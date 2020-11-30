理財Q&A／買婚戒 該注意什麼？

選購婚戒，價格是最重要的考量。(本報資料照片)

問：我計畫明年上半年結婚，正要買婚戒，該注意哪些事？

答：根據多數調查，12月是選購婚戒的最佳時機。

買婚戒，要先了解行情。婚禮網站The Knot每年都進行婚禮成本研究；今年稍早公布的「 2019年珠寶與訂婚研究」對全美8992名受訪者調查，發現婚戒平均成本為5900元。

如果這金額遠超過您的預算 ，請別沮喪，事實上，三分之一受訪者的婚戒花費介於1000到3000元，10%在1000元以下，高低相差懸殊。

加州一位私奔結婚的攝影師帕克斯（Brianna Parks）認為，很多人因經濟考量而先買便宜戒指，打算日後再升級，這比舉債買昂貴戒指要明智。

價格→參考三大規則

買婚戒要注意的重點還包括基座材質、寶石種類、安全性。

針對基金的金屬材質，想想看，另一半是否特別偏好黃金、白金或鉑金？紐約市 造型師安德希爾（Emily Underhill）多年來在遊輪上工作，常幫顧客選購珠寶；她說，可細心留意對方平常的習慣。如果採用黃金，搭配的鑽石克拉數越大，黃金純度越高，價格隨之增加；她建議購物前先學習珠寶金屬的基本常識。

至於寶石種類。戒面中心寶石是婚戒最重要的部分，應盡可能搭配經得起考驗的結實寶石，諸如鑽石、藍寶石、祖母綠或紅寶石，而避免蛋白石和紫水晶這類容易刮擦的軟質寶石。

最後，有關安全性。重點是確保中心石不會移位掉落。小巧戒環有時尚感，但最好搭配較小的寶石，寶石越大，戒環就該越厚。

價格仍是最重要的考量。坊間有許婚戒該花多少錢的不成文規則，包括：1、三個月規則（花三個月薪水買婚戒）；2、年齡規則（購買克拉數值與女人年齡相等的鑽石戒指）；3、愛情指數規則（愛得越多，寶石越大）。

然而，新澤西州 珠寶店老闆修梅克（Olivia Ewing Shoemaker）認為，越來越多夫妻共同規畫財務，花三個月薪水買婚戒已過時。量入而為是最高原則。很多人寧可壓低婚戒花費而把錢用於旅遊、購屋，許多千禧年輕夫婦選擇小婚禮， 小婚戒也成趨勢。

選購→別忘五大要點

除非事出緊急，千萬別只看一家店就下單。最好循以下步驟：

第一點，貨比三家。除了到當地零售店看，還可上網瀏覽。

選購鑽戒有四個重要指標，稱4C，分別是顏色（color）、切工（cut）、淨度（clarity）和克拉數（carat），每一指標越高，鑽石品質越好、價格越貴。修梅克卻說，未必要遵循4C準則，灰色、黑白相間鑽石都很受歡迎，卻不符傳統4C準則，其他寶石如紅寶石或祖母綠，美觀比分級更重要。

假如要買鑽戒，分級範圍從極稀有的無瑕鑽（FL）到瑕疵最嚴重且價格較便宜的隨附鑽（I3）。

第二，考慮寶石來源。年輕人重視永續性和道德，這也牽涉寶石來源；許多夫婦選擇實驗室生產的鑽石、莫桑石甚至替代的國產鑽石。莫桑石（Moissanite）近年很流行，是鑽戒替代品，價格便宜。

第三，向親戚家人詢問，是否有閒置不用的鑽戒可加工改製為新婚戒。

第四，和另一半一起物色婚戒。如果想保有求婚的驚喜，可先用簡單戒指求婚，之後再共同選購正式婚戒。

第五，規畫預算。不妨與專家談一談，好比和珠寶專家約時間，根據您的條件訂出合理預算。