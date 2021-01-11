理財Q&A／酒後駕駛代價超乎想像

問：在美國，酒後開車被警察逮捕會面臨什麼處分？

答：「酒後駕駛」的法律用詞是Driving under the influence（簡稱DUI），所付出的代價可能比想像高得多。

美國運輸部統計，全美每天近30人死於酒駕相關車禍；疫情爆發後，許多人待在家裡，但可能因為壓力大，某些地區酒駕被逮捕的人數不減反增。

酒駕罰款牽涉很多因素，包括飲酒量、所在州和城市、駕駛人年齡和其他條件。

聖地亞哥刑事辯護律師利斯（Peter Liss）說，酒駕被罰的成本有可能高達1萬元；汽車 業線上雜誌ELDFocus.com創辦人兼執行長查普曼（Arnold Chapman）預估的金額是1萬至3萬元。

費用的絕大部份與聘請律師及保險 公司反應方式有關；紐約市專攻酒駕個案的律師懷爾德（Nick Wilder）說，酒駕有三大主要支出，包括刑事處罰、保費增加和律師費，其中，罰款因血液酒精含量和被抓捕次數而有極大差別。

進一步細分，酒後駕駛的相關成本如下：

第一是法庭費。假如警方握有您酒醉駕車的證據，您可能被判入獄，必須請人保釋，至少會被處罰款，酒精含量低於0.08%的初犯者罰款400元，如果是第三次，最高可處1萬元罰款和7年監禁。

居住地是另一要素，如果在聖地亞哥被判罪，罰款2133元，在俄亥俄州，可達1075元。

第二項是拖車和扣押費。出獄後必須開車，被開單時汽車往往被拖到走，取車回來大約要花費100到1200元，而且駕照 可能被吊銷，需要家人或朋友接送。

第三，聘雇律師。如果初犯，而且酒精量只微幅超標，可選擇出庭並支付罰款，也許就不必請律師；但某些情況下，例如有超過0.08%酒精量的多項犯罪行為，可能面臨數年監禁，肯定會考慮聘請律師，成本可觀，根據案件發生地、律師條件及實際作業內容等因素費用不同，可高達1萬元。

第四，證照費。在許多州，酒駕被罰將自動失去駕照，在科羅拉多州為例可吊銷執照9個月，在賓州，初犯不吊銷，再犯則吊銷1年，並被判入獄5天至6個月。駕照被吊銷後必須付費申辦恢復，約20至200元。

第五項，交通費。 失去駕照後，得花錢乘坐大眾運輸工具、出租車等。

第六項，保險費。酒駕被逮後，保費將大增。Earl L. Jones保險公司負責人瓊斯（Earl Jones）說，保費3至10年內平均增加20%至25%。汽車保險的選擇也將受限，通常沒資格選用知名汽車保險，連帶將失去汽車和房屋折扣，介於15%到20%。

瓊斯補充，還必須支付SR-22費用，22元起跳；SR-22是保險證書，證明車主有汽車保險。投保壽險也受困， 許多保險公司不願賣壽險給有酒駕紀錄的人。

第七項，點火聯鎖裝置安裝費。有些被告必須在車上安裝這項配備，一旦偵測到呼吸中有酒精，汽車便無法啟動，安裝費100元到150元，之後還要按月付約75元。

第八項，酒精監測腳鍊。 如果不是初犯，而且法院認定您需要監督，可能要佩戴酒精監測腳鍊，每月500元，有些情況要配戴三年。

另有其他潛在費用。

例如，酒駕被罰之後可能需要隨機進行尿液檢查和藥物篩查，費用高達100元，另外，可能要進行社區服務並支付社區服務監督費，約100元。

如果從事司機工作，留下酒駕紀錄後，可能就業困難。

儘管如此，早在警方定罪前，如果好好配合停車、態度良好，應大有幫助。