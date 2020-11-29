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5方法合併卡債 早還清

梁源

根據聯準會最新報告，美國消費者的未償還循環債務總額為1.05兆（萬億）元，這是歷史最高水平。

信用卡債務很容易失控，與其償還分散在多張信用卡上的債務，不如將這些卡債合併，可以每月一次而不是多次還款，並且可能獲得更低的利率，使持卡人可以更快地還清信用卡債務。

合併信用卡債務的5種方法

1.制定債務管理計畫

在信用諮詢組織的幫助下，可以制定債務管理計畫（DMP），以合併信用卡付款。儘管這並不能合併債務本身，但將有助於更輕鬆地償還債務。

2.轉移卡餘額

將一張信用卡的餘額，轉移到另一張條款、條件和利率更優惠的卡上，有助於減少利息支出。某些信用卡在特定的時間內（通常為六個月到一年），提供轉移餘額0％利息的介紹性優惠。如果你正在尋找一種免息的方式來合併積欠的信用卡債務，那麼可以考慮這方法。

3.利用個人信用貸款

信用卡合併貸款也稱為個人貸款，可讓你以較低的利率償還債務或更快地還清債務。通常，可以從從本地銀行、信用合作社（credit union）或在線貸方申請這項貸款，可獲取最佳利率和條款。

大多數金融專家建議，你可先與當地的信用合作社探詢，信用合作社通常可提供最靈活的貸款條件和較低的利率，尤其是在你的信用評分較低的情況下。

欠債人通常信用分數不高，而且個人信用貸款的金額不大，無法解決巨額卡債。

4.利用房屋淨值貸款

如果你擁有房屋，則合併信用卡債務的選擇之一是利用房屋淨值貸款。這與個人貸款類似，這種類型的貸款是一筆固定的金額，一次性付給申請人，並具有固定的期限和利率。這使你有可能以較低的利率償還債務或更快地還清債務，儘管這是一項風險極大的冒險。與個人貸款不同，此類貸款須用你的房屋作為抵押。

這樣做的好處是，能借的金額較大；壞處是，萬一還不出來，房屋有可能被法拍。

5.從退休帳戶借錢

如果你擁有401（k）或IRA形式的退休帳戶，則可以使用帳戶裡的錢來償還信用卡債務。這可能又是一個冒險的選擇，因為這是動用退休老本，通常用作償還債務的最後手段。

這麼做的好處是，你向「自己」借錢，支付的利息也歸於自己的退休帳戶；但一些金融專家建議，不要輕易動用這個選項，因為它可能影響你的退休計畫，而且提前從退休帳戶提款，會產生稅收等負面影響。

有多種方法可以合併信用卡債務，但並非每種方法都適合所有人。選擇最佳的債務合併方法將取決於多種因素，包括你當前背負多少債務，個人信用評分和個人財務狀況，以及你的總體目標和自律水平。在確定合併信用卡債務的最佳方法時，請牢記所有這些因素，這將幫助你選擇合適的方法。

信用卡 貸款 利率

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