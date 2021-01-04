理財Q&A／上網填問卷賺外快

問：聽說只要上網填問卷就有收入，這麼做安全嗎？哪些網站提供這類賺錢機會？

答：確實有些網站提供填市調賺外快的機會，但很難賺大錢。

採取行動靠著上網填問卷賺外快前，務必謹守以下原則，以確保安全。

第一原則，絕不付費。填問卷的目的是得到報酬，如果被要求先花錢才能加入填問卷行列，其中必有詐，假如在購物網站填問卷，因買東西而付費就合情合理。

第二原則，不要高度仰賴調查網站用作為收入來源。最好是您有一份正職，只不過填問卷額外賺一些錢、取得一些折扣優惠等等好處。另有一個前提是，您不介意花幾分鐘填寫一些基本資料，最後被告知不符條件。

第三原則，工資不會馬上入帳。填問卷貌似只需短短幾分鐘，實則未必如此，有時一份問卷要15或20分鐘。

以下七個問卷網站值得參考：

Swagbucks.com

這是知名網站之一，進行調查可獲Swagbuck積分，累積到一定程度可換現金或禮卡，每份調查平均收入40美分至2元，累計3元可換禮卡、累計25元可匯入PayPal帳戶，還可在Swagbucks.com上獲取優惠券和免費樣品。

每賺取一個Swagbuck等同美元 一分，不可能致富，但如果只是藉著填問卷順便看視頻、查看可獲得其他哪些積分及優惠券或免費樣品，倒值得一試。

MyPoints.com

這也是受歡迎的網站。只要回答問卷、看視頻、進行調查及其他活動如購物，將獲禮卡，另有 10元見面禮金；也許您盤算：「註冊拿了10元禮金後就再也不光顧。」但這種方式不可行，註冊加入會員30天內，必須在該網站、或透過MyPoints電郵在商家消費至少20元（稅和運費另計），才能得到禮金。

InBoxDollars.com

進行調查、看視頻便可獲積分，再兌換成現金，但必須累計30元才能兌現，如果已起步了卻發現不喜歡參與這項瑣事，累計30元可能會不耐煩。通常是每星期三結帳，萬一星期四才累計到30元，就得再等一星期才能收到付款，剛參加時有5元見面禮金，倒令人心動。

LifePoints.com

通常，填一份問卷調查的酬勞不超過1元，但只要累積到20元，就可匯入PayPal帳戶、進而兌現，多數調查大約最多10分鐘可完成。如前所說，這麼做不太可能致富，但只要您到處進行調查，而且不覺得痛苦難捱 ，倒值得做。

註冊時必須同意該網站發送電子郵件到您的指定信箱，要堪得住大量郵件湧入信箱。

BrandedSurveys

您可在該網站直接註冊，或者通過臉書（Facebook）帳戶加入。通常是創建一份個人資料檔，回答與生活相關的一些問題，提供的個人訊息越多，公司對您的了解就越多，之後根據您的背景提供適合市調；假如不想透露個人資訊，最好不要使用這類網站。

進行市調可賺取積分，積分可換現金。每次調查平均最高可得300點，根據BrandedSurveys，100點等於1元，可通過PayPal帳戶付款或折算為禮卡，一旦達到10元，可兌現。

Harris Poll Online

這個網站口碑不錯，已成立數十年，註冊後將收到電郵邀您填寫問卷調查。 只要符合年齡、性別、職業等條件，就可參加，填寫後可獲HIpoints，最終可兌換為星巴克 、iTunes或亞馬遜 （Amazon）禮卡，也可捐贈給慈善機構。

Toluna Influencers

如果資格符合，可直接在網站上填問卷，也可透過電郵收問卷，填一份需要15到20分鐘，可獲15到5萬點不等，將透過一個儀表板查看積點。每小時收入卻可能不到1元，也許很有趣，但不是賺錢的好方法。