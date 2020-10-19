我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

理財Q&A／人工授精費用多少？如何籌款？

周芳苑

問：我和太太打算進行人工授精，請問費用高嗎？有管道可籌款嗎？

答：人工授精的完整名稱是「子宮內人工受精」（IUI），將精子注射到女性子宮以達到懷孕目的，通常比體外受精（IVF）侵襲性小。

這樣的人工授精成本比體外受精等其他方法低一些，但未必一次就成功，可能需要多次手術，累積費用也不小，如不妥善規畫，可能耗盡積蓄。

所以，專家建議先與適合的理財顧問交談。可藉助SmartAsset免費工具，五分鐘內與居住地區內經審查合格的頂級信託財務顧問配對，每位顧問都受法律約束須為顧客謀取最大利益。

人工授精適用於接受供體精子或男性伴侶精子量少的婦女，此外，在許多情況下，IUI可能是懷孕的醫師處方，進行人工受孕的過程可能要服用生育藥物幫助排卵。

費用多貴？

根據生育治療分析機構FertilityIQ，IUI人工授精費用約500元至4000元，該機構聯合創辦人安德森．比亞利斯（Jake Anderson-Bialis）說，對多數人來說，每回合療程成本是幾千元。

每位婦女的自付費用將取決於保險是否涵蓋IUI、以及是否包括附加服務如供體精子、超音波檢查和藥物。

生殖內分泌學家暨不育症專家哈德森（Susan Hudson）說，口服藥物價格最多幾百元，注射藥物費用則約每月1000元到2000元。

哈德森說，超音波負擔因人而異，假如保險公司不給付，大約要負擔250元，人工授精約300元，供體精子價格（尚未包括運輸費）為每瓶300到600元。

IUI人工授精通常分好幾回合進行，一次次下來，費用可觀。安德森．比亞利斯建議設定IUI花費上限，超過上限便馬上轉用費用較高、效果較好的體外受精IVF。

籌資之道

第一來源：醫療保險。請先查看醫療保險是否涵蓋IUI人工授精、以及適用的先決條件。

有些保險可能要求先嘗試IUI，不成功之後才會針對IVF等較具侵略性的生育方法進行給付；此外，有些保險需要確診為不孕症才給付，同性伴侶或者想懷孕生育的單身母親恐怕不符條件。

第二來源：員工福利。請查看員工手冊，或者與人力資源部門約時間進行保密諮詢。

第三來源：專用健康儲蓄帳戶（health savings accounts）。 如果有健康儲蓄帳戶或彈性支出帳戶（flexible spending account）並存有一些錢，可用來支付合格的生育費用。這些帳戶的共同點是，只要用於符合條件的醫療費，存入款免稅。

第四來源：一般存款。設定目標一步步儲蓄，是最理想的。

第五來源：向父母請求協助。如果父母親期待當祖父母，不妨試著請求資助。

第六來源：借款。借款生育之前務必三思，除了受精懷孕，還要仔細想想孩子未來的養育。一旦決定借款養兒育女，有很多管道可選擇。應多方比較利率及相關借款要件。

主要借款管道包括動用退休帳戶、採用房屋淨值貸款、刷信用卡、向生育中心借款、個人貸款。

究竟是否值得花錢進行人工授精？取決於每個人的情況。好比說，對於沒有既存生育問題的同性夫婦來說，IUI可能頗適合，但對於已知有既存生育問題、而且只因健保要求先進行IUI才給付IVF的人來說，花錢進行IUI就要深思。

醫療保險 儲蓄 貸款

上一則

阿里吃下中國大潤發 36億美元收購高鑫51%股權

下一則

全球工業互聯網大會 專家匯聚瀋陽

延伸閱讀

阿茲海默症線上步行籌款 華人參與踴躍

阿茲海默症線上步行籌款 華人參與踴躍
【公投指南】第14號提案／新一輪借款支助幹細胞研究

【公投指南】第14號提案／新一輪借款支助幹細胞研究
關愛阿茲海默症 11日線上籌款

關愛阿茲海默症 11日線上籌款
選對職業之路，改變命運！Equitable Advisors誠聘金融理財顧問

選對職業之路，改變命運！Equitable Advisors誠聘金融理財顧問

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27
Netflix下周二盤後公布上季財報，率五大科技股之先打頭陣。路透

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

2020-10-17 07:06
科技股跑贏大盤，同時投資人密切關注華盛頓的紓困案談判，股市大漲，(美聯社)

科技股帶頭大漲 那指創月來新高

2020-10-12 16:43

自我救贖 GE值得投資買進

2020-10-12 18:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次