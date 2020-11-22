子女的大學教育投資 越早規畫越好

子女大學教育基金，家長要趁早規畫。（美聯社）

疫情迄今還遲遲沒有結束的跡象。除了必要的外出，大家大都宅在家裡，相對有很多時間，此時對於那些有子女還沒有上大學的家長而言，如何為子女設立大學教育投資 規畫，成為一個不大不小的重要話題。剪不斷，理還亂。

我建議不妨充分利用「宅」的時間，認真規畫一下，以免將來臨時抱佛腳，為孩子學雜費問題傷透腦筋，甚至留下遺憾。作為孩子的第一任老師，家長不光要讓孩子身心健康成長，而且還要力所能及地為他們的教育做好準備，打好基礎。大學教育資金的準備不可或缺。

首先，看看現在美國 大學教育的費用究竟知多少？不同的機構或專家可能給出不同的答案。

以下選擇一個比較被認可的資料供大家參考。

學雜費上漲 十年逾七成

美國最新的資料顯示（源自U.S. NEWS），從2008年到2021年，美國的學費對本州居民而言上漲了72%。

在美國，假如主要住址固定在一個州的居民，子女在本州的公立大學就讀，繳納的學雜費比來自外州的學生要低很多。2020–2021年的學雜費加在一起，對於私立大學而言，一年平均是4萬1411元；對於公立大學而言，本州居民的學雜費平均為一年為1萬1171元；對於外州來的學生，一年的學雜費是2萬6809元。

有專家估計，子女選擇在本州讀公立大學比讀私立大學，平均要便宜73%。即便如此，大學學雜費（tuition, fees）漲幅一般是通脹的兩倍，每年大約6%，而且漲幅趨勢完全沒有停下來的跡象。

相比之下，兩年制社區學院對本州居民學生便宜多了。一年的學雜費平均只有3730元。

需要指出的是，即便一個州中的公立大學，學雜費也不一定整齊畫一。

例如，洛杉磯加大（University of California–LosAngeles）2020-2021一年的學雜費是1萬3226元，而洛杉磯加州州立大學（California State University–LosAngeles）卻只有6768元。明碼標價相差一倍的原因很簡單：洛杉磯加大品質和名氣都響噹噹。

分析2020-2021年的學雜費，紐約的哥倫比亞大學（Columbia University）和俄亥俄州的凱尼恩學院（Keyon College）全美最貴；前者為6萬4380元，後者為6萬1100元。

當然，也有機構調查研究得出，2020年，公立大學四年總的費用要24萬4667元，私立大學要55萬3064元。近年美國學生貸款債務（student loan debt）高達1.5兆（萬億）元，是所有美國消費者貸款債務總額中最多的一類債務，比美國所有房貸的債務總額還要高。平均而言，美國每個學生學生貸款債務額為3萬元，每四個學生貸款債務中，在還貸上就有一個違約的，這與美國大學教育費用的高昂有直接的關係。

在美國，家長供子女上大學曾經就像拿錢買一輛小汽車，現在變成了就想買一棟房子。

設教育基金 別依賴學貸

面對如此嚴峻的現實，家長唯一能做的就是未雨綢繆，及早規畫，就像理財專家所建議的，動用Tax Smart Investment Vehicles，充分利用山姆大叔已經給你的優惠政策，為子女設立大學教育基金（其實，現行法規允許每年動用1萬元用於中小學教育也可以），為子女的美好人生基礎──大學教育打下堅如磐石的基礎。依賴助學金、學生貸款、寄希望於獎學金不是家長負責的態度。

通常，我們知道或聽說的美國高等教育子女教育基金，一個是529計畫，一個是Coverdell ESA；兩者有相同的地方，也有不少不同的地方。

簡答而言，529計畫比Coverdell ESA要好，對於孩子將來如果申請financial aid影響也很小，因為資產屬於父母，那對孩子financial aid的影響只有5.6%；但資產如果屬於孩子，那將是20%。

我們不時會聽到有人說，「為子女設立大學教育基金投資會影響孩子將來可能需要的助學金（financial aid）申請和可能拿到的獎學金（scholarship and grant）」，這一說法不完全準確。以上提到的影響比例就是明證。

當然，影響的消除，這需要提前從財務上規畫，比如不要隨便把資產計入孩子的名下，不要隨意為孩子設立信託（UTMA）。接著，本文還會不同程度地討論這裡提到教育基金設立辦法。

在美國，我們有孩子稅率（kiddie Tax）如果孩子名下的利息、紅利和其它所得一旦超過2200元，那就要繳稅。如果孩子的所得如果不是自己勞動工作所得（unearned income），稅率奇高，甚至高達遺產稅的程度。

若設立信託 影響助學金

當然，家長是可以從自己的IRAs或Roth IRA取出部分款，用於子女大學教育，但那不是明智之舉，那是無奈之舉！

除此之外，有家庭給孩子設立本文已經提到的信託（custodial UTMA）作為將來大學教育之需。其實大多數專家不不建議這種做法，因為那將在很大程度影響孩子financial aid的申請，因為信託中的資產屬於孩子，是孩子的資產。

那麼，對美國大學教育費用每年以6%（有人說7%，還有學者說5%）的平均速度一直遞增，家長應該怎麼辦？首先，建議設立政府允許的教育投資基金。

投資529計畫 優點多

第一個要推薦的是529計畫。529教育基金計畫被稱為是美國為子女大學教育投資的最佳和稅務優惠策略之一。

首先，投資於529計畫中資金，大多數州免交州所得稅，個別州不行，因為這個計畫是各個州管轄，不是聯邦計畫。

在不考慮州稅的情況下，這一計畫也十分吸引人，因為當這一計畫到時用於子女教育，投資所得稅免交。

不僅如此，從2018年1月開始，家長從這一計畫中每年每個學生還可以動用1萬元，免稅支付孩子的中小學教育費用。（例如，私立學校和有信仰有關的中小學教育費用）。不僅如此，從2019年1月開始，529計畫中的投資所得和本金合計也可用於支付學生貸款和學徒一類教育的費用。

請注意，529計畫的教育基金投資，家長可以設立為風險較大的投資（aggressive）也可以選擇穩健的投資方法（moderate），或者介於兩者之間的投資方法。隨市場隨經濟變動的具體調整（rebalance和rotation），有時要投資管理公司的金融理財師的幫助（Licensed Financial Advisor）；投資回報永遠與風險承受的大小呈正比。

其次，家長是這一計畫的擁有者，與信託（UTMA）不同─不屬於子女的資產，不會像上文已經簡單提到的將來可能影響子女申請助學金一事。家長可以隨時動用這一計畫中的款項（如果不用於子女教育，10%罰款，要正常繳稅）。

不像另一教育基金Coverdell TSA，一是每年允許投資的資金有限，每個孩子只允許2000元，18歲就要停止投資，而家長收入到到一定數額就不再被允許等限制條款。比如，如果一對夫婦的收入總額超過22萬元，收入超標，他們就不符資格為子女設立Coverdell子女大學教育基金。所以，至少許多華人家長一般不會選擇Coverdell計畫，本文不再贅文表述。如有問題，可以與本文作者連繫。

第三個特點是，529計畫管理費用相比其它投資品種要低。

至於計畫中如何投資要與你的投資顧問商榷決定。每年繳納可省稅限內的額度，可以直接與你的工資發放或銀行掛鉤，按照你設置的時間和數額定期投資。與此同時，作為計畫的擁有人，家長可以一年（12個月以內）對計畫進行兩次你想要的變化，如把計畫與另外一個計畫合起來。這兩個變化本身並不產生任何費用。

再一特點是，每年每個孩子依據贈與稅（gift tax）規定每位家長可以投資1萬5000元，夫妻總共可以投資3萬元。如果要想一位家長每五年一次性投資7萬5000元也是可以的。

前文已提到另一教育投資計畫Coverdell TSA，同樣，529計畫也不同於退休計畫Roth IRA，不受家長收入多寡的限制。家長總共可以向每個孩子的529教育基金中投資從23萬5000元至52萬9000元不等。具體數字要看各州如何規定。

此外，許多州對投入529計畫中的資金免稅，但有一定限度。免稅額度一般每年每位家長限制在2500元。

提早規畫 徵詢投顧意見

除了529計畫之外，有不少家長也用投資共同基金（mutual funds）、零息票債券（zero coupon bond）、保管信託帳戶（custodial account）的投資策略為子女的大學教育未雨綢繆。如果在這三方面投資子女未來大學教育，家長最好徵詢你們投資顧問的意見。

在結束此次的分享之前，我想強調：給孩子準備充裕的教育基金，需要的是盡早計畫，進早與專家坐下來，規畫一下。

這與家長的財力無關，許多家長的問題是，儘管收入不少，但是疏於提前瞭解相關資訊，提前規畫、提前計畫fail to plan。在今天的美國，竟然還有一半家長根本不知道529計畫是什麼計畫！

最後，我想要強調，529計畫與將來孩子申請大學並不衝突，想要為子女提早準備的家長，應儘早、儘快地設立529子女教育基金投資計畫。

美國學生申請financial aid的所謂公式是：COA（cost of attendance，即讀大學的費用）–EFC（expected family contribution，即孩子的家長可以貢獻的資金額）=申請的助學金（financial aid）。

這裡，COA一般包括大學學費、雜費、書本、交通等零零碎碎的費用。一個最大的因素是EFC。

請注意：EFC指的是家長的收入（income），並不是擁有的資產（assets）；所以充其量，EFC最多只影響到孩子Financial Aid申請的5.6%。

與此同時，如果孩子在學習上是學霸，成績突出（academic），在藝術上有特長（artistic），受到嘉獎和認可，在體育方面（athletic）有一定程度的證書認可，助學金申請根本對子女獲得獎學金沒有任何影響。

（作者為Ameriprise註冊金融顧問，電郵[email protected]）