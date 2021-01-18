理財Q&A：2020年度稅額抵免有哪些？

問：2020年度所得稅申報不久後就開始，請問有哪些稅賦抵免項目？

答：首先要釐清「稅『額』抵免」（tax credit）和「稅『收』抵免」（tax deduction）。「稅賦減免」是直接減免納稅金額，而稅收減免則是扣減被用來計稅的應稅收入金額，所以，稅賦減免更有價值。

舉例來說，稅額抵免1000元，表示納稅金額可扣掉1000元，但稅收抵免（一般又稱「扣除額」）1000元，必須依適用稅率推估最後扣減的稅額，稅率22%的人最後減免的納稅額是220元（1000 X 22%）。

最常見的稅額抵免概分為四類：大學抵免、家庭抵免、有收入家庭抵免、投資 抵免；其下又有細項。

大學稅額抵免

第一項是「美國 機會抵免」（American opportunity credit）。俄亥俄州JL Smith Group財務顧問里伯（Bryan Bibbo）說，受扶養或獨立大學生的父母親都可在大學前四年中享用，每位學生可抵免2500元稅額。

前提是，大學生必須在有公認證書學校中註冊就讀至少一半時間，而且之前申請美國機會抵免或希望抵免未超過四個納稅年度；此外，大學生父母親合併報稅收入必須低於18萬元，若非已婚父母合併報稅，收入上限為9萬元。

第二細項是終身學習抵免（Lifetime learning credit）。抵免額相當於合格教育費的20%，每年最多2000元；夫妻共同報稅的調整後收入不得超過13萬8000元，單身申報者不得超過6萬9000元。抵免申請的年限和課程都不設限。

家庭稅額抵免

第一細項是「兒童稅額抵免」（Child tax credit）。 針對每個與父母同住半年以上的17歲以下子女，可各獲2000元免稅額，如果孩子滿17歲，免稅額500元。 共同申報已婚夫婦收入以40萬元為上限，其他納稅人收入上限20萬元。

第二細項是「兒童和被扶養稅額抵免」（Child and dependent care tax credit）。 為工作而付費託兒有資格申報。 抵免額取決於收入，最高金額是單一孩子3000元、或至少兩個孩子6000元費用的35%。

第三項是「領養稅額抵免」（Adoption credit）。除針對合格領養享有1萬4300元抵免額，假如雇主代付費用，納稅人2020年可享1萬4300元收入減免（exclusion），但納稅人2020年調整後收入必須不超過21萬4520元才能獲得完整稅額抵免和收入減免，過該門檻後，抵免遞減，直到收入達25萬4520元。

有收入家庭抵免

第一項是「所得稅稅額抵免」（Earned income tax credit）。專門針對中低收入者， 家有至少三個合格孩子時，2020年最高抵免稅額6660元，可退稅。 收入限制取決於家中有多少孩子，單身納稅人沒子女的上限是1萬5820元、夫妻有至少三個子女共同收入上限5萬6844元，年度投資收入不得超過3650元。

第二項是「保費稅額抵免」（Premium tax credit）。依《平價醫療法案》（Affordable Care Act）而設，對象是通過政府健康保險市集買保險、符合特定收入的家庭，抵免稅額可退稅，金額取決於收入和所在地醫療保險 價格。

投資稅額抵免

第一項是「外國稅額抵免」（Foreign tax credit）。允許納稅人對所繳納外國稅獲得抵免稅額，但納外國稅的該筆收入也要繳納美國所得稅。中產階級家庭投資外國共同基金，就可能獲抵免，因為股息可能納外國稅，1099稅單上應列出該筆外國稅。

第二項是「退休儲蓄存款稅額抵免」（Retirement savings contribution credit）。適用於屆滿18歲但非全日制學生的獨立納稅人。可為個人退休帳戶（IRA）、雇主贊助退休計畫或ABLE帳戶各提供10%、20%或50%的稅額抵免。