理財Q&A／保留待付商品 是什麼？

問：聽說有些商店可幫顧客保留商品，一段時間再收款；採用這種方式之前應考慮什麼？

答：您所提到的這種服務稱為「保留待付商品」（layaway）。

每當經濟艱困，這項服務格外受歡迎，大蕭條 時期便是如此，人們需要能夠減輕負擔的消費方式；藉由保留待付商品，消費者選定商品讓店家保留，而後分期付款，付清時取貨。

這種模式有一段時間少有人採用，尤其1950、1960年代信用卡出現時便被冷落一旁，大蕭條時捲土重來，如今在疫情 假期期間，可能再受青睞。

「保留代付商品」本質上是分期付款，可在取得商品前分數周或數月付款。

一般人如果看上某樣商品卻沒錢購買，會等到有錢了再買，何必採用多「保留代付商品」？

您可能擔心，等到錢存夠了，看上的商品已賣掉，另一方面，可能擔心自己欠缺紀律為看上的商品存錢，「保留代付商品」計畫便派上用場。

假如手頭資金短缺，但商店不提供「保留代付商品」計畫，則可考慮採用「先買，後付款」分期付款方案（buy now, pay later），目標市場（Target）、上選（BestBuy）和亞馬遜（Amazon.com）便沒有「保留代付商品」服務，「先買，後付款」與「保留代付商品」不同；先買後付款可馬上取走商品，之後再分期付款。

「保留代付商品」方案優缺點

主要優點包括：可分期付款、無須信用核查、免利息。

主要缺點包括：根據商店時間表付款、通常附帶服務／重新入庫／取消費等。假如訂貨後決定不買，可退費，但相關費用不得退還。

還有其他優點和缺點。使用「保留代付商品」計畫的最大好處是不必擔心債台高築。 紐約 阿德菲大學（ Adelphi University）商學院副教授強森（Zachary Johnson）說，最妙的是，即使付款出問題，信用也不受影響，這提供了一個購買昂貴商品的機會，可每週、每兩週或每月付款一次。

但如果您向來資金短絀，可能會衍生相關費用。俄勒岡州塞勒姆威拉米特大學（Willamette University）法學教授弗里德曼（David Friedman）說，貨款支付越多，衍生費用越少。

弗里德曼說，多數零售店的保留代付商品方案費用不高，例如5元、10元，商品價格高，這筆費用的比例相對低，值得採用。假如後來無法付清，將損失一些錢， 例如一開始支付的不可退還費用、以及取消費，所以採用前先想清楚。

提供「保留代付商品」方案的商店

提供這項方案的連鎖零售商包括華爾市場（Walmart）、伯靈頓百貨公司（Burlington）、伯靈頓百貨嬰童用品部（ Baby Depot at Burlington）、K市場（Kmart）、西爾斯 （ Sears）、電子遊戲專賣店Gamestop、文具禮品店賀曼公司（Hallmark）等。

華爾市場「保留代付商品」方案限時提供，從8月28日到12月14日，有些店面的珠寶商品則全年有這項服務，並非所有商品都適用；一開始要預付10元或10%商品價值的頭期款，保留商品的單價至少要50元。

伯靈頓百貨全年提供這項服務，30天內要付清，頭期款是10元或貨款20%，另有不可退款的5元手續費，中途取消要付10元取消費。

K市場和西爾斯百貨隸屬同一家公司，店購、網貼的貨品保留期各12周、8周，商品單價至少300元，頭期款10元、取消費10元或20元，依保留周數而定。

Gamestop、賀曼公司也有不同規定。