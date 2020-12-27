股票短期獲利 期權蟹形投資

在利率接近零的低息環境下，美國股票投資 一枝獨秀，就算新冠病毒大流行，也無法阻擋道指數類創新高。筆者發現一種方法，可以短期獲利，這方法未見在其他書籍和文章提及，使用此法者必須要有股票認購期權（call options）的基本知識。

方法是買某股票以100股為一單位，買有每周期權（Weekly options）的股票。以100股為單位是是因為一個期權即代表100股股票的期權。然後賣出一周或兩周到期的認購期權（call options），行使價比買入價稍高一點，這種買了股票，賣出認購期權，叫承保期權（covered call），是所有股權投資中風險最低的投資方式。

筆者稱為蟹形投資，一方面賣出承保認購權而獲取權金，另一方面當股票上漲超過行使價被認購時，股價 升高賣出而獲利。如果投資者認為這就夠了，那就獲利則到此為止；如果股價上漲超過原定行使權價格，但投資者不想股票被買走，就可以把認購權買回來。這時的認購權金比原來賣出時的權金要貴，因為它在下的股票（underlined stock）漲了。但投資者可以再賣出時間更長的（兩周至四周），行使價更高的承保認購權，其權金足夠高過補償權金虧損並有餘，這是因為股票價格與它期權定價升降並不是平行的線性關係，由於期權有時間性，其漲幅會超過股票本身。這就是筆者稱為遞進方法，以保持股價與認購權兩邊獲利的基本原則。

由於股票不可能直線上升，如果股價橫向徘迴，投資者購買後下降，承保認購權到期後，沒有達到認購價，投資者可以在下一周，再賣出認購權獲利，一直做下去。此外，期間如果股票有股息派的話，歸投資者所有。

使用此法的股票選擇很重要。一般有周期權（weekly options）的股都是交投量大，在標普500之內大公司。筆者會選擇藍籌龍頭股，如半導體的英特爾、高科技微軟、餐館業麥當勞、石油業艾克桑……， 這些股都有股息，比較安全，波動不大，長期持有也可。加上用蟹形遞進方法，更是錦上添花。

下面以半導體龍頭股英特爾（INTC）為例說明。12月15日星期二，100股@50.5，馬上賣出12月18日到期的周承保期權，行使價定為51，用市場價賣出，造價 0.40元；到12月18日星期五，期權到期，股價升到52，股票將會被51元的價位賣出，獲利每股0.5元，加之前賣出期權所得0.4元，共0.9元，100股得90元。如決定做下一步遞增，就在星期五把認購權買回來，這時的認購權由於股票漲，它也漲到1元。把它買回虧損0.6元（1－0.4=0.6）。然後再賣出12月31日到期的認購期權，行使價為53，由於時間長了，期權價格也高了，賣得1.2元，把虧損0.6元補回，還把股票售出價遞進（抬高）了。這樣可以周而復始做下去，買賣全部用市場價（market price）以保證同步交易；但如果英特爾下跌，沒有達到期權使用價，下一周再賣出一周的認購權（weekly call options）。英特爾長期持有也無妨，因為有2.6%的股息。（作者為資深投資人）