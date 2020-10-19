理財Q&A／人工授精費用多少？如何籌款？

問：我和太太打算進行人工授精，請問費用高嗎？有管道可籌款嗎？

答：人工授精的完整名稱是「子宮內人工受精」（IUI），將精子注射到女性子宮以達到懷孕目的，通常比體外受精（IVF）侵襲性小。

這樣的人工授精成本比體外受精等其他方法低一些，但未必一次就成功，可能需要多次手術，累積費用也不小，如不妥善規畫，可能耗盡積蓄。

所以，專家建議先與適合的理財顧問交談。可藉助SmartAsset免費工具，五分鐘內與居住地區內經審查合格的頂級信託財務顧問配對，每位顧問都受法律約束須為顧客謀取最大利益。

人工授精適用於接受供體精子或男性伴侶精子量少的婦女，此外，在許多情況下，IUI可能是懷孕的醫師處方，進行人工受孕的過程可能要服用生育藥物幫助排卵。

費用多貴？

根據生育治療分析機構FertilityIQ，IUI人工授精費用約500元至4000元，該機構聯合創辦人安德森．比亞利斯（Jake Anderson-Bialis）說，對多數人來說，每回合療程成本是幾千元。

每位婦女的自付費用將取決於保險是否涵蓋IUI、以及是否包括附加服務如供體精子、超音波檢查和藥物。

生殖內分泌學家暨不育症專家哈德森（Susan Hudson）說，口服藥物價格最多幾百元，注射藥物費用則約每月1000元到2000元。

哈德森說，超音波負擔因人而異，假如保險公司不給付，大約要負擔250元，人工授精約300元，供體精子價格（尚未包括運輸費）為每瓶300到600元。

IUI人工授精通常分好幾回合進行，一次次下來，費用可觀。安德森．比亞利斯建議設定IUI花費上限，超過上限便馬上轉用費用較高、效果較好的體外受精IVF。

籌資之道

第一來源：醫療保險 。請先查看醫療保險是否涵蓋IUI人工授精、以及適用的先決條件。

有些保險可能要求先嘗試IUI，不成功之後才會針對IVF等較具侵略性的生育方法進行給付；此外，有些保險需要確診為不孕症才給付，同性伴侶或者想懷孕生育的單身母親恐怕不符條件。

第二來源：員工福利。請查看員工手冊，或者與人力資源部門約時間進行保密諮詢。

第三來源：專用健康儲蓄 帳戶（health savings accounts）。 如果有健康儲蓄帳戶或彈性支出帳戶（flexible spending account）並存有一些錢，可用來支付合格的生育費用。這些帳戶的共同點是，只要用於符合條件的醫療費，存入款免稅。

第四來源：一般存款。設定目標一步步儲蓄，是最理想的。

第五來源：向父母請求協助。如果父母親期待當祖父母，不妨試著請求資助。

第六來源：借款。借款生育之前務必三思，除了受精懷孕，還要仔細想想孩子未來的養育。一旦決定借款養兒育女，有很多管道可選擇。應多方比較利率及相關借款要件。

主要借款管道包括動用退休帳戶、採用房屋淨值貸款 、刷信用卡、向生育中心借款、個人貸款。

究竟是否值得花錢進行人工授精？取決於每個人的情況。好比說，對於沒有既存生育問題的同性夫婦來說，IUI可能頗適合，但對於已知有既存生育問題、而且只因健保要求先進行IUI才給付IVF的人來說，花錢進行IUI就要深思。