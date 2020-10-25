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你的網銀帳戶安全嗎？ 常改密碼可避免被盜

袁梁

只需輕掃一下，投資者在任何地方都可以直接通過手機交易股票，並利用其指紋或面部的獨特生物特徵數據來識別自己。在Covid-19大流行期間，網上交易大受歡迎，但其安全性可能不如投資者希望的那樣。彭博新聞社報導說，一些用戶發現，他們在羅賓漢（Robinhood）經紀帳戶的錢被人盜走了。

羅賓漢說，根據初步了解，這並不是駭客破解了安全系統；投資者權益律師則指摘經紀公司，沒有投入必要的資金來阻止經紀帳戶的網路駭客事件。

網路安全和欺詐專家凱爾說，事情總是從看起來逼真的「網路釣魚」郵件開始。駭客可能會使用金融機構的標誌發信，看上去很正式，然後藉口說客戶的經紀帳戶有不正常的交易，已被鎖住，要客戶立即登入帳戶處理。不知情的投資者稍一疏忽就會上當，而登錄個人帳戶，駭客就輕而易舉的獲取了客戶的帳戶鑰匙，然後就把帳戶裡的股票賣掉，把錢轉走。

還有一些駭客在公共場所建立了帶有聽起來可信的代號的WiFi網絡（例如附近企業的名稱），實際上可以用來攫取使用者的手機，進而控制使用者的系統。凱爾說，安裝在某些電腦上的惡意軟體，可以檢測用戶登錄財務帳戶，然後進行用戶未授權的其他交易。

有些投資人可能認為，經紀帳戶裡的錢有證券投資者保護公司（Securities Investor Protection Corp.，SIPC）的保護，即使被盜領，也可能獲得賠償。

但投資專家指出，儘管經紀帳戶有SIPC的保護，運作方式類似於銀行帳戶的FDIC，但SIPC不涵蓋因駭客入侵而導致金錢和證券被盜的損失，因為「經紀帳戶沒有這種法律保護」。而且，投資帳戶裡的錢被盜用與信用卡被盜用的情況也不同；也和銀行帳戶不同，銀行存戶若遇支票被冒領，有聯邦法律保護。

投資者一旦發現自己的帳戶被盜用，專家建議應立即通知經紀公司，經紀公司或許能夠追蹤資金流向何處，並及時阻止轉帳。而且經紀公司要顧及商譽，不致對公司帳戶被駭坐視不理。行業的慣例是承諾對經紀帳戶中未經授權的活動所造成的損失，承擔100％的賠償。可是，問題的關鍵在於，違規的交易行為究竟是未經授權，還是應歸咎於客戶，可能還需投資者舉證。

在向經紀人發出警報之後，投資者可能還想要向執法部門提出投訴。在美國，最直接的方法是通過FBI的互聯網犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center，IC3）。但是，不要指望有探員會直接受理這個案子，這一步驟只是留下正式投訴的紀錄，表明投資者不是虛構事實。

專家建議投資者採取預防措施來保護自己，例如數位交易的用戶應經常更改其密碼，並避免使用不熟悉的WiFi網絡。如果可能，最好啟用雙重身分驗證，需要輔助代碼才能登錄。

投資 駭客 手機

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