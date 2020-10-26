理財Q&A／長期失業 如何規畫收支？

問：我失業了，疫情 不知還會持續多久，也許會失業好一陣子。請問該如何打理收支才不會捉襟見肘？

答：勞工統計局9月數據顯示，失業者中有58%失業至少15周，19%失業至少27周，需要為失業長期備戰。

因應長期失業，請參考以下作法：

盤點費用

收集信用卡帳單、銀行明細表，並用預算應用程式等工具全盤檢視每月的固定和可變費用。

削減費用

大幅刪減訂戶型消費、奢侈品和可有可無的支出，以食物、居住和藥物等必要需求為優先。但也別對自己太殘忍，馬里蘭州理財業者Blue Ocean Global Wealth創辦人陳先生（Marguerita M. Chen）說，假如Netflix這類視頻串流服務是疫情下的唯一娛樂，可保留。

可考慮為房貸重新資款，假如夫妻倆有人仍在工作而可獲優渥利率更該這麼做，可省一些錢。陳先生說，必要時可暫停或減少存款到退休帳戶，只要有規畫即可。

善用強制性和自願性付款減免計畫

疫情下，許多借貸機構依循聯邦或州法律，向受困貸款人提供付款減免。

德州財顧公司SFMG Wealth Advisors財務規畫師沙阿（Shashin Shah）說，打電話詢問是否可暫停或減少付款沒什麼壞處，多數公司希望接到電話。

不妨打電話給房貸公司、房東、信用卡發行商、學貸機構、水電公用事業公司、車險公司等詢問。但要留意救濟方案停止會有什麼後果，是不是暫停的帳單要一次繳付？求助時要一併問清楚。

接受聯邦、州及社區福利

該開始申請失業保險 了，如果申請過程遇到障礙，不要放棄，而且失業金可追溯支付。

此外，請善用糧食券計畫（SNAP），並確定居住州或社區是否有其他救濟計畫，例如食品銀行、住房援助、就業安置服務等，只要有資格就充分使用各種公共福利。

檢視健康保險選擇

假如無法使用配偶的健保 ，請查看失業時可用哪些保險。

如果之前工作有健保，聯邦法律要求原雇主繼續提供18個月健保，稱為COBRA，但可能很貴，也可透過本州保險市集買保險。或申請低收入醫保補助Medicaid（白卡）。

查看現金流量

削減開支、接受救濟後，接著該全盤檢視錢從哪裡來。

也許另一半還有工作，算算看這份薪水能維持多久；此外，盤點所有儲蓄帳戶和投資帳戶，也許可考慮兼差補貼家用，疫情下可搜尋線上工作機會。

算一算

把可用現金除以每月費用，看看目前收支可維持多久，如果太短，請開源節流。

依正確順序動用儲蓄

無論有多少流動現金，困境下都該優先拿出來用。除了銀行帳戶的錢，財務規畫師馬先生（Roger Ma）說，接著要出售課稅投資帳戶中的資產。

之後，可能考慮動用401(k)和其他退休帳戶。根據新冠疫情減免法案，受衝擊的人可提取最多10萬元，無需付10%罰款，但提領款應納稅，可分三年還。動用退休帳戶將失去投資利益，非不得已時才動用。

此外，可請求家人協助。

變賣物品

諸如服飾和傢俱，都可上網或拿到二手店賣。

打零工

考慮透過應用程式找零工。如果為免感染而不願與人接觸，可在自己專業領域找工作輔導、線上助手或諮詢等差事。莎阿提醒，如果打零工的收入會大大降低失業金，也許不值得這麼做。

此外，別忘了藉由電話、專業社群媒體LinkedIn或電郵與業界保持聯繫，一旦有職缺可盡早把握。

考慮工作培訓

趁機會充實，一有機會可馬上重返職場。