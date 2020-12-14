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理財Q&A／請人代孕成本高 籌資有管道

文╱周芳苑

問：如果想請人代孕，成本大概多少？如何籌資？

答：代孕（surrogate）是指，請某位婦女代為懷孕、生產；代孕者通常透過體外受精植入受精卵，卵子可能來自代孕雇用人、或卵子捐贈者。

康州生殖醫學協會（Reproductive Medicine Associates）醫學主任萊昂迪雷斯醫師（Mark Leondires）說明，代孕者就像獨角獸，幫別人組建完整家庭。

代孕費不便宜，約10 萬元到15萬元；如果第一次體外受精失敗或者想進行多胎懷孕，費用可能增至30萬元、甚至更高。

致力簡化生育療程與資源、工具和內容的線上平台CoFertility創辦人斯皮格爾（Arielle Spiegel）列出代孕相關費用：

代理費

萊昂迪雷斯醫師說，在生育診所找不到代孕者，準父母可通過人際關係或專業代理尋找人選；透過代理機構可能要付費1萬5000元到3萬元。

代孕費

聘請代理孕母等於要求一名婦女經歷醫療、妊娠、分娩等過程，完成您組建完整家庭的夢想，所以不便宜，代孕費可達3萬到5萬元之間。

醫療費

代孕所涉及的醫療程序很密集，包括檢查、體外人工受孕、產檢、人工和分娩費，代理孕母必須接受醫學檢查、血液檢查、激素注射及一系列其他測試和療程；斯皮格爾說，光是試管嬰兒，費用就可達8000至3萬元。

假如使用他人的卵或精子，成本更高；一般醫療保險可能只給付取用自己卵或精子的費用。事先研究各項費用、以及醫療保險給付範圍非常重要。

保險成本

代孕的醫療保險可能會增加費用；多數代孕媽媽的私人保險不包括代孕，您可在私人市場上或通過《平價醫療法案》（Affordable Care Act）保險選項尋找適用的醫保計劃。

法律費用

代孕是複雜的法律程序，各州法令不同，有些州並不承認代孕合同。務必要正確完成法律文書作業，確保相關人有共識，尤其出現意外併發症時更要注意。法律費可達1萬5000到2萬元。

雜項開支

代理孕母的旅費便是其中一項。 紐約美林財富管理公司（Merrill Lynch Wealth Management）顧問亞當斯（Mariam Adams）說，假如代理孕母住在很遠的地方，旅費可能不少；還有孕婦裝、工資損失、母乳費和諮詢費等。

請人代孕花費不少，以下籌資管道可參考：

首先是員工福利和健康保險。這不普遍，但不妨問問；美國銀行（Bank of America）便提供最多2萬元的計劃生育福利，可用來支付代孕費。其次，確實研究健保的承保範圍，也許不涵蓋代理孕母相關費用，卻涵蓋請託父母的一些費用。

還可動用個人儲蓄、房屋淨值貸款（Home equity）、個人退休帳戶、向家人和朋友借錢、利用信用卡或其他管道貸款，貸款時要盡量避開高息舉債。

此外，可尋求補助金；根據您的需要和實際狀況尋找適用的補助金；不妨參考CoFertility數據庫，查詢可用的補助金資源。

努力籌款固然重要，但也可想方設法降低成本。

首先，專家建議盡可能找附近的代理孕母，至少可避免旅費；此外，如果能及早規劃、提前儲蓄，便可減少舉債付利息和相關費用。如果夠幸運、您也願意，可考慮找願意幫忙的朋友或親戚擔任代理孕母，將省掉很大一筆成本，不過，後續問題可能更複雜，要謹慎計畫。

其次，可與您的保險公司、生育專家、財務顧問合作或者動用個人網絡，找到降低或免去一些費用的方法；斯皮格爾說，如果打從心裡真的想找方法，就不會羞於啟齒求助，應保有創意和智慧。

醫療保險 貸款 儲蓄

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