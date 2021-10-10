稅務、客戶數據 疫下加強保護

美國國稅局將著力在打擊身分盜竊，旨在敦促稅務專業人士在新冠疫情及災後加強保護稅務系統和客戶數據。(Getty Images)

目前，身分竊賊繼續以稅務行業為攻擊目標。因此，今年國稅局 安全峰會（IRS Security Summit）的主題為「提高安全免疫力：打擊身分盜竊」，旨在敦促稅務專業人士在新冠疫情及災後加強保護稅務系統和客戶數據。安全峰會每年夏季舉行，現已進入第六年，今年的峰會重點介紹了多因素身分驗證和關鍵安全步驟、使用身分保護個人識別號碼保護客戶、竊取失業救濟金的騙局以及網絡釣魚電子郵件和短信騙局的危害。

身分被盜用 多留意徵兆

安全峰會成員（包括國稅局、州稅務機構和稅務行業）提醒稅務專業人士，當出現身分盜用問題時，需要立即聯繫國稅局，同時聯繫保險或網絡安全專家，以幫助他們確定受竊原因和損失程度。國稅局安全峰會的合作方敦促稅務專業人士了解數據被盜的跡象，以便能夠迅速做出反應以保護客戶。

國稅局局長雷蒂格（Chuck Rettig）表示，「稅務專業人士會提醒自己的客戶保護信息隱私，但很容易忽視自身遇上的身分盜竊明顯跡象。身分竊賊不停尋找方法潛入稅務人士的系統中竊取數據。我們敦促從業者採取簡單的防範步驟，同時繼續留意數據和身分盜用的徵兆。」

以下是幾點需要注意的關鍵跡象：1.客戶通過電子方式提交的退稅 被拒絕，究其原因，客戶的社會安全號碼已被他人用於退稅。2. 收到的電子文件確認比稅務專業人士提交的納稅申報表多。3. 客戶回覆了稅務專業人員未發送的電子郵件。4. 計算機或網絡響應緩慢或出現非常規現象。例如，處理軟件或操作的時間比平時長，無需觸摸鼠標或鍵盤，電腦光標即可移動或更改數字，稅務專業人士被意外鎖定在網絡或電腦之外，無法登錄。

納稅人 不會收到怪通知

稅務專業人士還應對客戶報告中反映的信息引起警惕：1.收到國稅局的認證信（5071C、4883C、5747C），而他們沒有提交申報表。2. 即使他們沒有提交退稅，也可以獲得退稅。3. 在沒有要求查看的情況下收到稅務記錄。4. 客戶收到來自稅務專業人士的電子郵件或電話，而該稅務專業人士並未發送電子郵件或打電話。5. 收到通知，有人在未經納稅人同意的情況下為納稅人創建了國稅局在線帳戶。6. 納稅人收到莫名其妙的通知：有人訪問了他們的國稅局在線帳戶，國稅局禁用了他們的在線帳戶。

以上只是一些常見的例子，稅務專業人士應確保把安全性提高到最大限度，如果他們感覺到或發現有問題，請聯繫有關當局。

劫後餘生 老闆不敢大意

如果稅務人士已成為數據盜竊的受害者，需要立即採取下列行動：1. 向當地國稅局公共事務聯絡處報告。如果報告及時，國稅局可以採取措施阻止以客戶名義進行的欺詐性申報，並在整個過程中協助稅務專業人士。2. 向稅務管理人士聯合會發送電子郵件，郵箱地址為[email protected]。

試舉一例，XYZ CPA Firm不幸被釣魚郵件的木馬病毒侵入系統，若干客戶資訊被盜招致退稅申請被拒，原因是社安號被「重複」使用（國稅局系統已被冒領者報稅 占用）。XYZ向國稅局報告後，國稅局偵查部門迅速向XYZ提供了受害客戶的清單並凍結了竊賊的銀行帳戶，並讓XYZ更換EFIN號碼，裝置可識別惡意軟件的防盜系統，並請專業安保專家為軟件系統過濾消毒後，國稅局才開綠燈允許XYZ報稅軟件恢復作業，繼續電子申報稅表。XYZ老闆感歎道：「劫後餘生，今後再也不敢大意了。」（作者為註冊會計師）