」工具來檢查紓困金的處理進度。

3.紙本支票仍在遞送途中

如果國稅局通過郵件寄送支票，那麼收件人可能需要一段時間才能收到。

若是以借記卡（debit card）形式發放紓困金，可能需要更長的時間才能收到。

4.新的銀行帳戶

如果報稅人使用的是新的銀行或信用合作社帳戶，而IRS沒有該信息，則紓困金付款將會延遲。國稅局將按紀錄把紓困金發到原帳戶中；如果該帳戶已關閉，則金融機構必須將其退還給IRS。

如果報稅人無法將已關閉的帳戶通知國稅局，那麼將不得不通過追討退款的方法來索討紓困金。

5.使用Turbo Tax或H＆R Block線上報稅

一些使用Turbo Tax或H＆R Block的人發現，他們的紓困金已發送到一個陌生的銀行帳戶，這些帳號是報稅公司用來處理稅表用的。

兩家公司都告訴客戶，他們正在盡快將紓困金從公司帳戶轉到客戶的帳戶，但是此過程需要一些時間。

報稅人可查看IRS的「獲取我的款項」（get my payment）工具，查看紓困金是否已處理並發送到銀行帳戶。如果報稅人使用了線上報稅服務並且看到了一個不熟悉的帳號，則說明紓困金已經發送，那麼可與線上報稅公司聯繫。

6.不符合資格

如果未獲得直接付款，有可能報稅人收入太高，沒有資格獲得紓困金。如果調整後的總收入（AGI）超過限額，則紓困金將遞減。

收入限制：個人AGI低於8萬7000元；家長AGI低於12萬4000元；夫妻共同申報AGI低於15萬元。

7.其他原因：

非合法停留的非美國居民

2019年稅表上的被撫養人

沒有社會安全號碼

紓困金 報稅 國稅局

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