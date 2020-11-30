共同基金費用高 未必影響獲利

有些共同基金（mutual fund）費用比其他類型高，人們望之卻步，但事實上，收費高有各種不同因素，未必導致收益低，投資 者也不盡然要敬而遠之。

基金市場在某些領域當中，主動積極管理的基金費用較高，乍看之下，成本高可能擠壓獲利，但長遠來看，比起費用低的指數 型基金（index funds），高收費主動管理型基金的淨收益反而高。

長期追踪投資數據的晨星公司（Morningstar）舉例，積極管理的「垃圾債券 」（junk bonds, 信用評等低的債券，利息高）和外國股票基金收費高，但扣除費用後的收益表現往往勝過管理被動的同類基金。

佛羅里達州理財服務業者Moisand Fitzgerald Tamayo負責人兼財務顧問菲茨杰拉德（Charlie Fitzgerald）認為，在基金市場某些領域中，活躍的經理人更有本事發揮、獲取最高獲利。

積極管理vs.消極管理

「共同基金」和「交易所買賣基金」（ETF, exchange-traded funds）都會組合若干投資標的，例如好幾家不同公司的股票，藉以分散風險；根據投資公司協會（Investment Company Institute）最新數據，截至今年9月，全美共同基金持有的資金約總計28兆元。

如果是積極管理的基金，管理人不斷更換基金內的股票和債券持有量、藉以提高收益，因為投注心力管理，收費相對高，投資人的持有成本隨之增加。

至於指數基金，也稱為被動管理基金，成本較低，通常追踪股市、依股市行情被動的波動，而非主動克服或因應股市行情，沒有積極的選股動作。

晨星公司數據顯示，被動的指數基金成本大約比積極管理的基金少五倍，2019年時擁有1萬元平均指數基金的投資者每年約支付1.3元基金管理費，活躍的積極管理基金持有人每年管理費達6.6元。

單看一年，兩者成本差異並不大，但長期下來，差距高達數千元。

投資者需要在不確定的大環境下保持平衡。主動型基金Hightower's Link Active funds持有全美多數投資人的資金，但近來投資者追求低費用，該基金所持資金比率不斷下降，被動管理基金所持有的資金比率相對上增。

根據波士頓聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Boston）發表的論文，截至2020年3月，全美共同基金和交易所買賣基金中，被動管理的指數基金所持資產比率為41%，高於1995年的3%和2005年的14%。

慎選基金 才能有高獲利

較高費用會稀釋投資收益，所以，基金管理人必須想辦法獲得更高收益才能克服高費用、讓淨收益勝過指數基金。

根據晨星公司數據，截至2020年6月的十年當中，全美主動型基金中，只有24%的投資收益超過指數基金的平均收益。但主動型基金有時也會擊敗指數型基金。

晨星公司數據顯示，截至6月30日的十年當中，約63%主動型高收益債券基金（也稱為垃圾債券）、60%全球房地產基金以及54%的新興市場基金超過該領域裡被動管理的指數型基金。 過去十年中，這些是主動型基金收益優於指數型基金僅有的幾個投資類別。

雖說在這些類別中，主動型基金收益優於指數型基金，但投資人必須選用主動型基金中成本最低的20%，才有較好的獲利率；在那段期間，其他類別中，指數基金擊敗了所有高成本的活躍主動型基金。

所以，費用確實會影響收益。投資人和財務顧問必須明智慎選基金，才能有高獲利。

據晨星公司統計，過去十年中，主動型全球房地產基金一般投資者的淨回報率比指數基金高出1.2個百分點， 投資者從歐洲股票基金得到的收益率也高出1.4個百分點。

歸根結底，財務顧問菲茨杰拉德認為，投資者和財務顧問必須想清楚，在其整體投資組合中，跨足新興市場和垃圾債券等類別是否有意義？這些類別可能帶來更大風險，就算交給主動型基金管理人操作，也無法保證不出錯。