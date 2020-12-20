疫情紓困 房貸如何延付

自今年2月美國 有記載地爆發新冠肺炎疫情 以來，已導致大量部門停工停業，很多家庭陷入困境，包括那些抵押貸款 買房背負著還貸壓力的屋主。有數據顯示，疫情爆發首個月，申請延遲還貸的屋主比同期激增了2000%。

面對疫情洪水猛獸般對民眾和經濟的影響，美國政府決定於4月15日正式實施抵押貸款救助政策，並推出可以延遲90天至一年還款、適合於貸款人從政府支持的房貸（Government-backed mortgage）機構貸款的「房貸延期支付計畫」（Mortgage forbearance program）。而事實上，新冠疫情迅速導致社會大面積停工停業、失業率激增，不存錢的美國人恐慌中從3月初即已開始提交延期還貸的申請，美國抵押貸款銀行家協會證實首個月申請人增加了20倍。

目前有三類機構支持延期還貸政策：1. 政府類機構：聯邦住房金融局（FHFA）、住房和城市發展部（HUD）、美國農業部（USDA）等。2. 半政府類機構：房利美（Fannie Mae）、房地美（Freddie Mac）等。3. 商業類銀行或專業貸款機構：亨華銀行、美國銀行、花旗銀行、富國銀行……等。

適用延遲還貸政策的抵押貸款屋主需要滿足一些條件，包括房屋條件：基於疫情申請期間，抵押貸款房屋處於自主自用，而非投資他用的狀態。收入條件：有充分的理由和明確的證據證實抵押貸款屋主因為疫情導致收入減少或者喪失，導致償還貸款出現困難。申請及審批程序條件：這個申請至關重要，否則擅自斷供將面臨巨大法律風險。

除了延遲還貸外，還有一些可適用的政策，比如申請人與所屬的商業銀行或專業貸款機構，同意變更原合同條款，並確認有效。或者申請人與所屬的商業銀行或專業貸款機構，約定調低最低還款額。以及申請人與所屬的商業銀行或專業貸款機構，約定延長貸款期限從而降低每月還款額。

但即便經過評估感覺自身已能符合延遲還貸條件，仍需向所屬的商業銀行或專業貸款機構提交申請，等待批覆；絕不可自作主張擅自停止還貸，否則將面臨違約甚至被追訴。

抵押貸款屋主一旦成功獲批，將不會因延遲還款影響個人信用，無需支付逾期還貸滯納金，抵押貸款房屋不會被實施法律拍賣和驅逐租客等。

（作者為榮耀家族傳承（紐約·香港）辦公室創辦人，紐約H&Z律師事務所亞太區事務總代表暨美國優才身分中國內地暨港澳台事務負責人，中國律師協會和香港律師會註冊律師。）