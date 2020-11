理財Q&A／調整預算 準備重返辦公室工作

問:最近同事間談起,公司可能快要求員工回辦公室工作。在預算 方面,我該如何準備?

答:許多人因為疫情 而在家工作,幾個月過去,也許現在心理上準備好要重返辦公室,此外也要備妥錢包,重新面對到辦公室上班所需要的各項費用。

加油費

疫情期間全美無鉛汽油平均價格曾達每加侖2.18元,創四年新低,在家工作可省油費,重返辦公室就免不了。

達拉斯一位公司高級網站開發人員比奇(Becky Beach)的處境可能跟許多人相似。她去年3月依公司指示在家遠距工作,四歲兒子也不再到托兒中心,這段時間以來,一直在工作和育兒間忙碌,空閒時還打理自創部落格MomBeach.com,讀者是在家工作的母親。

接著,比奇9月28日重返辦公室,上下班通勤40分鐘。德州油價很便宜,平均每加侖1.75元,比奇估計每周汽油花費約20元,每月也要80元。

停車費

為了停車,每月可能動不動要花數百元,就算在公司可免費停車,到別處也難免要花錢停車。 根據MonthlyParking.org,在紐約市,停車位平均費用為每月400元。

通勤費用

也許您搭乘公共汽車或地鐵上下班、開車時要付過橋過路費,或者搭乘Uber等出租車,都要費用;所以,重返辦公室工作前務必要先算算需要負擔多少通勤費用。

午餐費

金額高低因人而異。比奇公司有一家咖啡 館,食物很貴,她試著帶家裡的午餐,但早上往往沒時間準備,只好去咖啡館,一頓飯花15元,每星期就要75元、每月300元。

麻州克拉克大學(Clark University)管理學院助理院長伯吉斯(Laura Burgess)是另一個例子。疫情爆發前,她總是從家裡帶午餐,3月起在家工作,到了8月下旬,每星期只有幾天回辦公室上班,必須與先生輪流在家陪伴小孩網路上課。

重返辦公室後,伯吉斯不太想再跟以前一樣坐在辦公桌旁吃午餐,改而常常在校園買午餐,隨意與人面對面交談,她覺得為此值得多花一些錢,每星期約20元。

買咖啡

市調公司NPD Group去年統計平均一杯咖啡價格2.99元。 而比奇每天買拿鐵咖啡,花3.75元。

置裝費

重返辦公室可能需要買上班服裝,還要花錢乾洗。波士頓律師梅恩(Gustavo Mayen)疫情期間在家工作,偶爾上法庭並不需要買新衣服,但確實需要乾洗西裝,通常花費100元。

個人防疫裝備

梅恩與客戶之間的距離通常不能超過六呎,否則必須高聲談話,無法保有隱私,所以他必須買昂貴的高品質口罩;他持續購買KN95口罩,零售網站Amazon.com的10包裝KN95口罩訂價26.05元,而50片三層一次性口罩則為18.99元。

梅恩還攜帶常用的消毒劑、幾副手套,有時需要。有些人甚至需要PPE防護衣,將再添成本。

托兒費

美國衛生與公共服務部(The U.S. Department of Health and Human Services)認為,如果托兒費不超過家庭收入的7%,則負擔得起,超過該比重就負擔沈重。

經濟政策研究所(The Economic Policy Institute)網站提供兒童保育費用明細,可參考https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/。

疫情爆發前,您為了工作而花費的錢可能超乎想像,只是不曾特別留意。為了某一天重返辦公室工作,不妨開始修整預算,做好萬全準備。