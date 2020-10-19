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新法案來了 個人退休帳戶怎應變？

周芳苑

去年年底，美國國會正式通過「退休金法案」（SECURE Act，全名是Setting Every Community Up for Retirement Enhancement），堪稱民主黨與共和黨合作針對全美人民退休金制度的首次重大改革；法案2020年生效。

這項新法案徹底改變各退休計畫的關鍵要素，其中之一是，將個人退休帳戶（IRA）和401(k)計畫要求的最低額提領起始年齡從70歲半往後推到72歲，此外，取消了讓人們方便將大筆退休金留給子孫的「展延個人退休帳戶」（Stretch IRA）。

另一項重要改變是將存入個人退休帳戶的年齡上限提高到70歲半以上，藉此鼓勵老年工作人士繼續存退休金，並獲得稅收優惠。

但是要注意，新法案雖允許人們過了70歲半繼續在稅賦優惠下存退休金，未必表示照著做會得到好處。

國稅局的入門者新指南提到，個人退休帳戶的保管人並未被要求接受年過70歲半儲戶的供款，如果要這麼做，必須修改個人退休帳戶合約。

此外，年過70歲半把錢存入個人退休帳戶可能產生意想不到的影響，其中包括改變慈善捐贈策略。紐約註冊會計師斯洛特（Ed Slott）不諱言的說，如果他的客戶想動用慈善捐款策略，他會建議別這麼做。

非得這麼小心提防嗎？

無論是否願意，一輩子在退休帳戶裡儲蓄，最終都必須每年從帳戶中提領款項、並為提款納稅，每年必須提領的款項稱為「最低必要提款額」（RMD, required minimum distributions）。

有些退休人士到了該提款的年紀卻壓根不需要動用帳戶裡的錢、 又想避稅，往往會使用合法的慈善捐款策略以符合最低必要提款額規定。雖說新法案將「最低必要提款額」起始年齡延後到72歲，您仍可從70歲半開始從帳戶提款、轉到慈善機構。

將存款轉至慈善機構的作法是，存款人要求退休帳戶保管人將錢轉移到選定的慈善機構，最低必要提款額最高10萬元；這麼做是雙贏，存款人不必為提領款項納稅，又能為慈善事業盡一分心。

然而，新法案讓年過70歲半想繼續在IRA帳戶儲蓄、而且希望從帳戶取款給慈善機構的作法變得複雜。根據國稅局最新指南，在個人退休帳戶儲蓄並獲免稅的年長者可能會意外發現，帳戶裡的錢捐給慈善機構竟要課稅。

實例解說

約翰打算2020年和2021年（而非2022年）各存入5000元到個人退休帳戶，並決定2020年不把錢轉移到慈善捐款，到了2021年、2022年再各取款6000元和6500元到慈善機構。

在約翰的這個例子中，他2021年和2022年的慈善捐款不會完全免稅。必須根據70歲半以後的可扣除存入款額來減少慈善款項。因為未妥當規畫，約翰2021年6000元慈善捐款全部欠稅，2022年慈善捐款只有2500元可免稅。

改存到羅斯IRA(Roth IRAs)

斯洛特說，假如70多歲時還想存退休金，最好完全避免可抵稅的個人退休帳戶，轉而把完稅的錢存入羅斯IRA帳戶，省去日後的麻煩。羅斯IRA帳戶裡所增長的每一分錢都免稅，退休時提領可免稅，而且終身不受「最低必要提款額」限制。

斯洛特建議人們選用羅斯IRA，不過，究竟要選傳統IRA或羅斯IRA，操之在己。

高薪人士錢很多（調整後總收入單身至少13萬9000元、夫妻20萬6000元），存入羅斯IRA的款項受限，可採用「走後門的羅斯帳戶轉換（backdoor Roth conversion）；斯洛特簡要的說，這個方法就是先把錢存入無稅賦優惠的IRA帳戶，然後再轉存到羅斯IRA帳戶。

假如堅持選用可免稅IRA帳戶、並打算把錢轉到慈善捐款，可以和配偶合作；斯洛特說，目前並沒有「聯合個人退休帳戶」，伴侶中的一人可把錢存入個人退休帳戶，另一人則進行慈善取款。

斯洛特表示，新法案有他見過最荒謬的規定，他再次提醒，如果想存款到抵稅IRA帳戶、又要進行慈善取款，千萬別這麼做。

退休金 儲蓄 國稅局

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