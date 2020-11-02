理財Q&A／調整預算 準備重返辦公室工作

問：最近同事間談起，公司可能快要求員工回辦公室工作。在預算 方面，我該如何準備？

答：許多人因為疫情 而在家工作，幾個月過去，也許現在心理上準備好要重返辦公室，此外也要備妥錢包，重新面對到辦公室上班所需要的各項費用。

加油費

疫情期間全美無鉛汽油平均價格曾達每加侖2.18元，創四年新低，在家工作可省油費，重返辦公室就免不了。

達拉斯一位公司高級網站開發人員比奇（Becky Beach）的處境可能跟許多人相似。她去年3月依公司指示在家遠距工作，四歲兒子也不再到托兒中心，這段時間以來，一直在工作和育兒間忙碌，空閒時還打理自創部落格MomBeach.com，讀者是在家工作的母親。

接著，比奇9月28日重返辦公室，上下班通勤40分鐘。德州油價很便宜，平均每加侖1.75元，比奇估計每周汽油花費約20元，每月也要80元。

停車費

為了停車，每月可能動不動要花數百元，就算在公司可免費停車，到別處也難免要花錢停車。 根據MonthlyParking.org，在紐約市，停車位平均費用為每月400元。

通勤費用

也許您搭乘公共汽車或地鐵上下班、開車時要付過橋過路費，或者搭乘Uber等出租車，都要費用；所以，重返辦公室工作前務必要先算算需要負擔多少通勤費用。

午餐費

金額高低因人而異。比奇公司有一家咖啡 館，食物很貴，她試著帶家裡的午餐，但早上往往沒時間準備，只好去咖啡館，一頓飯花15元，每星期就要75元、每月300元。

麻州克拉克大學（Clark University）管理學院助理院長伯吉斯（Laura Burgess）是另一個例子。疫情爆發前，她總是從家裡帶午餐，3月起在家工作，到了8月下旬，每星期只有幾天回辦公室上班，必須與先生輪流在家陪伴小孩網路上課。

重返辦公室後，伯吉斯不太想再跟以前一樣坐在辦公桌旁吃午餐，改而常常在校園買午餐，隨意與人面對面交談，她覺得為此值得多花一些錢，每星期約20元。

買咖啡

市調公司NPD Group去年統計平均一杯咖啡價格2.99元。 而比奇每天買拿鐵咖啡，花3.75元。

置裝費

重返辦公室可能需要買上班服裝，還要花錢乾洗。波士頓律師梅恩（Gustavo Mayen）疫情期間在家工作，偶爾上法庭並不需要買新衣服，但確實需要乾洗西裝，通常花費100元。

個人防疫裝備

梅恩與客戶之間的距離通常不能超過六呎，否則必須高聲談話，無法保有隱私，所以他必須買昂貴的高品質口罩；他持續購買KN95口罩，零售網站Amazon.com的10包裝KN95口罩訂價26.05元，而50片三層一次性口罩則為18.99元。

梅恩還攜帶常用的消毒劑、幾副手套，有時需要。有些人甚至需要PPE防護衣，將再添成本。

托兒費

美國衛生與公共服務部（The U.S. Department of Health and Human Services）認為，如果托兒費不超過家庭收入的7%，則負擔得起，超過該比重就負擔沈重。

經濟政策研究所（The Economic Policy Institute）網站提供兒童保育費用明細，可參考https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/。

疫情爆發前，您為了工作而花費的錢可能超乎想像，只是不曾特別留意。為了某一天重返辦公室工作，不妨開始修整預算，做好萬全準備。