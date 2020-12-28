理財Q&A／我是中產階級嗎？

問：要如何界定自己經濟狀況在美國 社會處於什麼級別？

答：評估在美國社會處於哪一個經濟級別，牽涉若干因素，不是拿出計算機按一按、或查看工資單就能知道。

根據市調機構蓋洛普（Gallup）2020年調查，在美國，72%受訪自稱屬於中產階級或工人階級；專家表示，為確認級別，通常不僅考量收入，還要考量其他因素如教育 程度、居住地和家族史等等。

整體經濟趨勢也可能影響人們對經濟級別的評別方式。

以2020年來看，主要經濟趨勢是新冠疫情 產生種種財務效應，已影響到工人和企業的財富和健康。

可惜的是，最近一次與經濟級別相關的調查數據是從2019年起算，並未考慮到由疫情引起的經濟損失，也不會反映在大約未來一年的數據。

都市研究所（Urban Institute）非居民研究員暨喬治華盛頓大學（George Washington University）研究教授羅斯（Stephen Rose）說，也許會看到一部分人的收入下降，但另一方面，可在家工作的高收入族群經濟狀況所受挫折較小。

整體而言，當今政治言論聚焦於中產階級所面臨的挑戰。皮尤研究中心（Pew Research）資深研究員弗萊（Richard Fry）說，全美家庭收入過去約50年一直增長，但在這50年間，花了超過15年才恢復到2000年水準，並從2001年的短暫衰退和之前更長的經濟大衰退中復元，換句話說，50年間有長達15年停滯不前。

弗萊說，收入僅微幅增長可能加劇人們的挫敗感，儘管多數家庭的狀況都比50年前要好，但進步幅度不平等，富人的財富增幅更明顯。

究竟，探討自己在美國的經級別有什麼意義？請了解以下重點：

依收入分級

有些研究人員依收入分級，分為貧困、中下階層、中產階級、中上階層和富裕階層； 劃分界線可能逐年、或因不同方法而不同，但都有大概依據。

中產階級收入是多少？

皮尤研究中心的定義是，家庭年收入為全國中位數三分之二到兩倍的族群（依各地生活成本和家庭規模進行調整）；根據最近研究，三口之家2018年收入4萬100元至12萬400元算是中產階級，收入最底層的三人家庭收入不到4萬100元，收入最高的家庭收入超過12萬400元。

皮尤開發出一種依收入評級別的計算工具，可輸入相關的財務、地理和家庭信息推算。

根據羅斯教授2019年調查，中產階級三人家庭的收入為5萬3413元至10萬6827元，年收入低於3萬2048被認為是貧窮或接近貧困，3萬2048元到5萬3413元的三人家庭是中下階層。

羅斯說，三人家庭年收入必須在10萬6827元至37萬3894元之間才被視為中上階層，收入超過37萬3894元便算有錢人，他認為，如今中上階層和中產階層間鴻溝大，中產階級覺得被上面階級鄙視。

學歷與居住地點 影響級別

這不單單取決於收入或銀行帳戶餘額，專家說，一生中、甚至每一年的經濟級別都可能不一樣。例如某位法律系學生目前可能獲得一年研究生助學金2萬元，屬於低收入階層，未來工作有了高收入，很可能躍升到更高級別。

專家說，認定級別的依據超出W-2收入表的數字。可用以評定級別的一個因素是教育程度，擁有大專學歷的人會將經濟級別與學位連結起來。

居住地點也產生重大影響。 蓋洛普資深科學家紐波特（Frank Newport）說，在印第安納州小鎮每年賺12萬元，與在紐約同等收入相比，級別相差很大。